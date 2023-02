Manolo Lama: "El Real Madrid es campeón, pero Ancelotti debe tomar nota de los tres goles encajados"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, analizó en Tiempo de Análisis el triunfo del Real Madrid en la final del Mundial de Clubes ante el Al Hilal (5-3). El equipo madridista ha conquistado se octavo título mundial, Ancelotti levanta su segundo 'Mundialito' al frente del banquillo blanco y el equipo logra su segundo trofeo esta temporada tras ganar en el pasado mes de agosto la Supercopa de Europa.

"Lo más importante es que el Real Madrid es campeón del Mundo. Es decir, ha sido el mejor equipo de España, el mejor de Europa y el mejor equipo del mundo como lo demuestra el título de hoy. El partido ha sido fácil para el Madrid. En Tiempo de Juego lo he calificado como un encuentro de All Star, este contra oeste, donde no valía defender y solomanete valía anotar y por tanto golear.

El Real Madrid conquista su octavo título mundial Los dobletes de Valverde y Vinicius, y el tanto solitario de Benzema dan el segundo título de la temporada al equipo blanco. El Al-Hilal recortó diferencias hasta en tres ocasiones 11 feb 2023 - 18:05

Aunque ocho goles son muchos goles para un partido y sobre todo que el Real Madrid recibe tres ante un equipo tan débil. Esto debe hacer que Ancelotti tome nota. Pero la fiesta en Rabat ha sido completa, con Vinicius marcando dos, dando una asistencia y siendo elegido el mejor del torneo.

Pero las dos grandes noticias para el conjunto blanco son la vuelta de Benzema y el resurgir de Valverde. El francés no se ha resentido de la lesión y ha marcado. Y el uruguayo recupera el pulso del fútbol y de sus goles.

El Real Madrid se vuelve feliz con otro título del Mundo".

Florentino iguala en títulos a Santiago Bernabéu

Florentino Pérez igualó con la conquista del Mundial de Clubes en Rabat los 31 títulos del presidente más laureado de la historia del Real Madrid, Santiago Bernabéu, en una conquista que aseguró le hace sentirse "orgulloso" de sus jugadores y del técnico italiano Carlo Ancelotti.



"Para ganar un Mundial hay que ganar la Champions con la que el Real Madrid tiene un idilio. Esto es la guinda. Siempre que se gana un título cuesta mucho pero este es especial porque tienes que ganar antes una Champions. Ser el mejor de Europa y luego del mundo es una satisfacción y me siento muy orgulloso de todos mis jugadores", dijo en Real Madrid tv.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No es fácil porque hay que ganar seis Champions, he tenido la fortuna de ganarlas y redondearlo con el Mundial de Clubes. Ahora a seguir trabajando porque en el Real Madrid todo lo que ganamos es el punto de partida para el siguiente reto. Vamos a seguir luchando por todo", añadió.

Florentino Pérez elogió el trabajo de Ancelotti y agradeció el esfuerzo de sus jugadores para seguir logrando éxitos. "La mezcla de veteranos y noveles y un entrenador como Ancelotti, que sabe mezclarlos muy bien, produce esto. No puedo estar más que satisfecho. El mérito es de los jugadores, grandes jugadores y madridistas. Esa mezcla nos hace muchas veces imbatibles".



Santiago Bernabéu logró 31 títulos en su presidencia entre 1943 y 1978. Florentino Pérez ha logrado darle caza en dos etapas en la presidencia, de 2000 a 2006 y con su regreso en 2009 hasta el presente. Ha conquistado seis Ligas, 6 'Champions', dos Copas del Rey, cinco Mundial de Clubes, una Copa Intercontinental, seis Supercopas de España y cinco Supercopas de Europa.

Ancelotti, nueve títulos como entrenador del Real Madrid

Carlo Ancelotti, que logró su noveno título como entrenador del Real Madrid y se sitúa a dos de Zinedine Zidane, también guardará buen recuerdo de la goleada a Al Hilal en Rabat. Se convierte en el técnico con más éxito en el Mundial de Club junto a Guardiola.

Perdió la primera que disputó, en 2003, al mando del AC Milan en la tanda de penaltis ante Boca Juniors. Desde entonces ha ganado todos los partidos que ha dirigido en el Mundial. Dos con el conjunto italiano para ganarlo por primera vez en 2007, tomándose la revancha en la final ante Boca Juniors; y cuatro partidos como entrenador del Real Madrid con pleno.



En diciembre de 2014 derrotó a Cruz Azul y San Lorenzo, sin encajar un solo tanto en el torneo, y en la actual edición firmó dos goleadas, la mayor de la historia en una final, 5-3 ante Al Hilal después de superar en semifinal Al Ahly (4-1).