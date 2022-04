Tomás Guasch: "Si el Real Madrid supera la eliminatoria a ver quién les para: 'El síndrome del ala rota'"

Tomás Guasch, comentarista en 'Tiempo de Juego' y en 'El Partidazo de COPE', habla en 'Tiempo de Análisis' de la transformación del Real Madrid tras la derrota en el Clásico como el 'Síndrome del ala rota'. "El Real Madrid parece que está con el ala rota, ¿verdad?, no una las dos, pero se levanta y te casca".

Los de Carlo Ancelotti volvieron reforzados del parón de selecciones ganando 1-2 en Vigo y dando una exhibición en Stamford Bridge en los cuartos de final de la Champions, mismo resultado que en el encuentro ante el PSG en el Santiago Bernabéu. Con estos resultados, los blancos "si superan la eliminatoria, que la tiene bien encarrilada, a ver quién les para, pero es eso 'Síndrome del ala rota'", piensa Guasch.

"Un libro de animalicos, ya verán porque. 'Colmillo Blanco', si bueno, mucho toro blanco esta semana. Vamos a ver y amarillos también del Villarreal, pero bueno lo que más me ha entretenido todo este tiempo, si existe alguna explicación, científica o no, sobre la transformación del Real Madrid. Salen de Vigo, esto es un imposible, el Chelsea campeón de Europa en su casa, la referencia del año pasado, bueno no hay nada que hacer. Bueno, pues los tíos se levantan meten tres goles como al PSG y caminando hacia la semifinal de la Champions. ¿Existe alguna explicación? Me la ha dado mi excolega, pasamos grandes momentos juntos e inolvidables en el Mundial de México, un fenómeno, Juan Carlos Balmaseda y de Silveira. Hoy magnifico empresario extremeño. Muy fácil me ha dicho, es el 'Síndrome del ala rota'. ¿Juan Carlos? Si hombre, eso, los pajarillos se tiran al suelo así como si tuvieran el ala rota y el depredador que les persigue no les hace caso porque piensan que es un pajarillo moribundo y se marchan. Entonces bueno, ¿cuál es la sorpresa? De pronto el pajarillo se levanta y vuela y le monta el lío. Bueno, es el Real Madrid, parece que está con el ala rota, ¿verdad?, no una las dos, se levanta y te casca. Lo hizo con los franceses, lo volvió a hacer en Londres, pues eso cuando nadie daba un duro por él porque a ver como vuela sin alas. De pronto no le salen dos, le salen cuatro. No sé, estoy pensando que si supera la eliminatoria, que la tiene bien encarrilada, a ver quién les para, pero es eso 'Síndrome del ala rota'. Psicología, animal, sí, sí, extraordinaria al servicio del fútbol. Sigo con 'Colmillo Blanco', De Jack London, magnifico cuento. 'Síndrome del ala rota' del Real Madrid".

¿Peligro de relajación ante el Getafe?

Entre dos de esos partidos que marcan una temporada, la eliminatoria de 'Champions' ante el Chelsea que tiene al Real Madrid a las puertas de volver a estar entre los cuatro mejores equipos de Europa, llega un duelo incómodo para el líder de LaLiga Santander ante un rival que le derrotó en la primera vuelta, el Getafe, que pone a prueba su fortaleza física y mental.

Las eliminatorias europeas pasan de una separación larga entre sus encuentros de ida y vuelta a dejar apenas seis días, en el caso del Real Madrid, entre la visita a Stamford Bridge y la vuelta en el Santiago Bernabéu del vigente campeón de Europa. Lo condiciona todo y en un equipo poco dado a las rotaciones de su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, se hacen obligadas para un encuentro en el que no puede bajar la guardia si no quiere volver a sentir el peligro de que se le acerquen sus perseguidores.

Karim Benzema en una acción contra César Azpilicueta en el Chelsea-Real Madrid de Champions | EFE





Lo atajó el equipo blanco con el triunfo en Balaídos ante el Celta de la pasada jornada que paliaba el golpe del Clásico frente al Barcelona. Su verdadera identidad salió a relucir en Londres, con un partido inmaculado ante el Chelsea que refuerza su creencia de poder ganar los dos títulos grandes del curso. LaLiga, a punto de quedar sentenciada y una Liga de Campeones en la que, tras eliminar al PSG y tener contra las cuerdas al defensor de la corona, aumenta sus opciones de volver a reinar.

Con esos parámetros y estudiando al detalle el desgaste de sus jugadores, Ancelotti debe introducir retoques. Alguno obligado en el lateral izquierdo, donde Ferland Mendy arrastra molestias físicas que darán paso al brasileño Marcelo. Apenas ha participado en catorce partidos, con cinco titularidades. La última, el pasado 12 de febrero. El final de un ciclo histórico del defensa brasileño se acerca y la afición del Bernabéu se lo reconoce en cada una de sus apariciones.

Habrá que ver la reacción con Gareth Bale, para quien Ancelotti pide una despedida a la altura de lo que el galés aportó al club. Ahora tiene ganas de aportar. En el olvido queda su espantada del clásico para estar en perfectas condiciones de ayudar a su selección en la repesca mundialista, junto a otros desplantes que han molestado al madridismo. Lleva más de dos años, 773 días exactos el sábado, sin jugar en el Bernabéu. Y las palabras de su entrenador dejan entrever minutos para él.

Ancelotti: "Ante el Chelsea no tienes que decir nada en motivación. Ahora tienes que pedir concentración porque el Getafe que ya nos ganó"

Con la mente ya puesta en el Getafe, Carlo Ancelotti hizo una llamada de atención a sus jugadores ante el peligro de relajarse por disputarse en medio de los dos partidos de la eliminatoria europea ante el Chelsea. "El equipo no está recuperado totalmente pero tenemos otro día para descansar y meter el mejor equipo posible en un partido muy importante para la Liga. Tenemos que seguir ganando", afirmó.

"El aspecto mental es mucho más complicado que el físico. Ante el Chelsea no tienes que decir nada en motivación. Ahora tienes que pedir la concentración que exige un partido ante el Getafe que ya nos ganó. Merece respeto", añadió.

Analizando el momento físico de sus jugadores tras las pocas rotaciones realizadas, 'Carletto' admitió que no es el mejor pero defendió que no es malo. "No escucho lo que se dice alrededor, miro los datos de los entrenamientos y nunca me han preocupado por el perfil físico.El equipo no está a tope pero está bastante bien y puede llegar a final de temporada en un buen estado físico. El trabajo de médicos y preparadores ha sido óptimo. Lo que se dice alrededor lo hacen personas que no conocen los datos de los test que hacemos".