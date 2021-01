Tomás Guasch: "¡El Atleti quiere la Superliga Europea! Dejará de ser equipo del pueblo, ¿verdad? ¡Una pena!"

No parece el día más propicio para Tomás Guasch, "leyendo, con poca luz. ¡El 27% han subido la factura, estoy como loco con eso!".

En cualquier caso, el comentarista de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE cree que este 2021 "ha empezado raro, ¿verdad? El Atleti, quejándose de que en Cornellá cayó en un campo, en una moqueta mala, como le dijo un directivo a Alcalá. Una moqueta mala mala, y que él entiende, la Superliga Europea que quiere Florentino, entre otros".

"Entonces, el Atleti dejará de ser el equipo del pueblo, ¿verdad? Lo cual será una pena. El Atleti, a favor de un gueto de ricos, como dice un amigo mío. Un segregacionismo inverso, el Atlético de Madrid. ¡Hasta ahí podíamos llegar!".

Después de todo, Guasch concluye: "Yo no estoy a favor de una Liga Europea. Yo quiero que juguemos todos contra todos: del Cornellá al Atlético de Madrid. Que el Atlético puede ser campeón de Liga y de Europa, ¿y no puede jugar una vez al año en un campo artificial para que la gente sea feliz? ¿A eso no jugamos?", dice en clara oposición a la Superliga Europea.

"Sigo leyendo, con un 27% de subida luz. No me fío de este 2021".

El césped de Cornellà, "una moqueta mala"

Juan Antonio Alcalá informó en El Partidazo de COPE de este pasado jueves que, en el Atlético de Madrid no gusta esta nueva Copa del Rey, y hay quien, dentro del club, calificó de "moqueta mala" el césped del Cornellà.

Los jugadores del Atlético, cabizbajos tras la debacle de Cornellá (EFE)

Por eso, hay quien vería con buenos ojos la idea de participar en una Superliga Europea, una competición 'elitista' para los mejores clubes de Europa.