DIRECTO | Real Madrid - Al Hilal; Benzema, titular

Carlo Ancelotti juega con Benzema en la delantera. El francés ha superado unas molestias y viajó este jueves a Rabat junto a Militao, que parte desde el banquillo.

Once del Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camvinga; Tcoumaneni, Modric, Kroos; Valverde, Vinicius y Benzema.

En el conjunto saudí destaca la ausencia de Ighalo. El delantero que estuvo en el Granda durante cuatro temporadas inicia el partido desde el banquillo.

This is our starting XI and substitutes for the #ClubWC final against "Real Madrid"