Tomás Guasch: "¿El mejor de la historia?... a Cristiano ni lo nominan, con 750 goles; el fútbol es un porro"

Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, analiza los 750 goles anotados por Cristiano Ronaldo y reabre el debate tras la muerte de Maradona de si el portugués podría ser el mejor de la historia. Destaca que el luso está a siete goles de superar a Pelé y que lo ha conseguido en cuatro ligas diferentes.

“Lecturita del viernes muy buena. Libro pequeñito magnífico. ‘La Edad de Oro del Boxeo: 15 asaltos de leyenda’, del maestro Alcántara. El prólogo es de Garci, nuestro director. A la espera de que se solucione lo de Messi. Serán capaces de venderle en enero, se me ocurre, están arruinados, es muy caro, no pueden pagar la nómina, pues no les parecerá raro, pero a mí se me plantea esta situación, se ahorrarían dinerito, se ahorrarían media ficha... Pero bueno, mientras unos se sustentan yo quiero hablar de Cristiano Ronaldo. 750 goles, a siete de Pelé, de convertirse en el máximo goleador de la historia del fútbol, en cuatro ligas distintas, en cuatro países distintos. Montones de entrenadores, cada uno de su padre y de su madre, tropecientos sistemas de juego: 4-2-4, 4-3-3, 8-5-1, y el tío 750 goles. Murió Maradona y se reabrió el debate de quién es el mejor de la historia. A Cristiano ni lo nominan, 750 goles. La enésima confirmación de que el fútbol es un porro. Sigo con don Manuel Alcántara, el maestro. Buenas tardes”.

El portugués Cristiano Ronaldo mandó un vídeo de felicitación a Diego Armando Maradona por su 60 cumpleaños en el que le sitúa como el "número uno" de la historia del fútbol, "pero después del Bicho", apodo que le pusieron a él en su etapa en el fútbol español.

"Hola Diego, ¿qué tal?. Escuchando un poquito de cumbia. Dejarte las felicidades por tus 60 años. Y desearte lo mejor hermano. Que vaya todo bien y que disfrutes de la vida", le deseó Cristiano a Maradona en el inicio de su mensaje.

En su final, Cristiano Ronaldo dejó ver su opinión sobre los que considera los dos mejores futbolistas de la historia. "Abrazo hermano, número uno, pero después del Bicho", aseguró mientras guiñaba un ojo.

@Cristiano Ronaldo se suma a las felicitaciones a Diego Armando Maradona por su 60 cumpleaños



"Feliz cumpleaños Diego, te deseo lo mejor hermano"



"Eres el número 1, pero después de 'el bicho'"



@TyCSports

Mes y medio después de esta felicitación, el mundo conoció la triste noticia de que Diego Armando Maradona había fallecido a los 60 años en Argentinapor un paro cardíaco, tan sólo tres semanas después de ser operado por un coágulo en el cerebro.

Según informó Ernesto Coco, corresponsal de la Cadena COPE en Argentina, a las 17.30 horas de la tarde (13.30 horas en Buenos Aires), algunos medios como Clarín confirmaban el fallecimiento del ex astro mundial, que sufrió un colapso que desembocó en una parada cardiorrespiratoria que resultó fatal para Maradona.

'El Pelusa' recibió el alta el pasado 11 de noviembre, tras ser operado con éxito una semana antes de dicho hematoma subdural en el cerebro. Su amigo y abogado Matías Morla se refería a dicha operación como "el momento más duro de su vida; pero esos peligros desaparecieron y hay Maradona para rato".

Desde entonces, el mundo del fútbol se llenó de homenajes y despedidas para el astro argentino que a tantos aficionados hizo disfrutar con su fútbol. Dese COPE también se le dedicó un último adiós de parte del equipo deDeportes.

Cristiano Ronaldo, delantero internacional portugués del Juventus, ha sido galardonado este domingo por sexta vez como mejor jugador de la temporada en la gala de los premios Globe Soccer 2019, celebrada en Dubai.

Cristiano Ronaldo, ganador en seis de las nueve ediciones de estos premios, superó en la votación final al argentino Leo Messi, al holandés Virgil van Dijk y al egipcio Mohamed Salah.

La mejor jugadora de 2019 ha sido la inglesa Lucy Bronze, en tanto que el jugador revelación del año ha sido el portugués Joao Felix, del Atlético de Madrid.

El mejor club de 2019 ha sido el Liverpool, y su entrenador, el alemán Jürgen Klopp, el mejor técnico de una temporada en la que logró la Liga de Campeones.

El premio al mejor director deportivo de 2019 recayó en Andrea Berta, del Atlético de Madrid.

Cristiano Ronaldo recibiendo el premio Globe Soccer 2019EFE

LISTA COMPLETA DE PREMIADOS

Mejor jugador: Cristiano Ronaldo (POR/Juventus).

Mejor jugadora: Lucy Bronze (ING/Lyon).

Jugador Revelación: Joao Felix (At. Madrid).

Mejor entrenador: Jürgen Klopp (ALE/Liverpool)

Mejor club: Liverpool (ING).

Mejor carrera deportiva: Miralem Pjanic (BIH/Juventus).

Mejor cantera: Benfica y Ajax.

Mejor jugador árabe: Abderrazak Hamdallah

Mejor futbolista árabe joven del año: Achraf Hakimi.

Mejor agente: Jorge Mendes.

Mejor director deportivo: Andrea Berta (Atlético de Madrid).

Mejor árbitro: Stephanie Frappart (FRA).

Mejor asociación: Manchester City-SAP.