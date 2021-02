Tomás Guasch, sobre la polémica arbitral del Atalanta-Real Madrid: "Ante la duda, la más 'orejuda'"

La victoria del Real Madrid en Bérgamo ante el Atalanta estuvo marcada por la polémica. El árbitro, en el minuto 17 de partido, decidió sacarle la roja directa a Freuler tras una entrada a Mendy cuando encaraba la portería del Atalanta. Una acción que ha generado polémica y todo tipo de comentarios durante la semana.

Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego, da su opinión desde el punto de vista irónico que le caracteriza, en Tiempo de Análisis:

"Muy buenas, hoy toca lectura de abogados, de mi amigo Fuster-Fabra, ¡qué fenómeno! Doctor en Derecho y tantas cosas. ‘En toga de abogado’, un abogado que se enfrentó al terrorismo con la coronación de Xiana Siccardi. Bueno bien, ¿quién necesita un abogado más que nadie ahora? El Real Madrid. Si pierde hay que indemnizar a cuarenta, hay que hacerlo todo nuevo… abogado. Si gana, tenemos lo de Bérgamo, haría falta un buen abogado para defender al Real Madrid. ¡Por una roja en Bérgamo! Hubo quien vio que era el último defensor y que estaba bien sacada la tarjeta. Otros, que con una amarilla era bastante. Unos cuantos diciendo que era falta de Mendy… Pues eso, el Madrid necesita un abogado que le defienda de esta serie de cosas. Pero bueno, vamos a lo importante. Oigan, es normal que al Real Madrid le ayuden en un momento determinado porque es el que más prestigio da a la competición. La Champions se engrandece con el Madrid y si no está el g Madrid bueno, bien pero pierde cosas. Tengo datos aquí. Las mayores audiencias, el mayor dinero por publicidad, gente viendo la televisión, gente escuchando la radio, fueron con las 4 de 5 Champions, también en los tiempos de Raúl y Zidane, cuando los ‘yeyes’… Eso son datos. Fíjese en las últimas finales: Liverpool-Tottenham, Bayern-PSG. Muy meritorias pero dos recién llegados a una final, no tiene color como cuando el Madrid entra. Sí hombre, hay que echar unas risas con esto. Es como si yo soy profesor de Matemáticas y el mejor de la clase, que lo ha sido durante todo el Bachillerato, tiene un mal día, saca una chuleta y le pillo, ¿qué hago? ¿le echo? ¿le suspendo? No hombre, le ayudo porque es el bueno. Yo creo que esto, entonces, hay que tomarlo como una cosa natural. Ante la duda, la más ‘orejuda’. Gane usted 13 Copas de Europa y hablamos. Mientras tanto sigo yo con el abogado. Es como en Segunda División, que hay que ayudar al Espanyol que es el que tiene más historia. Sigo leyendo..."

Mendy da ventaja para la vuelta a un Real Madrid que jugó contra diez desde el minuto 17

El Real Madrid allanó su camino hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones después de vencer por la mínima al Atalanta (0-1), en el estadio Gewiss de Bérgamo, gracias a un gol de Ferland Mendy en el minuto 86 y tras la temprana expulsión de Remo Freuler por una acción muy controvertida que condicionó todo el partido.

Al equipo de Zinédine Zidane se le puso todo de cara muy pronto, pero sufrió de lo lindo para hacer una muesca en su revólver. Esta vez fue Mendy quien se vistió de héroe inesperado con un derechazo que provocó la sonrisa de su entrenador, consciente de la 'hazaña' conseguida para este zurdo cerrado. El gol desempañó algo el juego gris de un Madrid minimizado.

Un disparo con la derecha que se fue abriendo hasta hacer imposible la estirada del meta local. El gol refrendó la apuesta de Zidane, con dos canteranos sobre el verde, pero sin el mordiente que se le presupone al máximo aspirante de esta competición. El Madrid ganó, pero a un rival con 10 y con un gol a última hora. Habrá eliminatoria en Valdebebas dentro de tres semanas.

Casemiro no podrá jugar contra el Atalanta

El Real Madrid se trajo de Bérgamo este miércoles la buena noticia de la victoria por 0-1 en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atalanta, pero también la mala de que no podrá contar con Carlos Casemiro para el duelo de vuelta.

El mediocentro brasileño era el único apercibido del conjunto madridista y vio la amarilla en un lance de la primera parte con el delantero colombiano Duván Zapata, que le impedirá estar en el Alfredo Di Stéfano, al igual que el suizo Remo Freuler, expulsado por una entrada a Ferland Mendy cuando el francés intentaba entrar en solitario en el área.

La baja de Casemiro es un problema para Zinédine Zidane, que no tiene un relevo natural para el centrocampista, aunque para la fecha de la vuelta (16 de marzo) espera tener ya listo al uruguayo Fede Valverde.