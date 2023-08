Manolo Lama: "Nos vamos a divertir con el Real Madrid este año"

Manolo Lama, narrador habitual de los partidos del Real Madrid en Tiempo de Juego, valoró en Tiempo de Análisis la victoria del equipo de Carlo Ancelotti ante el Athletic Club en San Mamés (0-2), en la primera victoria en esta temporada de LALIGA con los goles de Rodrygo y de Bellingham, en su estreno goleador, en un partido en el que la mala noticia fue la lesión de Éder Militao en la rodilla. La peor noticia en un buen día y en una victoria plácida.

"Ha ganado el Real Madrid en su debut de Liga, y además ha ganado merecidamente. El equipo de Ancelotti, que ha cambiado de dibujo respecto a la pasada temporada, ahora juega con un 4-4-2 con Bellingham en el rombo, ha demostrado futbolísticamente que ha sido mejor que el Athletic, y que físicamente es un portento. Lo de Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Bellingham es una auténtica locura.

No ha concedido ocasiones al equipo de Valverde, y posiblemente se haya quedado corto en cuanto al resultado. Hay que destacar que este Madrid no tiene nada que ver con el Madrid el año pasado. Es un Madrid más físico, que va al choque, que roba y es muy vertical... el del año pasado era Madrid que tenía el balón y que te emborrachaba de cuero. Es verdad que este año no tiene a Benzema, pero también es verdad que son puñales cada uno de los jugadores que roban la pelota.

Por eso, nos vamos a divertir con el Madrid este año. Y si viene Mbappé, imagínate"

Audio





Bellingham, la luz del Real Madrid

Lesionado de gravedad el portero belga Thibaut Courtois el jueves y con el central brasileño Éder Militao que dejó este sábado el terreno de juego en San Mamés por lo que podría ser una grave lesión de rodilla, el Real Madrid encontró en su fichaje estrella el inglés Jude Bellingham, un halo de luz al que agarrarse.

En pretemporada ya dejó buenas sensaciones, sobre todo en los dos primeros partidos, partiendo de la posición de mediapunta, en el 4-4-2 con rombo en el centro del campo que dibujó el técnico italiano Carlo Ancelotti para él, pero en San Mamés dejó su sello inconfundible.

?? Bellingham, en @realmadrid TV: "Estoy jugando con los mejores del mundo y se disfruta muchísimo"https://t.co/RSzNRuw966 — Tiempo de Juego (@tjcope) August 12, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En un estadio que aprieta, pero que reconoce a las leyendas y grandes futbolistas aunque sean rivales, Bellingham se lució.

Liberado para llegar al área, conducir y también con responsabilidad para iniciar la jugada y acudir al robo; con espacios, donde más cómodo se siente el futbolista nacido en Inglaterra.

Campó a sus anchas Bellingham en su estreno oficial con un Real Madrid que no deja de recibir malas noticias en forma de lesiones, pero que, como suele ser habitual, se mantiene a flote.