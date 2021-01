Tomás Guasch sugiere con Mbappé un sistema propuesto con Di Stéfano: "Fórmulas para tiempos difíciles"

En lo que Kylian Mbappé se toma su tiempo para pensar sobre su futuro, este viernes "o vendredi, como diría Zidane", Tomás Guasch reflexiona sobre su más que posible llegada al fútbol español.

Guasch, inmerso en la lectura de un libro del entrenador Pepe Mel, titulado 'El Mentiroso', el comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, se pregunta: "El Mentiroso, ¿a quién se referirá? La verdad es que tiene donde elegir. Mentiroso es también lo de Mbappé y el Madrid. ¿Ustedes se creen que el Madrid va a jugar con los mismos el año que viene? ¿Otra temporada con lo mismo? ¿Y el Barcelona? ¿El mismo Barça vamos a ver?"

"Sí, sé que están mal de dinero y que la cosa está complicada", prosigue Tomás Guasch, "pero se me ocurre una fórmula antigua, que aquí está todo inventado. Cuando lo de Di Stéfano, Madrid y Barça no se ponían de acuerdo en quién tenía la razón, y la Federación decidió que jugara dos años en cada club. El Barça lo rechazó, tenía a Kubala y pensaban que ya con eso sería suficiente, y Alfredo terminó en el Madrid con el resultado que ya todo el mundo sabe".

Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Reguilón; Aouar, Casemiro, Camevinga, MBappe, Halland y Asensio. O cosa así. — Tomás Guasch ● (@Guaschcope) October 3, 2020

Por lo tanto, Guasch concluye con una posibilidad para que Kylian Mbappé termine jugando en LaLiga española a partir de la próxima temporada: "Mbappé, ¿dos años de blanco y dos años de azulgrana? Y después, que sea lo que Dios quiera. Son fórmulas imaginativas en tiempos difíciles. Porque, no tengan duda: estos no van a jugar con los mismos el año que viene. Esperen al paso del PSG y el Atalanta, la vuelta de la Champions y me cuentan. Harán trueques, cambalaches, cosas raras. La Champions dictará sentencia. ¡Los mentirosos, en el libro de Pepe!"

Mbappé: "Estoy negociando con el PSG"

MbappéEFE

¿Y qué dice el protagonista, el delantero del PSG? Mbappé desveló este mismo viernes que está tomando una decisión que pasa por las conversaciones que mantiene estos días con el club parisino. Dice que está "feliz" en la capital francesa: "Estamos actualmente negociando con el club, viendo el proyecto, y yo también me encuentro reflexionando, en un periodo de reflexión... Si renuevo con el PSG será para estar muchos años", dijo Mbappé en declaraciones a 'Telefoot' que recoge Europa Press.

"Pronto tendré que tomar una decisión, pero si renuevo será para quedarme", añadió Mbappé, que recalcó que no tiene intención de dejar Francia para la próxima temporada. "Tomaremos esa decisión pronto, pero yo estoy muy feliz en el PSG, con el club, sus seguidores, lo he dicho siempre", sentenció.