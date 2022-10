Manolo Oliveros: "Es lo que sigue habiendo después de muchas palancas y muchos millones de inversiones"

Manolo Oliveros, narrador del Barcelona en Tiempo de Juego, habla en 'Tiempo de Análisis' de la nueva derrota de los azulgranas ante el Bayern de Munich (0-3) en un partido en el que no tiró a puerta y que ya comenzó estando eliminado de la Liga de Campeones tras la victoria del Inter de Milan ante el Viktoria Plzen (4-0).

"Es lo que hay decía Piqué y Koeman ante el Bayern cuando caían estrepitosamente. Ahora sigue sucediendo lo mismo, es lo que sigue habiendo. Ningún tiro a puerta, como ante el Bayern hace unos meses. Es lo que hay, es lo que sigue habiendo después de muchas palancas, muchos millones. Para mí, es un fracaso en la Champions. Veremos qué pasa en el resto de las competiciones".

El Barcelona, otra vez eliminado

Por segundo año consecutivo, el Barcelona quedó eliminado en la fase de grupos de la Liga de Campeones, después de perder este miércoles en el Spotify Camp Nou (0-3) ante el Bayern de Múnich, su bestia negra las últimas temporadas en la máxima competición continental. De todas formas, la goleada del Inter de Milán ante el Viktoria Pilsen (4-0), dos horas antes, había dejado a los azulgranas sin opciones de mantenerse con vida en esta 'Champions' hasta la última jornada.

Robert Lewandowski estaba preparado para tirar el penalti ante el Bayern, que al final se anulóEFE





Los milagros a veces existen, aunque son muy poco frecuentes. Pero si encima necesitas un doble milagro -que gane a domicilio la cenicienta del grupo y derrotar también tú a uno de los mejores equipos del continente- la cosa se complica aún más. Y eso que la visita del Bayern al Camp Nou estaba señalada en rojo para el cuadro catalán desde que se conoció el sorteo de la Liga de Campeones.



En las previsiones optimistas del club azulgrana, esta noche, ambos equipos debían jugarse la primera plaza del Grupo C y el Barcelona saldar una deuda pendiente con su afición derrotando al rival que le ha regalado algunas de las noches europeas más negras de su historia reciente. Era el día para enviar un claro mensaje al mundo del fútbol: el Barça estaba de vuelta. Pero este es un deporte caprichoso y, pese a la inversión realizada este verano, por segundo año consecutivo descenderá a la segunda división europea.

Laporta: "El partido fue emocionalmente muy complicado"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, reconoció que el partido que este miércoles disputó su equipo ante el Bayern de Múnich fue "emocionalmente muy complicado", ya que los azulgranas sabían que la victoria del Inter de Milán ante el Viktoria Pilsen les había dejado matemáticamente fuera de la Liga de Campeones.



"El milagro no sucedió, el Inter ganó y el partido fue emocionalmente muy complicado. Tenemos la mejor afición del mundo y quiero agradecerles todo su apoyo", declaró tras el partido.

Laporta cree que en el 0-3 logrado por el conjunto bávaro en el Spotify Camp Nou estuvo condicionado por la prematura eliminación del equipo. "No se puede reprochar nada a los jugadores, lo hicieron lo mejor que pudieron", afirmó.



Y envió un mensaje de optimismo a todos los seguidores del Barça: "Tenemos que mirar hacia adelante. Sabíamos que en este proceso de reconstrucción del equipo habría altibajos".

Xavi: "Hoy no hemos competido"



El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, admitió que su equipo "no compitió" este miércoles después de perder por 0-3 ante el Bayern Múnich y de que el conjunto azulgrana quedara eliminado de la Liga de Campeones.



"Ha sido muy cruel esta competición para nosotros, pero hoy ha sido por errores nuestros, no hemos llegado a su nivel. Así como en Múnich merecimos ganar, hoy no fue así. La eliminación antes del partido nos ha afectado", añadió el entrenador catalán en rueda de prensa.



Xavi dijo que intentaron que "la eliminación", que conocieron minutos antes del inicio del partido con la victoria del Inter de Milán contra el Viktoria Pilsen, no les afectara, pero que les afectó "mucho".







Así, "por primera vez esta temporada", el técnico tuvo "la sensación" de que su equipo "no compitió". Y desveló que en la charla previa al partido se habló de que "era un tema de orgullo y coraje", lo que no evitó que el Bayern les pasara "por encima".



Preguntado por las diferencias entre la eliminación del curso pasado en la fase de grupos y la de este miércoles, el entrenador azulgrana consideró que son evidentes: "El año pasado no nos daba futbolísticamente, pero esta vez tengo la sensación de que lo hemos tenido en nuestras manos, dependía de nosotros y no lo hemos conseguido. Es una decepción que no nos esperábamos".



Pero Xavi cree que "un equipo en construcción se tiene que rehacer a base de castañas como ésta". Y añadió que "debe seguir habiendo ilusión por ganar títulos esta temporada, porque quedan otras competiciones".