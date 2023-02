Tomás Guasch: "Entre tantas notas, me falta la de los jugadores del Barça en tiempos de Negreira"

Tomás Guasch, comentarista de 'Tiempo de Juego' y de 'El Partidazo de COPE', se ha pasado este viernes por el 'Tiempo de Análisis' para hablar de los dos grandes temas de la actualidad: la despedida de Sergio Ramos de la Selección española y de las últimas informaciones del 'caso Negreira', además de la eliminación del Barça en la Europa League. Una semana plagada de comunicados, acabando con el del excentral de La Roja.

"Librito recuperado magnífico. El Combate, Norman Mailer. Qué manera de escribir. Libro indicado para centrarnos en los combates que vive el fútbol español. Extraordinario. El último no sé qué venta de un partido, compraventa, presunta por ahí por Melilla. Bueno. Vivimos un tiempo de epístolas, de notas. La última la de Sergio Ramos, empezó con las notas de Negreira. Se echa de menos una nota del Madrid. Yo también echo de menos otra. La de los futbolistas involucrados en el periodo negro 'Negrístico': Puyol, no digo Xavi que cobra del club, pero bueno, Piqué, Abidal, Henry, Eto'o, Ronaldinho... ¿seguimos? Gente de muchísima categoría. Nadie dice ni pío. Echo de menos a uno, prefiero el colectivo, pero uno que diga: oye señores, ¿pero qué es esto? Que están ustedes echándole tierra a una carrera mía extraordinaria, no. ¿Qué demonios ha hecho usted con el número dos de los árbitros? Todos callados. No lo acabo de entender. Callado está el Barça en Europa. Para mí no es sorpresa. Desde el año 2015 que esto es una bajada tremenda hasta ahora. Para España le da, naturalmente que le da. El año pasado, que fue una ruina el Barça, acabó subcampeón. 200 millones después, ahora acaba primero o segundo, que ya lo era. Además el Madrid se duerme un par de meses... pues seguramente ganará LaLiga. Pero al momento en el que vamos fuera, los colores... oiga, si lo mira usted bien, por qué iba a ser menos el Manchester United que la Roma y todos estos, de estos últimos años. Una coña. Y lo de Sergio Ramos. ¿Se pueden hacer peor las cosas? Yo creo que no. Luis Enrique tenía razón, dijeron. No. Luis Enrique decidió no llevarle. Perfecto, era el que mandaba. Pero oiga, maestro. Llevó 72 centrales y acabó jugando un volante del City, el gran Rodri. Los demás no valía ninguno. Esa es la historia de los centrales, entre otras muchas butades del Mundial de Qatar. No fue Ramos, no valía. Los otros tampoco, porque no jugó ninguno. Pues bueno, queridos. Seguimos con el combate. Mañana Madrid-Atleti. ¿Saben lo que le digo? Que después de lo de Liverpool, me da hasta un poco de pereza"

El duro final de Sergio Ramos en La Roja

Para siempre quedará el nombre de Sergio Ramos como mejor defensa de la historia de la selección española. A la altura de Fernando Hierro y Carles Puyol, de los que heredó brazalete y liderazgo. Pieza clave, primero de lateral derecho y posteriormente de central, en la generación que llevó a lo más alto a la Roja con la conquista de un Mundial y dos Eurocopas consecutivas. Una historia que no manchará un final abrupto. Iniciado con un enfrentamiento con Luis Enrique. Sentenciado con una decisión final de Luis de la Fuente.

El defensa con alma de goleador. El jugador para el que la selección española significaba "orgullo, ilusión, coraje, esfuerzo y dedicación" cada vez que se enfundaba su camiseta. Hasta en 180 ocasiones durante 16 años para convertirse en leyenda. El zaguero con más tantos, hasta 23, un referente siempre en máxima entrega.

"El que más me marcó fue Luis Aragonés, yo era muy joven, había rodado muy poco, tenía poco experiencia y sus consejos valían por mil. Era el padre que necesitábamos", aseguró durante su carrera Ramos cuando ya tenía la perspectiva de haber compartido vivencias con Vicente del Bosque, Julen Lopetegui, Fernando Hierro, Robert Moreno y, finalmente, Luis Enrique.

Siempre con personalidad para hacerse respetar desde muy joven, el liderazgo de Ramos en el vestuario fue creciendo para ejercer una capitanía a la antigua usanza. En el polo opuesto de la que puso en práctica su sucesor e íntimo amigo, Sergio Busquets. Ramos siempre fue de cara, de la misma manera para tratar temas con un entrenador que con el presidente de la federación, asumiendo la responsabilidad de hablar en nombre del grupo por y para su bien.

Otra eliminación del Barcelona en Europa

El Barcelona sufrió en la Liga Europa ante el Manchester United (2-1) este jueves su cuarta eliminación europea en 1 año y 77 días tras la de esta temporada en la fase de grupos de la Liga de Campeones y las dos del curso pasado en las mismas competiciones.

El conjunto azulgrana cayó eliminado de la Liga de Campeones el 8 de diciembre de 2021 al perder ante el Bayern Múnich (3-0) en la fase de grupos y le ocurrió lo mismo en los cuartos de final de la Liga Europa ante el Eintracht Fráncfort (2-3) el 14 de abril de 2022. Esta temporada, el triunfo del Inter de Milán ante el Viktoria Pilsen del 26 de noviembre de 2022 lo volvió a eliminar de la fase de grupos de la ‘Champions’.

En estas cuatro últimas participaciones en competiciones europeas, el Barcelona ha logrado seis victorias, seis empates y ocho derrotas en los 20 partidos que ha disputado con un global de 25 goles a favor y 33 en contra.

En el curso actual, el equipo de Xavi Hernández no ha logrado dejar la portería a cero en ninguno de los ocho encuentros que ha disputado entre Liga de Campeones y Liga Europa, encajando un total de 16 goles (2 por partido).

Estos números contrastan enormemente con los de la Liga, en la que el Barcelona es el líder con ocho puntos de ventaja respecto el segundo clasificado, el Real Madrid, habiendo recibido tan solo siete tantos en 22 partidos. Además, Marc-André Ter Stegen dejó la portería a cero en 17 de estos encuentros.

De hecho, el Real Madrid, con el triunfo por 3-1 en la primera vuelta de la Liga, es el único equipo que ha conseguido marcarle más de un gol al Barcelona en la competición regular. En cambio, en Europa el equipo catalán ha encajado más de un tanto en seis de los ocho partidos disputados.