Eduard Romeu, en COPE: "La gestión de Florentino Pérez del Real Madrid es para sacarse el sombrero"

Eduard Romeu, vicepresidente económico del Barcelona, ha pasado este jueves por los micrófonos de El Partidazo de COPEtras la Junta celebrada por la directiva del club en la que se informó del estado de las arcas de la entidad. Romeu ha hablado de cómo está la economía del Barça, de la plantilla y del futuro de Koeman entre otras cosas.

El directivo azulgrana ha comenzado la entrevista refiriéndose a la salida de Leo Messi. Ha vuelto a señalar que la intención era que el argentino siguiera, pero que no podían hipotecar el club firmando con CVC para mantenerlo en la plantilla: "Al final el señor Tebas nos ha hecho el trabajo de lo de Messi. Teníamos un inconveniente que se llama Fair Play por una situación heredada, pero si firmábamos un documento podíamos hacer una interpretación distinta. Al final eso no fue posible porque era algo infirmable que comprometía la solvencia del club y era una hipoteca a 50 años por un precio desorbitados. El fondo invierte 2.000 millones de euros y lo convierte en 22.000 millones de euros. Eso para un club como el Barcelona supone un coste financiero superior al 13% y nosotros tenemos la opción de financiarnos por debajo del 2%. Esa operación era ruinosa. Nos hubiera encantado que Messi siguiera, pero en esos términos no lo podíamos asumir. Por encima de cualquiera está el club. Evidentemente la responsabilidad es del club, pero heredamos una situación catastrófica y estas son las consecuencias".

Sobre la situación económica actual ha señadao que "nos condiciona mucho el presente y el futuro. Ya tomamos las riendas en marzo y en seis meses hemos hecho un inmenso trabajo para mejorar la situación a nivel estructural. Hay que seguir trabajando, pero tenemos la intención de en el mínimo plazo posible volver a estar en el nivel competitivo. Tenemos que poner la masa salarial y los gastos del club en sintonía para poder volver al mundo de los fichajes y competir de tú a tú con los mejores clubes de Europa".

En el lado opuesto está el Real Madrid al que incluso Tebas ha felicitado por su buen hacer en el tema económico y le ve capaz de fichar a Mbappé y Haaland algo a lo que suma Eduard Romeu: "Es posible porque el Real Madrid es un gran club y tiene un potencial y una fortaleza muy grande, si hubiéramos hecho los deberes en los últimos años estaríamos en la misma situación. Florentino Pérez ha hecho una gestión del club que es para sacarse el sombrero. A nivel empresarial nadie va a descubrirle”.





El otro gran tema de actualidad en el Barcelona es el futuro de Koeman. En las últimas horas se ha especulado sobre su salida, algo que ha desmentido rotúndamente: "No hemos hablado en absoluto de echarle. Estábamos en medio de la Junta y una compañera ha dicho que estaba saliendo en un periódico que estábamos solicitando su salida. Eso es rigurosamente falso, no tiene ningún sentido hacerlo y no estaba en el orden del día. Llevamos 7 puntos en tres partidos de LaLiga y hemos tenido el peor rival posible en Champions. Entraba dentro de una ecuación perder con el Bayern, aunque nos de rabia".

¿Entra dentro de la ecuación también perder con el Real Madrid y con el Atlético de Madrid?: “Cuando uno juega puede ganar, perder o empatar. El Bayern tiene un equipo muy consolidadado y nosotros lo estamos haciendo. Acabábamos de anunciar un fichaje y ya estaba jugando por necesidades del guion. Estos jugadores tan jóvenes los hemos pasado directos al BUP, hay que darles un margen, hacer un equipo lleva un tiempo. Koeman tiene lo que tiene. Cuando regresen los lesionados, tendremos un equipo más rodado y competitivo y veremos al auténtico Barça. El equipo que jugó el martes tenía ciertas carencias".

Romeu tiene una gran esperanza en el equipo y cree que tiene nivel para hacer grandes cosas: “Creo que nos van a dar muchas tardes de gloria. Veo al equipo muy comprometido y con mucha ilusión. La decepción de nuestros jugadores era muy grande después de perder ante el Bayern. Otro tema es que nos dominaran y estuvieran más acertados”.

Por último, cuestionado sobre si hay dinero para poder despedir al entrenador asegura que “la respuesta política es no hay caso y la respuesta real es que no es un problema de dinero”.

"Hemos coincidido en desplazamientos. Es una persona muy correcta y muy afable. La relación que tiene con Laporta no es tensa. Cuando el presidente y la Junta Directiva anuncian que Koeman siga el compromiso con él es total y el apoyo a su labor es total. Le digo que no lo vamos a despedir", finaliza.