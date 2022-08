Manolo Oliveros: "La gente pensaba que el Barça ganaría cuatro cero pero esto no se gana solo con palancas"

Manolo Oliveros analizó el empate que cedió el Barça ante el Rayo en la primera jornada de LaLiga después de un verano cargado de rumorología, fichajes y palancas económicas que han permitido a los aficionados blaugranas ver cómo Lewandowski o Raphinha lideraron el ataque culé aunque sin fortuna de cara a portería.

El Barça se atasca ante el Rayo en su estreno en el Camp Nou

El FC Barcelona no pudo (0-0) con el Rayo Vallecano este sábado en su estreno en LaLiga Santander celebrado en el Spotify Camp Nou, un jarro de agua fría para la ilusión que traía el renovado equipo azulgrana, sin puntería e incluso energía al final. El equipo de Xavi Hernández se llevó la primera en la frente, aunque solo es la primera. El Rayo se salió con la suya por tercera vez seguida ante su prestigioso rival, con dos victorias por 1-0 y ahora este empate, demostrando ser un equipo maduro y serio.

No se dejó intimidar el cuadro madrileño por el plantel de nuevas estrellas que finalmente pudo alinear el Barça, inscritos todos los fichajes el día anterior salvo Kounde, y repitió gesta. Robert Lewandowski, Rapinha, Dembélé, Ansu Fati y Aubameyang tuvieron al menos una ocasión buena para haber bendecido el debut.

Más de una veintena de disparos hizo el cuadro culé por la media docena visitante y sin embargo el Rayo pudo tener las dos más claras, obligando a Ter Stegen. Al Barça le pudo la ansiedad quizá por la necesidad que tiene de ganar y ganar, después de un año en blanco y del esfuerzo económico del club en esta campaña.

Rapinha y Dembélé dieron amplitud y desborde a los catalanes, pero el Rayo no se descompuso en ningún momento. Los de Iraola estuvieron firmes atrás y manejaron los momentos de agobio sin sufrir en exceso. Lewandowski tardó en aparecer, pero su primer aviso fue un gol en fuera de juego. El equipo de Vallecas se esmeró en cortar las alas a Pedri y Gavi con un gran partido de Pathé Ciss y, en ese juego por bandas, el Barça no tuvo remate franco.

A los 20 minutos ya empezaron a ser serias las ocasiones locales, del ex del Leeds y al otro lado del galo, con el Rayo encerrado muchos minutos pero bien posicionado. Antes del descanso, Álvaro García dejó esa clara para los de Iraola que paró Ter Stegen. Contra pronóstico, en la segunda parte el Barça no tuvo continuidad y Camello sumó la otra ocasión del Rayo que no entró de milagro.

Viendo el panorama, Xavi tiró del amplio banquillo que esta vez sí que tiene. Ansu Fati y De Jong dieron buen resultado, pero con el internacional español también fallando. El neerlandés dio salida de balón a un Barça que empezaba a ver fantasmas con la franja. En el último arreón también perdonó el equipo azulgrana. Lewandowski, que pidió un penalti, Kessié, otro anulado, y Aubameyang, a quien le sacó el balón bajo palos Catena, rozaron el gol.

Al otro lado, Falcao también vio puerta en fuera de juego ya en el largo descuento, cuando Busquets vio la segunda amarilla y Kessié se molestó en el tobillo. Sin duda un debut lejos del soñado para la nueva etapa del Barça, necesitado de alegrías para dar confianza a un equipo por hacer. El Rayo tiene lo suyo mucho más claro.

Eric García: "Satisfecho nunca te quedas si no ganas"

El jugador del FC Barcelona Eric García lamentó el empate conseguido ante el Rayo Vallecano (0-0) en la primera jornada de la Liga Santander 2022-23 y aseguró que "satisfecho nunca te quedas si no ganas" y más si se trata del estreno en el campeonato doméstico.

Eric García lucha un balón con José Pozo durante el Barcelona - Rayo Vallecano | EFE

"Queríamos empezar la temporada con buen pie, sacando una victoria, sabiendo que el Rayo ya el año pasado nos costó mucho, pero creo que el equipo en general ha estado bien. Hemos creado muchas ocasiones y defensivamente creo que hemos estado bien. Una lástima, la verdad", analizó el defensa culé en declaraciones a DAZN.

"Ellos plantean un juego de cerrar mucho por dentro y eso nos ha complicado la vida y así nos cuesta encontrar al hombre libre. Su portero ha hecho dos paradas de mucho mérito, venimos de una buena pretemporada, pero no ha podido ser", añadió el internacional blaugrana.

"También quiero dar las gracias a la afición porque ha estado apoyando al máximo, pero ahora ya pensando en el siguiente partido. Satisfecho nunca te quedas si no ganas. Creo que podíamos haber ganado el partido perfectamente, ahora a corregir los errores de hoy y a pensar en la Real Sociedad", incidió Eric García.