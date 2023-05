Sigue en directo la rueda de prensa de Javier Tebas

SIGUE EN TIEMPO DE JUEGO LA RUEDA DE PRENSA DE JAVIER TEBAS

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha convocado una rueda de prensa para las 16:00 horas de este jueves en la que tiene previsto explicar su postura y la del organismo con respecto al episodio racista vivido por Vinicius el pasado fin de semana en Mestalla ante el Valencia. Además,pedirá perdón al brasileño por sus palabras tras el partido.

Javier Tebas ha comenzado recordando que desde la salida de Messi de LaLiga él dijo que Vinicius iba a ser el próximo gran jugador de la competición y su lucha contra la violencia y el racismo en el fútbol desde que es presidente del organismo. "Tenemos directores de partido que denuncian estos gritos cuando ocurren ante el Comité de Competición, pero suelen acabar en multas, por eso decidimos subir de grado y acudir a la Justicia", ha afirmado antes de recordar que la primera denuncia de este tipo fue en abril de 2020 con los insultos racistas a Iñaki Williams en Cornellá.

El presidente de LaLiga ha querido recalcar que han ido "solos" a los juzgados y que nunca les ha apoyado ninguna otra institución en sus denuncias de comportamientos racistas en los estadios y ha puesto de ejemplo un hecho ocurrido en Pamplona en el Osasuna-Real Madrid que ni siquiera estaba en conocimiento de Vinicius.





Además, ha aludido a las campañas contra el racismo que se han puesto en marcha desde LaLiga y ha pedido que se les otorgen competencias para la lucha porque "con competencias estamos seguros de que en meses resolvemos este problema"."Con la tecnología que existe ahora es mucho más fácil identificar a los que llevan a cabo este tipo de actos", ha afirmado.

"Yo no quería criticar a Vinicius, pero cuando luchas todos los días contra el racismo no tienes esa sensación y puede ser que me equivocara. Fue un error, pero solo pretendía dar una información de las cosas que estábamos haciendo desde LaLiga", ha respondido sobre el cruce de tweets con el brasileño tras el partido de Mestalla.

"Espero y deseo que Vinicius siga en el fútbol español y quiero demostrarle que esta organización lucha conta el racismo", ha reconocido antes de justificar que todo se trata de un "lio de competencias" y asegurar que no ha hablado con el futbolista del Real Madrid, pero tiene intención de hacerlo después de explicarse.