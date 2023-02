Manolo Oliveros: "El Barcelona suma y sigue; y Pedri sigue marcando"

Manolo Oliveros, narrador del Barcelona en Tiempo de Juego, analiza en Tiempo de Análisis la victoria por la mínima del Barcelona, gracias al gol de Pedri, en La Cerámica contra el Villarreal (0-1). El conjunto azulgrana, con un partido más, aventaja al Real Madrid en once puntos y es más lider a la espera del encuentro que deben disputar los blanco este próximo miércoles contra el Elche.

"El Barcelona suma y sigue, y es más líder. Lo decimos en cada partido, pero es así. Tres puntos más y el equipo dirigido por Xavi lleva once puntos de ventaja respecto al Real Madrid. Y una vez más, victoria por la mínima, 0-1 en este caso con el gol de Pedri. El centrocampista canario ha marcado otra vez y ha estado muy bien en la primera parte.

Pedri coloca al Barcelona once puntos por encima del Real Madrid Triunfo por la mínima de los azulgranas contra el Villarreal (0-1), gracias a un gol de Pedri. Los de Xavi sacan once puntos al Madrid, con un partido más. 12 feb 2023 - 19:16

El tanto llegó en una jugada eléctrica con Lewandowski y ese ha sido, al final, el resultado definitivo. En la segunda parte ha presionado algo más el Villarreal, que prácticamente no ha tidado a puerta pero es que se ha encontrado con un sensacional, convertido en un colososo, Araujo.

Once puntos de ventaja, suma sigue el líder y sigue marcando Pedri. Y el jueves espera el Manchester United en la Europa League".

Araujo: "Tenemos que hacer lo nuestro, sin mirar a los demás"

El defensa uruguayo del Barcelona Ronald Araujo dijo este domingo tras la victoria de su equipo en La Cerámica ante el Villarreal que deben seguir haciendo lo que hasta ahora sin fijarse en lo que hacen los demás para consolidar el liderato de LaLiga.

Literalmente el central perfecto ?? pic.twitter.com/2WjYc56cWP — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 12, 2023

"Es importante seguir sumando y sin recibir goles en nuestra portería. Estamos trabajando mu bien en defensa y en ataque. Es algo que teníamos que corregir de la pasada temporada, cuando nos costaba mucho dejar la portería sin goles y ahora estamos contentos por esa racha porque es fruto, no solo del portero y la defensa, también del centro del campo", dijo Araujo a Movistar.



El único pero que puso al juego de su equipo fue que les está costado cerrar los partidos, marcar el segundo tanto "porque con 1-0 ellos está a un gol y en una jugada pueden igualarte por eso en los últimos minutos nos fuimos atrás para que no nos marcasen".



Respecto a la distancia que les separa del Real Madrid, el defensa uruguayo insistió en que solo tienen que centrarse en "hacer lo nuestro, seguir ganando sin mirar lo que hacen los demás".



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Foyth: "Nos levantaremos"

El defensa argentino del Villarreal Juan Foyth lamentó la derrota sufrida por su equipo en La Cerámica ante el Barcelona (0-1) pero se mostró convencido de que se levantarán tras la racha de derrotas que acumulan porque son un grupo "muy unido".



"Nosotros nos caracterizamos por ser un grupo que trabaja cuando las cosas no van bien y eso vamos a hacer", dijo a Movistar tras la tercera derrota seguida en Liga.

¡Así de espectacular luce el show de inicio de partido en el renovado Estadio de la Cerámica!#VillarrealBarçapic.twitter.com/T0fb6NP0Rr — Villarreal CF (@VillarrealCF) February 12, 2023

Sobre la ocasión fallada por su compañero José Luis Morales para empatar el partido, Foyth dijo que "hay veces que no se llega en las mejores condiciones por cansancio, pero esto es un equipo no individualidades".



El zaguero argentino también comentó que Francis Coquelín, que se retiro en el primer tiempo con evidentes signos de dolor por un giro de la rodilla, estaba mu afectado en el descanso y deseó que no sea una lesión grave.