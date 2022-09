Manolo Oliveros: "Lewandowski, de dos en dos, o de tres en tres... Un crack"

El Barcelona ha comenzado esta temporada en la Liga de Campeones con una goleada contundente ante un flojo Viktoria Plzen por 5-1. Desde el Camp Nou, el narrador del Barça en Tiempo de Juego, Manolo Oliveros, ha querido dar su valoración sobre este partido en Tiempo de Análisis.

"Lewandowski de dos en dos, de tres en tres, hoy ha marcado un 'hat-trick', otras veces hace un doblete... En definitiva, se le caen los goles. Hemos hecho un debate precisamente en El Partidazo de COPE después del partido para ver cuántos goles marcará Lewandowski esta temporada. Yo seguro que me he quedado corto. He dicho 40 y, a partir de ahí, todo el mundo ha dicho 40, 42, 45, 50... quién sabe. El tope lo tiene Lewandowski muy alto y vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar el jugador polaco. Esta noche nos ha gustado muchísimo, ha marcado tres goles, Dembélé ha dado goles, ha estado sensacional, y de base hemos visto cómo Piqué ha vuelto a jugar un partido con el Barça y el debut de un chaval cántabro con el Barça, Pablo Torre. Noche redonda, 'manita' por 5-1 y 'hat-trick' de Robert Lewandowski".

El Barcelona se estrena goleando al Viktoria Plzen con un hat-trick de Lewandowski



El FC Barcelona arrancó este miércoles su nueva andadura de la Liga de Campeones con una plácida victoria (5-1) ante el Viktoria Plzen, incapaz de mantener la velocidad de crucero azulgrana, quien reafirma su prometedor estreno liguero en Europa al mando de los goles del polaco Robert Lewandowski.

Los checos se llegaron un castigo severo con el primer 'hat-trick' del polaco, el tanto de Ferran Torres y Franck Kessié, titular por primera vez en un once que también contó con Jordi Alba, relegado al banquillo en los últimos encuentros. Del mismo modo que Piqué. En su caso, el central salió tras el descanso para disputar sus primeros minutos oficiales de la temporada.





El himno de la máxima competición continental volvió a sonar en un Camp Nou ilusionado con su equipo. Atrás quedó la debacle de las últimas temporadas, y su destierro -poco exitoso- en Europa League el curso pasado, y esta vez la alegría impregna a los 'culés', que siguen de dulce.

Y es que el conjunto checo cayó pronto en la trampa de los de Xavi, que ejecutaron su plan a la perfección y arrinconaron desde el inicio a sus rivales. A los trece minutos, el marfileño Franck Kessié se encargó de abrir la lata para premiar la insistencia azulgrana con un testarazo de cabeza imparable desde el corazón del área.

El gol amedentró aún más a un Plzen desencajado por la evidente superioridad local. Ousmane Dembélé y Ansu Fati, que también estrenó su primera titularidad en la era Xavi, se encargaron de desquebrajar aún más una defensa que aguantó como pudo el vendaval ofensivo.

En uno de los pocos respiros para los visitantes, Mosquera se plantó en la portería de Ter Stegen y el VAR pasó de chequear un posible penalti, a su favor, a amonestar al colombiano por darle un codazo a Christensen antes de la posible pena máxima desde los once metros.

La velocidad de crucero del cuadro catalán parecía imponerse a la media hora de juego con otro tanto de Robert Lewandowski, que abría la distancia con el 2-0. El polaco, quien ha caído de pleno en la Ciudad Condal, volvió a ser diferencial en una noche que aún le reservaría una mayor alegría.

El Camp Nou siguió disfrutando de la pólvora en ataque de su equipo. Sin embargo, los locales pagaron la relajación en los minutos finales de la primera parte con el gol de cabeza de Jan Sykora, quien no tuvo tiempo de saborear su logro. Dembélé se puso el mono de trabajo y sirvió un centro a Lewandowski, con el que repararon los daños sufridos antes del descanso.





En la reanudación, Sergi Roberto se quedó en el banquillo y dio entrada a un Piqué testimonial hasta la fecha. Un encuentro que tuvo como claro protagonista a un descomunal Lewandowski de inicio a fin. El incombustible delantero, dispuesto a hacer sangre, quedó completamente desatado con un lanzamiento al palo largo que significó su tercer gol de la noche y su primer 'hat-trick'.

La afición disfrutaba y Xavi aprovechó para seguir aumentando la confianza de sus jugadores. Precisamente, mientras el Camp Nou aclamaba a su nuevo héroe, Ferran Torres volvió a ver portería y puso el quinto de volea en el 71'.

La ambición de los locales no menguó pese al festín. Querían más y ese deseo se evidenció entre los menos habituales. Memphis Depay y Pablo Torre, quienes estuvieron más fuera que dentro en los últimos días de mercado, volvieron a disfrutar del esférico en los últimos minutos.

Una primera jornada de 'Champions' plácida para los azulgranas, que les permite seguir viento en popa tanto en LaLiga como en Europa. Ahora, en la competición continental, se enfrentarán el próximo martes al Bayern de Múnich, quien también hizo los deberes en el grupo de la 'muerte' ante el Inter de Milán (0-2).





Lewandowski: "La Champions siempre es una competición especial"



El polaco Robert Lewandowski, que firmó esta noche su primer triplete como jugador del Barcelona en la goleada ante el Viktoria Pilsen (5-1), admitió que la Champions es siempre "una competición especial", un torneo que está siempre "muy cerca" de su corazón.

Así lo comentó en declaraciones a Movistar+. "Me siento genial y estoy muy orgulloso de todos mis compañeros. Hoy controlamos el juego y esta victoria es muy importante para nosotros", comentó.





Lewandowski indicó que el equipo es consciente de que tiene que estar especialmente afinado en esta primera mitad de la temporada. "Tenemos que mantener la concentración y seguir marcando goles. Sabemos que este periodo de tiempo es importante y tenemos que ganar todos los partidos", dijo.

Preguntado sobre el próximo partido europeo del Barcelona, que se jugará el próximo martes en Múnich ante el Bayern, su antiguo club, el ariete azulgrana comentó que su equipo "está preparado" para medirse a los muniqueses