Manolo Oliveros: "El autobús de Xavi saca rédito para la vuelta"

El Barcelona logró un valioso triunfo en la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Real Madrid, gracias al gol de Militao en propia puerta (0-1). Manolo Oliveros, narrador de los encuentros del Barcelona en Tiempo de Juego, analiza en 'Tiempo de Análisis' el partido del equipo culé, que se caracterizó por ser más defensivo de lo habitual al encontrarse por delante en la primera parte, ante un Real Madrid que no tiró a portería.

"Real Madrid 0 Barça 1, todo queda para la vuelta el día 5 de abril, miércoles de Semana Santa, a partir de las 22.00 horas en el Camp Nou. No ha tirado prácticamente a puerta el Real Madrid, no ha tirado prácticamente a puerta el Barça porque además el gol ha sido a trompicones, ha sido entre Militao y Nacho. Es decir, que el Barça se ha visto favorecido con ese gol, no tiene mucho banquillo pero se ha defendido muy bien. Araújo siempre cerca de Vinicius, muy bien Koundé marcando a Benzema, bien Kessié, que llegaba, que ha podido incluso marcar un gol que se lo ha tapado Ansu Fati en la segunda parte... y poco más. Y Frenkie de Jong, pero poco más. No sé qué le ha pasado al Real Madrid, porque el Barça venía medio muerto de Liga, de ese partido malísimo haciendo casi el ridículo en Almería, pero hoy no ha sido capaz el Real Madrid de ganar. Todo para la vuelta. Dice Poli que allá el Real Madrid remontará; los del Barça, que venían muertos, se van con muchísima satisfacción y piensan que estarán en Sevilla, en la final del 6 de mayo"

Al Madrid le faltó colmillo

El Real Madrid perdió la ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Barcelona en un partido en el que dominó claramente la posesión (64%), al contrario de lo que se podía prever, pero no le sacó partido y acabó los 90 minutos sin disparar entre los tres palos.

Le faltó colmillo al conjunto blanco y, como contra el Atlético de Madrid hace cinco días, una marcha más para inquietar a su rival. El alemán Antonio Rüdiger fue el más destacado de una defensa y en ataque, el brasileño Vinicius dejó destellos, pero le faltaron socios. El francés Karim Benzema sigue lejos de su pico de forma.

En el partido del Barcelona destacó el protagonismo de Gavi y Frenkie de Jong, la consistencia en la medular de Sergio Busquets y la seguridad que aportó Ter Stegen para liderar la parcela defensiva de su equipo.

El equipo azulgrana realizó un partido muy táctico, fio todo su juego a la seguridad defensiva, dejó la iniciativa a su rival y esperó su oportunidad en jugadas a la contra y en la resolución imaginativa de sus futbolistas más ofensivos.

Busquets: "Podemos tener una ventaja pero está todo muy igualado"

Sergio Busquets, centrocampista y capitán del Barcelona, destacó la "importancia" de la victoria cosechada este jueves en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid, y admitió que, aunque pueden "tener una pequeña ventaja, está todo muy igualado" para el partido de vuelta.

El Barcelona venció 0-1 al Real Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y afrontará la vuelta en el Camp Nou con una ligera ventaja.

"Este resultado tiene importancia pero todavía queda el partido de vuelta. Veníamos de una derrota, teníamos bajas pero el equipo ha competido bien, ha sido solidario, hemos hecho un gol y hemos tapado muy bien", dijo Busquets, en declaraciones a Movistar+.

El futbolista del Barcelona apuntó que lo mejor de su equipo fue que "compitió bien, fue solidario y cerró por dentro".

"Hemos hecho un buen trabajo defensivo y este resultado nos da una pequeña ventaja para el partido de vuelta con nuestra afición", declaró el capitán azulgrana, que evitó hablar de favoritismos para la vuelta.

"Se ha visto que en estos duelos está todo muy igualado y ahora podemos tener una pequeña ventaja por el resultado pero hay que jugar la vuelta", confesó.

Courtois: "No encontramos la forma de hacer gol"

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, lamentó la derrota en el clásico, el dominio sin premio de su equipo ante el Barcelona y reconoció que no encontraron "la forma de hacer gol".

"Hoy hemos dominado el partido, ellos se han puesto bastante defensivos, han buscado defender el resultado de un gol con mucha mala suerte. La paro y de rebote en Militao entra. Han ganado cuando no lo merecían pero a nosotros nos costó crear ocasiones y chutar a puerta. Tuvimos el control pero no encontramos la forma de hacer gol", analizó en TVE.

Courtois reconoció que el mérito del resultado fue del Barcelona y de la fortaleza defensiva que exhibió en el Bernabéu. "Están defendiendo bien, encajan muy pocos goles. El último pase no nos salió, han defendido bien, es mérito de ellos y hay que intentar ganar en la vuelta".

"Cuando no ganas contra el Barcelona la sensación es mala. Queríamos ganar en casa pero esto no va a cambiar la vuelta ni la Liga el domingo. Tenemos que ganar nuestro partido y a seguir", sentenció.