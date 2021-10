Tomás Guasch: "Hay que agradecerle a Xavi el tremendo esfuerzo que hace por dejar Qatar por venir a España"

RonaldKoeman ya es historia como técnico del Barcelona. Tras el anuncio conocido al término del partido frente al Rayo Vallecano, muchas son las informaciones que apuntan a que será Xavi Hernández el elegido. De momento, Sergi Barjuán actúa como técnico interino hasta que se concrete la llegada del entrenador que, de momento, sigue ligado al Al Sadd catarí.

Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego, ha querido darle su particular bienvenida al exfutbolista en Tiempo de Análisis.

"Hola, aquí rebuscando entre mis libros he dado con la biografía de Marco Van Basten. Un tipo peculiar, fíjense ustedes cómo la presenta: "Siento que ha llegado el momento de contar la verdad, mi verdad, una historia que jamás he contado, no tendré piedad de nadie y menos, de mí mismo". Un tipo peculiar Van Basten. Viene esto a cuento porque, en su época, Van Basten fue el elegido por Cruyff para dirigir al Barça antes que Guardiola. Habló con él, no le convenció y después llegó Pep, con el resultado fantástico que todos conocemos. Ahora es el turno de Xavi Hernández, un tipo que viene en esta línea futbolística. Yo le quiero dar las gracias por el tremendo sacrificio que supone abandonar Qatar para venirse a España, país opresor, nada que ver con la sociedad avanzada que él deja allí. Una sociedad ecologista, verde, con perspectiva de género... Debe ser un sacrificio enorme. Le recuerdo declaraciones de que su esposa estaba encantada con vivir allí y que le parecía el lugar ideal para que se criasen sus hijos y, bueno, solo una voluntad de servicio al Barcelona puede hacerle renunciar a todo eso. Me cuenta un cachondo amigo mío que es de Hacienda que este año ya no tributará aquí y que el año que viene, si le cesan pronto, tampoco. Es coña. Bueno pues venga, viene Xavi y espero que todas las aficiones le reconozcan el gran sacrificio que hace dejando Qatar por España. Es un magnífico futbolista pero hay que agradecerle el gesto. Aquí lo que se va a encontrar es una democracia imperfecta, nada que ver con aquello. Gracias Xavi por volver, espero que de tu mano el Barça mejore y también mejore España. Necesitamos gente como tú. Sigo con Marco Van Basten...".

Laporta: "Probablemente la decisión de Koeman llega tarde"



El presidente del FC Barcelona, JoanLaporta, ha reconocido que "posiblemente" la destitución de Ronald Koeman "llega tarde" y que asume la responsabilidad de la decisión, tomada en su día con el deseo de dar margen al técnico neerlandés de demostrar su valía una vez recuperara a jugadores lesionados.

"Es opinable pero posiblemente sí llega tarde esta decisión. Creo que Koeman merecía ese margen de confianza y de recuperar a lesionados. Era una manera de motivar al entrenador y al equipo. Posiblemente tendríamos que haberlo decidido antes y asumo la responsabilidad", reconoció en rueda de prensa.

No obstante, la situación actual era "insostenible". "Si Koeman no continúa más tiempo es porque los resultados han decidido. Nuestra opinión, compartida con dirección técnica, es que la situación era ya insostenible y pensábamos que si no actuábamos podía conllevar una merma importante de las aspiraciones de luchar por ganar títulos esta temporada", señaló.

"La relación con Koeman está bien por parte nuestra. Le comunicamos todo con respeto, ha visto el esfuerzo en darle un margen de confianza. Pero la situación era insostenible, dijo que lo entendía por los resultados. Las negociaciones por la rescisión van bien, respetaremos los derechos de las dos partes y haremos lo mejor para el Barça y para que quede satisfecho", comentó sobre el finiquieto del neerlandés.

???? Joan Laporta, en la presentación de Sergi Barjuan



??"Probablemente la decisión de Koeman llega tarde"



?"La situación con Koeman era insostenible"



???"Hablo muy a menudo con Xavi y conozco perfectamente su opinión sobre el equipo"https://t.co/quwonTFA8X — Tiempo de Juego (@tjcope) October 29, 2021

Además, cree que la plantilla es buena como para exigirle mejor rendimiento, ya con SergiBarjuan como entrenador interino. "Pienso que es una plantilla buena, que se puede mejorar o compensar más. El Ronald lo ha intentado, con momentos de cierta mejora y con muchos lesionados. Y esta plantilla, con los lesionados recuperados del todo, nos puede dar los objetivos que queremos. Y en LaLiga no hay nada claro", recalcó.

Despidió, pese a todo, con honores a Koeman. "Le estamos muy agradecidos porque asumió la dirección técnica en un momento de máxima dificultad. Ha sido una persona de club, continúa siendo un grande del Barça y le tendremos siempre en la memoria colectiva del barcelonismo. Y se lleva una Copa del Rey en su palmarés como entrenador", recordó.

Guardiola: "No tengo ninguna duda de que Xavi está listo para entrenar al Barcelona"

El entrenador del Manchester City, PepGuardiola, ha dicho no tener "ninguna duda que Xavi está listo" para ponerse al frente del FC Barcelona, aunque ha recordado que "el éxito siempre depende del compromiso y la calidad de los jugadores" y que la importancia de los técnicos en los equipos es "mucho menor de lo que la gente se piensa".



"No sé lo que va a pasar, sólo sé que de momento Sergi (Barjuan) es el entrenador. No tengo ninguna duda de que Xavi está listo para asumir el puesto. Sabe de fútbol, tiene pasión y ya tiene más experiencia de la que yo tuve cuando cogí al Barcelona", respaldó Guardiola a su antiguo pupilo en rueda de prensa.

??Rueda de prensa de Pep Guardiola, entrenador del @ManCityES



????"No tengo ninguna duda de que Xavi está listo para entrenar al Barcelona"



??"Tiene más experiencia de la que yo tuve cuando cogí al Barcelona"https://t.co/meWoRQmcTd — Tiempo de Juego (@tjcope) October 29, 2021





En cualquier caso, el exentrenador del Barcelona subrayó que "el éxito siempre depende del compromiso y la calidad de los jugadores". "Nuestra influencia en el juego es mucho menor de lo que la gente se piensa, casi todo depende de la calidad de los futbolistas", sentenció.

Además, Guardiola se refirió al despido de Ronald Koeman. "Koeman y yo sabemos que dependemos y vivimos de los resultados. Nadie puede sobrevivir sin resultados, ni Koeman ni Pep. Dan igual las ideas. Le deseo lo mejor, espero que nos veamos pronto y estoy seguro de que hizo grandes cosas por los chicos jóvenes de la cantera", finalizó.