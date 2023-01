Tomás Guasch: "Hay que estar muy atentos al sorteo de Copa del lunes, no conviene un Barça-Madrid"

Este viernes se pasó por 'Tiempo de Análisis' el comentarista de 'Tiempo de Juego' y de 'El Partidazo de COPE' Tomás Guasch y ha hablado sobre el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey que tendrá el próximo lunes.

"Hay que estar muy atentos al sorteo de Copa del lunes Dios mediante, no conviene un Barça-Madrid. Los calendarios de los dos, la primera fecha libre parece que sería sobre el 14 de julio, con lo cual no se descarta que se jugara en la gira americana de los dos, el primero en Oregón y el segundo en Utah. Conviene que no se enfrenten.

Va a haber en el bombo dos bolas negras, una de Osasuna, la otra del Athletic, una blanca, la del Real Madrid y una azulgrana, si el tío que saca las bolitas no es muy torpe, ya sabe lo que tiene que hacer...cómo se equivoque tenemos un lío macanudo.

Había que hablar con Quique Sánchez Flores qué le parece todo esto porque parece ser que van cuadrando también los participantes en la próxima Supercopa. Si al Betis le dieron 750.000 euros la última vez, como vaya Osasuna paga el viaje. ¡Así funciona todo esto!"

El sorteo de las semifinales, el lunes 30 de enero a las 13.00

El sorteo de los emparejamientos de semifinales de la Copa del Rey se celebrará el lunes que viene, 30 de enero, a partir de las 13:00 en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, y que se podrá seguir también en COPE.

En el sorteo los cuatro equipos clasificados en los cuartos de final conocerán sus rivales en la última ronda eliminatoria, que será en este caso a doble partido en formato ida y vuelta.

'LOS HISPANOS', A POR EL BRONCE MUNDIAL

Durante su análisis, Guasch también se acordó de la selección masculina de balonmano que cayó este viernes ante Dinamarca (23-26) y tendrá que luchar por el tercer y cuarto puesto del Mundial.

"Un abrazo tremendo a 'Los Hispanos' que pelearán por el bronce mundial. Nunca jamás en la historia una Liga tan débil ha sido capaz de parir jugadores como estos, los que están aquí y los que se marchan al extranjero. Siempre he pensado en la de waterpolo, el hockey hierba femenino y masculino, pero esto del balonmano es de las cosas más extraordinarias en la historia del deporte español. Mucha suerte, y gracias por todo".