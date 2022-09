Maldini: "El Atlético no es capaz de llevarle el juego a Joao Félix"

Julio Maldonando 'Maldini', comentarista de 'Tiempo de Juego' y experto en fútbol internacional, analiza en Tiempo de Análisis el derbi madrileño de este domingo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid que terminó con "una victoria clave" gracias a los goles de Rodrygo y Valverde.

"Bueno pues pasó el derbi entre el Atlético y el Real Madrid. El Madrid sigue haciendo un inicio de temporada histórico. Todo lo ha ganado. Deja al Atlético en un problema muy serio. Repasando algunos datos del partido lo de Joao Félix es todavía peor de lo que parecía. Tocó once balones, once pases dio en todo el partido. Eso es algo poquísimo para Joao Félix. No me extraña que se fuera del césped cabizbajo porque sabe que prácticamente no había participado. Griezmann dio más de 60 pases. Es una diferencia abismal que tiene mucho que ver con que el Atlético no es capaz de llevarle el juego a Joao Félix. Tiene que ser un jugador desequilibrante en el Atlético de Madrid. Por ahí tiene que resolver los problemas Simeone. Tiene que centrarse exactamente en ese problema, en abastecer mucho más a Joao Félix de alguna forma porque si no el equipo se le viene abajo ofensivamente. Defensivamente puede mejorar, pero no le va a llegar como no empiece a aparecer mucho más Joao Félix. Por lo demás me gustó el partido de Carrasco, el de Griezmann – creo que acertó Simeone desde el inicio – y luego jugadores como Koke, Kondogbia fueron a menos durante el partido. En el Madrid me pareció impresionante Tchouaméni por todo lo que hizo, no solo el pase a Rodrygo, y poco a poco se fue haciendo con el partido. El Madrid, luego, en una segunda parte muy defensiva acabó aguantado esa victoria clave. Pero ya digo para Simeone fundamentalmente lo de Joao Félix que, viendo los datos del partido, es todavía peor de lo que parecía viendo el partido en el estadio"





Rodrygo y Valverde dan el triunfo al Real Madrid en un derbi caliente en el Metropolitano Dos goles en la primera parte del conjunto blanco permitieron a los de Ancelotti sentenciar en un bronco partido. Mario Hermoso marcó en el 83' y se fue expulsado. 18 sep 2022 - 20:07

Imagen del Atlético - Real MadridEFE





"Se puede jugar defendiendo bajo y jugar bien, y ellos lo han hecho"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este domingo, tras la derrota contra el Real Madrid en el derbi (1-2), que le "gusta" que se pueda ver "a un equipo que defiende bajo y ataca" como el conjunto blanco, que le recuerda al bloque rojiblanco que fue campeón de Liga con Diego Costa en 2013-14, y remarcó que, "cuando hay contundencia, el fútbol es maravilloso", al tiempo que consideró que el 0-2 en el minuto 35 "no encaja tanto con lo que estaba pasando".









"El p*** post de Vini no fue por Koke, fue por un racista que tenía un micrófono en televisión"

La tensión por todo lo sucedido con Vinicius Jr. durante esta semana ha seguido tras la disputa del derbi madrileño. En este caso, el que ha salido a la palestra pública ha sido Matheus Cunha. El delantero del Atlético de Madrid, también brasileño como Vinicius, respondió en Twitter al respecto de las acusaciones de las últimas horas tras el partido contra el Madrid en el Metropolitano.





