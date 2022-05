Maldini: "Me quedo con este Villarreal que ha hecho una Champions fantástica"

El Villarreal rozó la gesta ante el Liverpool. El conjunto de Unai Emery cayó eliminado en las semifinales de la 'Champions League' después de perder (2-3) con el Liverpool en el partido de vuelta. Julio Maldonado 'Maldini', especialista de fútbol internacional y comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, habló en 'Tiempo de Análisis, la eliminación con honor del Villarreal.

"Bueno, desde La Cerámica, derrota del Villarreal por 2-3 ante el Liverpool. Lo cierto es que el Villarreal ha hecho un primer tiempo descomunal. Fantástico todo el equipo. El Liverpool en la segunda parte ha dado un paso adelante, la lesión de Gerard Moreno, la ubicación de Luis Díaz… todo eso ha hecho que el Liverpool remontara el partido. Sinceramente sin demasiada dificultad la remontada en la segunda parte. Me quedo con este Villarreal que ha hecho una Champions fantástica dejando fuera a la ‘Juve’, al Bayern y hoy empatando una eliminatoria que parecía imposible. Ha conseguido que este gigante se tambaleara de verdad en la primera parte. En la segunda parte ha mejorado el equipo y ha aparecido Thiago. Décima final del Liverpool. Mañana veremos que pasa. Esperemos que no sea una final inglesa".

El Liverpool despierta en la segunda parte y frustra el sueño del Villarreal El equipo de Unai Emery cayó con honor ante un Liverpool que remontó un 2-0 en la segunda mitad para estar en la final de París. Rulli, desacertado en los tres goles. (global: 2-5)













En el campo note un contacto y creo que fue penalti

El futbolista argentino del Villarreal Giovani Lo Celso aseguró a la conclusión de la derrota ante el Liverpool (2-3) que en la acción más polémica del partido por un posible penalti de Allison no señalado que notó contacto en el empeine en una acción que cree que pudo haber cambiado el panorama.



"Aún no lo pude ver por televisión, pero en el campo note un contacto y creo que fue penalti. De haberlo señalado habría cambiado el panorama, pero no es excusa, ellos en la segunda parte hicieron su trabajo, convirtieron sus ocasiones, pero te queda bronca y dolor por la eliminación", dijo Lo Celso.









"Quiero jugar la final contra el Madrid"

El jugador del Liverpool Mohamed Salah admitió que quiere jugar "la final contra el Madrid" después de haber eliminado al Villarreal (2-5, en el global) en las semifinales de la 'Champions League' porque aseguró que -la otra opción, el Manchester City- es un equipo "realmente duro".