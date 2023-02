Maldini: "Línea por línea, ahora mismo, estoy viendo mucho mejor al Bayern"

Los octavos de final de la Liga de Campeones empiezan esta semana, con un duelo muy esperado entre PSG y Bayern de Múnich. Julio Maldonado, 'Maldini', especialista de fútbol internacional de la Cadena COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' del duelo que enfrentará a "un gigante histórico del fútbol europeo contra un poderoso reciente" en el Parque de los Príncipes.

"Bueno, pues tenemos una vuelta de Champions con una eliminatoria entre el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich. Un gigante histórico del fútbol europeo contra un poderoso reciente. En el recuerdo está la final de Lisboa, por supuesto, que le ganó el Bayern al PSG. ¿Cómo llegan los dos? Creo que llega ligeramente mejor el Bayern, pero no estoy viendo a ninguno de los dos en su máximo nivel. Me explico. A nivel individual, el Bayern de Múnich no está teniendo al mejor Kimmich, al mejor Musiala, sigue lesionado Mané, Müller está lejos de su mejor nivel… el último partido lo ganó cómodo ante el Bochum, pero sin rendir demasiado. Y el París Saint-Germain, dos derrotas consecutivas, cosa que es muy extraño. Arrollado literalmente por el Olympique de Marsella en la Copa de Francia; y el otro día perdió con muchos suplentes ante el Mónaco. Messi va a jugar, por supuesto Neymar y Mbappé, finalmente, va convocado y podría llegar a jugar. Si recupera a los tres, en cualquier caso, ni Messi, ni Mbappé están en el mejor momento. Es difícil decir un pronóstico. Veo algo mejor al Bayern de Múnich, pero cuando tienes un equipo del talento de Messi y Neymar hacer cualquier pronóstico es riesgo evidente de equivocarte. Línea por línea, ahora mismo, estoy viendo mucho mejor al Bayern que al PSG".









EFE





"No estamos aquí de paseo"

El atacante brasileño del París Saint-Germain Neymar aseguró que saldrán "a por todas" contra el Bayern Múnich, en partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, y que el equipo parisino, pese a que atraviesa dificultades, ha trabajado para dar su mejor versión frente al conjunto alemán.



"No estamos aquí de paseo. Estamos para ganar. Caímos en la Copa de Francia, pero ya es pasado, hay que analizar las cosas para mejorar. Ellos son un gran equipo, con grandes jugadores, pero nosotros también tenemos nuestros talentos", señaló.









Messi frente a su bestia negra

Pocos equipos en el mundo pueden presumir de tener un balance positivo frente a Lionel Messi. La estrella argentina ha caído contra el Bayern de Múnich en cinco de las ocho veces que lo ha afrontado y solo dos veces ha salido ganando.