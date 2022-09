Tomás Guasch: "Si lo hizo el baloncesto ¿por qué no lo puede hacer el fútbol?"

El pasado domingo, la selección española de baloncesto consiguió su cuarto oro europeo tras ganar a Francia en la final del Eurobasket celebrada en Berlín y siguiendo el éxito de los chicos de Sergio Scariolo, Tomás Guasch, comentarista en 'Tiempo de Juego' y en 'El Partidazo de COPE', ve con opciones a la selección de Luis Enrique de ganar el próximo Mundial de Catar.

"Les supongo enterados que el Gobierno ha aprobado un impuesto sobre los ricos que entrará en vigor el 1 de enero, el Barça puede empezar a moverse, todo lo que está ahora firmado...

Tiempo de Barça y de selección. Yo llamaría a Piqué, creo que últimamente está haciendo méritos para incorporarse a todo esto, también a Messi, pero tenemos un problema de tiempo. Con Messi pudimos hacer un Lorenzo, pero nos va a faltar unos días.

Vuelve la selección, es verdad, mañana sábado contra Suiza en Zaragoza y chico, yo esto del baloncesto...¿por qué estos muchachos del fútbol no pueden hacer lo mismo? Tampoco van a ser favoritos. Aquí se dice que por Europa, Francia y por América, Brasil...

Pradilla, Rudy...todos estos son muchos más que los nuestros Eric García, Ferran...si lo hizo el baloncesto ¿por qué no lo puede hacer el fútbol? Tengamos fe en estos muchachos.

Exhibiciones en esto de la Europa League o como se llame, no eh, hay que dejarlo todo tranquilito hasta la hora del Mundial. Vamos a tener fe, oro en baloncesto, oro en fútbol en Catar".

España sigue buscando la Final Four en la Liga de las Naciones

La selección española masculina de fútbol intentará este sábado (20.45 horas/Tiempo de Juego) dar un paso más para su pase a la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones, lo que pasa principalmente por ganar en La Romareda de Zaragoza a una Suiza que siempre le resulta incómoda y que le planteará un partido lleno de 'trampas'.

España vuelve a la acción a casi dos meses de su debut en el Mundial de Catar, la cita que más centra la atención y a la que el combinado de Luis Enrique Martínez pretende llegar con el aval de volver a estar entre los cuatro mejores de la competición.

Luis Enrique: "Ha sido mi mejor semana de entrenamiento como seleccionador"

l seleccionador nacional de fútbol masculino, Luis Enrique Martínez, dejó claro este viernes que ha vivido su "mejor semana" a nivel de entrenamiento con sus jugadores, "con un ritmo bestial", y que por ello "es optimista de cara a lo que se avecina", y también aseguró que cuenta con "40 ó 50 estrellas" para formar un equipo por encima de individualidades con el que "hasta ahora" no le ha ido "mal".

"Me fío mucho de las sensaciones de lo que veo entrenando y esta ha sido para mí la mejor semana, en cuanto a intensidad y en cuanto a entrenamiento y calidad, de toda mi carrera como seleccionador, estoy especialmente contento, no he visto ni a uno solo con alguna duda y eso me hace ser optimista de cara a lo que se avecina", expresó Luis Enrique este viernes en rueda de prensa.

El asturiano apuntó que "el ritmo de entrenamiento ha sido bestial". "Hemos podido trabajar y recordar cosas, les veo a todos preparadísimos, sabemos que detrás de las cortinas hay una cita que ilusiona. Para el partido intentaré escoger lo que crea mejor y lo que sea más determinante para el juego que va a pasar", subrayó.