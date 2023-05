Las preguntas de Joseba Larrañaga, tras el 'caso Vinicius'

La lucha contra el racismo en los recintos deportivos ha vuelto a situarse en el primer plano después de los insultos proferidos al jugador brasileño del Real Madrid Vinicius Jr en Mestalla. Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de Cope, en Tiempo de Análisis, ha opinado sobre un problema que, en mayor o menor medida, se reproduce a nivel global.

"Hola, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Bueno, ya avanza la semana y la situación vuelve un poco a ser la que era antes de todo lo sucedido el pasado domingo en el estadio de Mestalla. Habrá muchas consecuencias en cuanto a las sanciones, pero estamos esperando a que haya consecuencias jurídicas, que la legislación cambie. Vamos a volver a la legislación anterior y nos podemos encontrar con la misma situación y mismo contexto. Durante estos días ha hablado todo el mundo – campaña electoral, el domingo elecciones – la imagen del país ha quedado muy dañada en el exterior. Parece mentira que Brasil nos tenga que dar lecciones de cómo luchar contra el racismo. Hay que estudiar un poco la historia y los dirigentes que ha tenido no hace mucho. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cuándo se van a tomar esas medidas? ¿Quién las va a tomar? … Está pasando el tiempo y, por ahora, nadie ha levantado la mano diciendo yo voy a ser el primero en hacer esto. Salir en las fotos y clamar contra el racismo es muy bonito, todos los actos son estupendos, pero así no se arreglan las cosas. Los medios de comunicación tenemos el deber de concienciar a la gente y analizarlo detenidamente. A partir de ahí son los regidores los que tienen que tomar cartas en el asunto. A ver si las toman. Me temo que en cuanto baje el suflé, la situación volverá a ser la que era. Ojalá me equivoque. Que vaya bien".





Javier Tebas: "En España no se pueden quitar puntos, ojalá lo pongan en nuestras competencias" Tebas ha pedido "poder actuar contra el racismo", ha asegurado que hablará con Vinicius cuando pueda y ha reconocido el "problema reputacional" para LaLiga tras lo ocurrido. 25 may 2023 - 15:14

"Con competencias en meses resolvemos este problema"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró en rueda de prensa, que "con competencias" para adoptar sanciones, "en meses" resolverían "este problema"de los cánticos e insultos racistas y homófobos.



El máximo dirigente de la patronal de los clubes, que repasó toda la relación de denuncias presentadas estos últimos años por este tipo de comportamientos ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), e incluso la Fiscalía y los juzgados, resaltó que LaLiga ha sido la única institución que lo ha hecho y reclamó competencias sancionadoras para resolver este problema que ha estallado con especial relevancia en el caso de los insultos racistas proferidos hacia el brasileño Vinicius Junior.









"España es un país acogedor"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, aseguró que "España es un país acogedor y Valencia una ciudad extraordinaria" y que "la violencia es intolerable y el racismo es un tipo de violencia".



"Hay un problema de educación y comportamiento. Esto afecta en la sociedad y también en aquellos que van al fútbol no a animar sino a insultar. La violencia es intolerable y el racismo es un tipo de violencia", afirmó.