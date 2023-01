Manolo Lama: "Gana el Madrid con polémica; Savic, bien expulsado; pero Ceballos también pudo ver la roja"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid para Tiempo de Juego, analiza en Tiempo de Análisis la clasificación del Real Madrid para las semifinales de la Copa del Rey y la polémica del partido por la no expulsión de Ceballos que pudo ver la segunda tarjeta amarilla.

"El Real Madrid se ha clasificada tras una prórroga y un partido brillante entre el Atlético de Madrid y el equipo madridista. Los de Carlo Ancelotti, una vez más, volvieron a tirar de épica. Posiblemente hasta el momento del empate a uno el equipo rojiblanco había sido mejor y una vez más los hombres de Simeone vuelven a demostrar que si no meten las ocasiones que tienen no ganan. El Madrid que ha estado desaparecido todo el encuentro tuvo una, Rodrygo empató en una genialidad y a partir de ese momento el Atleti fue de error en error.

El Real Madrid somete al Atlético en la prórroga y se mete en semifinales El conjunto blanco culminó la remontada con los goles de Benzema y Vinicius. Un golazo de Rodrygo llevó el partido a la prórroga, tras el tanto inicial de Morata. Savic, expulsado. 26 ene 2023 - 19:05

Un Atlético que vio cómo se autoexpulsaba Savic, un Atleti que segía sin poder marcar cuando ha tenido ocasiones claras para matar el partido. Y un Real Madrid, que madurando el partido, sabía que tarde o temprano dos geniliades, una de Benzema y otra de Vinicius, le darían la clasificación.

Gana el Real Madrid con polémica. Savic, bien expulsado; pero posiblemente Ceballos debió ver la segunda amarilla. Ahora queda abierta la polémica en otro derbi entre madridistas y colchoneros".

Ceballos: "El árbitro ha estado fenomenal"

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, aseguró tras las quejas del Atlético de Madrid, que pidieron su expulsión antes de la que se produjo de Savic en la prórroga, que el colegiado del derbi copero, Soto Grado, "ha estado fenomenal".



"El árbitro ha estado fenomenal. La expulsión de Savic ha sido clara, llega tarde y derriba a Camavinga. El árbitro está para hacerlo lo mejor posible y tenemos que ayudarle", dijo en Teledeporte.

Ceballos destacó la capacidad del Real Madrid para remontar un partido muy duro. "No ha sido un partido fácil. Nos pusimos por detrás muy pronto, con la lesión de Mendy tuvo que reconstruir el míster el equipo y en la segunda estando mejor, llegó el gol de Rodrygo que ayudó mucho. Estoy muy contento de pasar a semifinales", afirmó.



"En el segundo tiempo el míster corrigió detalles que nos faltaron en la primera parte. Tuvimos mucho más el balón y merecimos la remontada", añadió.



El centrocampista desveló que la consiga de Carlo Ancelotti al descanso fue que buscasen "la espada de De Paul" y atacasen con continuidad. "Lo primero teníamos que hacer era coger el balón y ser protagonistas. Hemos encontrado muy bien la asociación entre Rodrygo, Vinícius y Benzmea. En lo personal estoy muy contento por tener protagonismo".

Rodrygo: "Es un placer trabajar con Ancelotti"

El brasileño Rodrygo Goes, autor del tanto del empate del Real Madrid frente al Atlético de Madrid, de unos cuartos de final de la Copa del Rey que acabaron con victoria madridista 3-1, aseguró que jugando por dentro puede "ayudar mucho al equipo".



"No he visto al míster en el descanso porque estaba calentando. En la segunda parte me pidió que hiciera lo de siempre, que es encarar y jugar por dentro. Jugando en esta posición puedo ayudar al equipo", dijo en Teledeporte.

"Quiero empezar jugando, es lo que más busco todos los días. Jugando por ahí puedo aportar mucho, es tener paciencia, trabajar y estar listo para cuando venga", insistió.



"Es un placer trabajar con Ancelotti. Siempre nos da mucha confianza, me la dio cuando entré y por eso hemos remontado", comentó.



Un Rodrygo que no quiso valorar las decisiones arbitrales.



"A mí no me gusta entrar en polémicas. No sé qué querían ahí. No tengo mucho que decir sobre eso, solo sobre mi equipo y sobre mí, que he jugado muy bien y he marcado un golazo", concluyó.