Herrera: “Ese nuevo impuesto a los ricos, ¿se va a aplicar también en el País Vasco y Navarra?”

Buenos días, ¿qué tal les va? Ees viernes 23 de septiembre de 2022.

Vamos a poner en orden el día que hay muchas cosas que contarle y no necesariamente hay que ir muy lejos para buscar información.

Por seguir un poco a Pedro Sánchez que se ha disfrazado de líder global y se ha ido a la ONU, dice que quiere presidir la Internacional Socialista. No se hagan ilusiones, eso se preside con el botón a distancia, no compren confeti, eso no significa que Sánchez se vaya a ir a buscar una excusa para pasearse más por el mundo. ¿Usted sabe quién es el actual presidente de la Internacional Socialista? Ni falta que hace... el valor que tiene es el mismo que ser presidente de la Internacional de los Populares, pues ninguno.

Es una excusa más para esa campaña de promoción personal, como la serie de televisión o la foto por la que ha pagado 130 millones de euros dando de subvención ese dinero a la fundación de Bill Gates, el tío más rico del mundo. Es decir con el dinero de ustedes, se promociona él, con el dinero de ustedes. Y lo que se le ocurra, hará en cualquier momento. 130 millones le ha dado a Bill Gates, al más rico. Luego no se preocupen,que ya se lo quitará a los ricos españoles para dárselo a uno norteamerricano, con el famoso impuesto a las grandes fortunas con que está libando todo socialista que se precie, está húmedo porque a los ricos quitarles dinero, a esos perversos ricos, con un impuesto que hace justicia social, que en realidad no es más que una estrategia para por la pruerta de atrás reformar el abandono del impuesto de patroimonio en Madrid y Andalucía.

Y ahora le explico algunos detalles. Pero antes de todo ello me gustaría, por acabar con lo de Rodríguez Zapatero. Estaba Rodríguez Zapatero hablando del Sahara, es decir un presidente español en la ONU dándole la razón a Marruecos, en contra de lo que ha dicho siempre la ONU que los saharauis tenían derecho a una consulta para autodeterminarse y otras cosas.

EL FEMINISMO DE SÁNCHEZ

Luego, al final cuando salía por allí le han preguntado por Irán y le han dicho, antes de que se fuera al acto con Bill Gates ¿qué le parece ya que es el gobierno súperfeminista, la lucha de las mujeres iraníes? Y contesta esto: "discúlpeme no puedo opinar al respecto porque no conozco el detalle de la información, posteriormente le daremos posición, no puedo darla sin conocer exactamente el contenido de la misma", señalaba Sánchez.

El feminismo de Sánchez es feminismo de salón y además feminismo desinformado, eso sí 130 millones a Bill Gates, suyos, de usted.

El impuesto a los ricos es una cosa que a primeros de junio este mismo PSOE rechazó en el Parlamento

El impuesto a las grandes fortunas e impuesto a los ricos. Es una cosa que a primeros de junio el Partido Socialista, este mismo Partido Socialista, rechazó en el Parlamento, una alguna propuesta de Podemos. ¿Y saben quién defendió el 'no' al impuesto a las grandes fortunas? una diputada socialista que dijo cosas por otra parte muy sensatas. Se llama Patricia Blanquer y quiero que la escuchen. "Mi grupo no puede apoyar la propuesta planteada hoy aquí y no lo podemos hacer especialmente por tres motivos; en primer lugar porque proponen un impuesto de ámbito estatal que supondría una recentralización de la política tributaria sobre el patrimonio no consensuada, un consenso imprescindible en un estado autonómico. Los socialistas sí respetamos las competencias autonómicas porque somos constitucionalistas".

Amiga mía se ve que hasta ahora, porque cuando ha sido Andalucía y no el País Vasco o Cataluña, aquí se ha armado el gran guirigai. ¿Va a decir algo el PSOE de que en el País Vasco se aprobó deflactar la inflación de la tarifa de la renta?. Lo ha aprobado el PNV y el PSOE, exactamente lo mismo que lleva pidiendo el PP hace semanas ¿Por qué lo que le vale a los socialistas vascos, no a los demás? Ese nuevo impuesto a las grandes fortunas ¿se va a aplicar también en el País Vasco y Navarra?

Vamos a ver qué entiende esta gente por ricos, porque a lo mejor el que gane 3.000 euros al mes ya es rico para ellos

REINSTAURAR EL IMPUESTO POR LA PUERTA DE ATRÁS

Vamos a ver qué entiende esta gente por ricos, porque a lo mejor le que gane 3.000 euros al mes ya es rico para ellos. Pero, eso supone una doble imposición, yo te cobro a ti por tu patrimonio, un impuesto a los ricos, y usted dirá ¿pero si yo ya pago el imuesto de patrimonio? ah muy bien, entonces se lo descuento, y usted no lo paga, solo lo pagan íntegramente allí donde no haya impuesto de patrimonio ¿y dónde no hay? En Madrid y Andalucía. Tema solucionado. Por la puerta de atrás yo reinstauro el impuesto de patrimonio en Madrid y en Andalucía.

Perfecto populismo político. Volvemos a lo mismo y a lo anterior. ¿De verdad el mismo gobierno que mira para otro lado cuando algunas comunidades, la catalana y no digamos ya la vasca y la navarra hacen de su capa un sayo, es el que ahora entra en excitación, casi en parada cardíaca por 98 millones que va a dejar de recaudar la hacienda andaluza. Pero si le da Bill Gates 130 millones, si le acaba de dar a Naciones Unidas para la lucha por el feminismo 100 millones de euros, todo para su promoción personal.

¿Ustedes se acuerdan de ese argumento del PSOE según el cual la sentencia de los ERE es cuestionable simplemente porque tiene un par de votos particulares? Está ahí la ministra de Justicia diciéndolo todo el día como un loro. Bueno pues eso el PSOE solo lo usa para quitar importancia a su propia corrupción porque luego van a ascender a Dolores Delgado a pesar de haber perdido la votación del Consejo Fiscal y eso que en el Consejo Fiscal ella había metido un par de amiguetes. Seis votos en contra por solo cuatro a favor. La votación no es vinculante, eso es cierto.

El nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García, colocado por Dolores Delgado, va a ascender a Delgado igualmente. Entonces entre nosotros queda el apaño y el arreglo.

Da igual. Lo del Consejo Fiscal fue de una desvergüenza estratosférica. Acuérdense de que esta señora, no contenta con haber pasado de ministra socialista a Fiscal General del Estado de un día para otro, intentó también pasar de Fiscal General a Fiscal de sala con una reforma legal que era tan escandalosa que hasta Podemos se opuso ella. Pero estos son los casos y los cuentos de todo lo que rodea aquí al líder global, el que se va pagando su campaña para el futuro con nuestro dinero, el gobierno de Sánchez.