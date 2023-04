Joseba Larrañaga: "Joaquín, gracias por todo y suerte en la vida"

Joaquín Sánchez anunció su retirada a los 41 años después de veintitrés temporadas como profesional. Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de Cope, habla en Tiempo de Análisis del "último exponente de una generación de futbolistas y de una especie que ahora mismo no tenemos".

"Hola, ¿cómo estáis todos? Se ha confirmado la noticia de que Joaquín va a dejar definitivamente el fútbol. Han sido bastantes años. Ha sacado rendimiento a su carrera futbolística, pero sí me gustaría destacar que con Joaquín se va el último exponente de una generación de futbolistas y de una especie que ahora mismo no tenemos. El futbolista cercano, el futbolista simpático… al que te podías dirigir con toda naturalidad y la respuesta iba a ser igual. Para los medios de comunicación ha sido una gozada tener a Joaquín durante tantos años. No hay ya futbolistas de ese tipo. Ahora mismo el futbolista está rodeado de una coraza que le impide tener relación con los medios y le impide tener esa cercanía con los aficionados. Le echaremos de menos y ojalá las nuevas generaciones aprendan un poco la forma de ser de Joaquín y puedan contagiarse de eso. Creo que ganaríamos todos. Gracias por todo y suerte en la vida".





Joaquín se despide del fútbol entre lágrimas: "Qué difícil es decir 'hasta aquí llegué'" "Cuando Fernando Vázquez me llamó para incorporarme a la primera plantilla, llamé a mi padre para decirle que ya era jugador del mejor equipo del mundo, el Real Betis Balompié". 20 abr 2023 - 13:37





"Ojalá al final yo cuelgue las botas y el Betis esté en Champions"

Tras el acto institucional de homenaje que ha recibido en el Benito Villamarín después de su anuncio, Joaquín declaró en una rueda de prensa posterior que el equipo peleará "hasta el final" por ese reto y dijo que no quería "condicionar su retirada, un momento tan especial y tan bonito", con la meta de "lograr un objetivo que está ahí y que Dios quiera" que alcancen, ni con el de batir "el récord" de Andoni Zubizarreta de jugador con más partidos en LaLiga.





El capitán del Betis no ha podido contener las lágrimas en su rueda de prensa de despedida.





Adiós en un partido homenaje

El capitán del Betis seguirá en la entidad como miembro de su consejo de administración una vez que cuelgue las botas al final de la presente temporada como ha anunciado el jugador portuense, quien además es accionista de la entidad verdiblanca y se despedirá de la afición bética en un partido homenaje.