Triunfo plácido del Real Madrid en Bilbao, con lesión de Militao

LAS NOTAS DE MANOLO LAMA DEL ATHLETIC CLUB 0 - 2 REAL MADRID

DE MARCOS: "Nos ha faltado frescura. 0 puntos, y a pensar en el siguiente partido. En la primera parte no hemos estado finos, y nos podrían haber sacado a los once. Es un rival complicado el Madrid, individualmente son muy buenos. Ellos enlazan enseguida jugadas y no puedes hacer nada. Te va pasando factura y te llega el desgaste"

¡FINAL DEL PARTIDO! Triunfo plácido del Real Madrid en San Mamés gracias a los goles de Rodrygo y Bellingham, que hace que los blancos empiecen colíderes LALIGA. No se vio una buena versión del Athletic, pero el dominio del Madrid, tanto técnica como físicamente, ha sido incontestable. Ahora, al Real Madrid le tocará visitar el Power Horse Stadium ante el Almería, el próximo sábado a las 19.30.

LAMA: "El mejor, para mí, Bellingham sin duda"

SANCHÍS: "Muy buena presentación del Madrid, en una temporada de transición. Un equipo que estaba basado en una manera de entender el fútbol, pero ahora Ancelotti ha apostado por un cambio radical en muchos aspectos. Con un 0-2 y con una puesta en escena brillante es más fácil de hacer"

CAÑIZARES: "El Athletic, muy flojito. Hasta que perdió el ímpetu de San Mamés no hemos visto a un buen equipo. Para el Madrid estos partidos le vienen muy bien por sus jugadores.





93' | Centro de Guruzeta que despeja la defensa del Madrid. Infalibles Rüdiger y Alaba.

90' | Cinco minutos de añadido. Después, remate peinado de Paredes que no llega a la portería de Lunin,

88' | Disparo de Sancet que se marcha muy lejano. El Madrid ya acaricia su primer triunfo oficial en esta temporada en LALIGA.

87' | Centro por la banda izquierda de Imanol que despeja Lunin de puños.

CAÑIZARES: "Habrá que ver a Lunin en un partido en el que tenga que sacar más balones. No ha aparecido mucho porque no ha hecho falta"

85' | Amarilla para Iñaki Williams por una entrada a Bellingham en campo contrario.

84' | Toca mucho ahora el Madrid. Lo que quería Ancelotti, seguramente.

81' | Disparo de Modric tras una combinación entre Joselu y Carvajal (cuñados, por cierto), que atrapa sin problemas Unai Simón.

78' | Doble cambio en el Real Madrid: entran MODRIC y JOSELU y se marchan Vinicius y Rodrygo. Cambia Ancelotti la delantera blanca.

LAMA: "Ahora el Madrid quiere balón. Te tiene que durar más la pelota. Estás ganando 0-2"

75' | ¡SALVÓ TCHOUAMÉNI! ¡CASI MARCA EL ATHLETIC! Pedía falta el Real Madrid tras una recuperación en campo contrario del Athletic de Ruiz de Galarreta. Se quedó Berenguer ante Lunin y sacó el centrocampista francés. Vaya acción.

74' | Fuera de juego de Berenguer en una ocasión ante Lunin.

72' | Centro por la banda izquierda de Imanol al que no llega Guruzeta por poco. Tira de orgullo el Athletic.

71' | ¡SACÓ ALABA EL REMATE DE SANCET! Iba a puerta el remate y tenía detrás a Lunin, pero el austríaco despejo en una gran acción defensiva.

70' | Centro de De Marcos que saca la defensa del Real Madrid. Casi ni se le ha visto a Lunin en el partido.

69' | Cambio en el Real Madrid: se marcha Camavinga y entra Kroos. Además, en el Athletic, entra Imanol García de Albéniz por Lekue.

68' | ¡PARADA DE UNAI SIMÓN! Se quedó Vinicius delante del portero rojiblanco y Simón acaba sacando con los pies. Busca su gol el brasileño.

67' | ¡Fuera Valverde! Le dejó Alaba la falta al uruguayo, que mandó el balón cerca de la portería de Unai Simón.

66' | Amarilla a Vivian por una entrada a Vinicius delante del área.

64' | Error en salida de balón de Paredes que acaba con Vini en el área, pero tras un mal pase de Rodrygo que le resta a la hora de controlar.

62' | Cuarto cambio en el Athletic: se marcha Vesga y entra Ander Herrera.

61' | Contragolpe que acaba en un mal pase de Iñaki Williams en el centro del campo. El Madrid es muy superior físicamente y llega antes a todos los balones.

LAMA: "Al Athletic le falta mucha calidad en tres cuartos de campo"

60' | INFORMA MIGUEL ÁNGEL DÍAZ: "Militao ha notado una mala sensación en la rodilla. No se puede valorar todavía, pero no tiene buenas sensaciones"

58' | Lekue corta una jugada de Vinicius por la derecha. No está fino el brasileño.

CAÑIZARES: "Se ha roto el centro del campo y el partido está para correr"

57' | ¡VAYA JUGADA DEL REAL MADRID! Autopase de Bellingham, llega a campo contrario, abre a Vini, Vini se la devuelve y remata en aparente fuera de juego. No lo señala porque el Athletic había empezado el contragolpe.

55' | Se escurre Vinicius por la banda izquierda cuando encaraba a Vivian. Está muy mojado el césped y se nota en los resbalones.

53' | Falta a favor del Athletic por la banda derecha. Le derribó Camavinga. El Madrid ha salido más dormido en la segunda parte.

51' | Despeja la defensa del Madrid tras el remate de Guruzeta al primer palo.

50' | Córner a favor del Athletic en una internada por la derecha de De Marcos. Ha salido mejor el cuadro rojiblanco.

49' | Se marcha Militao lesionado y casi llorando. Entra ya Rüdiger. Aplausos de San Mamés mientras se marcha del césped.

48' | Está dando puñetazo al suelo Miltao, en una acción con Sancet. Se le resbala solo el pie.

47' | Ojo que se duele Militao de la rodilla derecha. Cuidado con esto.

¡COMIENZA LA SEGUNDA PARTE! Mueve la pelota el Real Madrid.

Triple cambio en el Athletic: entran Berenguer, Sancet y Guruzeta y se marchan Nico Williams, Unai Gómez y Muniain. Tienen que cambiar muchas cosas.

POLI RINCÓN: "Yo no cambiaría el once del Madrid, estoy contento con lo mismo"

CAÑIZARES: "El Athletic está compitiendo contra un equipo que es mucho mejor físicamente. Está siendo muy pobre su partido"

¡DESCANSO EN SAN MAMÉS! Muy superior el Real Madrid en los primeros 45 minutos, como se ve en el marcador. El cuadro blanco se encontró con el gol de Rodrygo cuando estaba mejorando el equipo de Ancelotti. Luego, Bellingham puso el 0-2 que está encarrilando la victoria del Madrid.

47' | ¡Vaya recorte de Bellingham en el área! La jugada acaba en un remate de Fran García que se marcha directamente fuera.

45' | Añade cuatro minutos el colegiado. Hay que recordar que este año habrá descuentos estilo Mundial de Qatar en LALIGA. Por cierto, Sancet y Guruzeta tienen pinta de entrar al descanso.

43' | Toca el Madrid. El Athletic está KO y más tras ese penalti no pitado. Mucho tendrá que cambiar Ernesto Valverde al descanso.

40' | Llama la atención Gil Manzano a Lunin al entender que está perdiendo tiempo. Ambiente caldeado en San Mamés tras el penalti no pitado al Athletic.

LAMA: "Al Athletic le falta mucho fútbol, pero el Madrid es un portento físico"

38' | Parece ser que el colegiado Gil Manzano ha dicho que no es penalti tras la revisión. Se recupera Unai.





36' | ¡PIDE PENALTI EL ATHLETIC! Derribó Militao a Unai Gómez en el área tras que remate. La acción es dura. LO VA A REVISAR EL VAR.





35' | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BELLINGHAM! ¡EN SEMIFALLO! Centro desde la banda izquierda en un córner que remata el inglés de primeras en un auténtico golazo. Si es a propósito, es una locura. Pone distancia el Real Madrid.

MIGUELITO: "La afición del Athletic ha recriminado la celebración a Bellingham"

33' | ¡LA QUE HA TENIDO RODRYGO! Se quedó solo el brasileño ante Unai Simón, que hace una buena parada ante el brasileño. Después, sale Parees a cortar un centro desde la banda. Los blancos están siendo muy superiores. El Athletic, grogui.

31' | ¡OTRA PARADA DE UNAI SIMÓN! Remate al primer palo de Bellingham tras el centro de Alaba, queda la pelota muerta y le cuesta sacar la pelota al Athletic. Cuántos problemas defensivos están teniendo los de Ernesto Valverde.

30' | Muchas imprecisiones del Athletic sacando la pelota, que provoca muchas pérdidas. Ahora, córner a favor del Real Madrid.

SANCHÍS: "Bellingham es bueno con el balón en los pies, pero lo tremendo es cómo roba balones"

27' | Falta que centra Alaba y despeja la defensa del Athletic. Mucho mejor el Real Madrid con el gol de Rodrygo.

SANCHIS: "El Madrid está haciendo un buen partido, pero tiene margen de mejora"

PACO GONZÁLEZ: "Con este centro del campo el Madrid va a tener el balón todo lo que quiera"

25' | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE RODRYGO! Recoge un balón en el área tras el error de Vesga. Indecisión de Paredes, le llega la pelota al brasileño y no perdona para batir a Unai Simón y marcar el primer gol del Real Madrid en esta temporada con la pierna derecha.

24' | Encara Rodrygo por la banda izquierda del Real Madrid, pero acaba perdiendo el Madrid la pelota. Mucha posesión de los blancos.

POLI RINCÓN: "No encuentra el sitio Muniain en el Athletic de Valverde"

23' | Disparo directo de Alaba, de manera algo extraña, desde la banda izquierda en una falta. Atrapa sin problemas Unai Simón.

21' | ¡SACA UNAI SIMÓN! Primer remate del Madrid entre los tres palos, de Rodrygo, en una jugada por la banda izquierda. Está empezando a hacer daño.

20' | Empujón de Miltao sobre Unai Gómez que el árbitro no pita como falta y provoca las protestas de San Mamés. Tampoco pita falta de Vesga sobre Rodrygo.

18' | Mucha posesión del Real Madrid que, eso sí, consigue transicionar rápido al área del Athletic. Faltan las ocasiones en San Mamés, eso sí.

16' | Le quita Vivian el balón a Vinicius en una internada en el área. El central rojiblanco, el mejor de los locales en el inicio de partido, parando constantemente al brasileño.





15' | Otro fuera de juego, en este caso de Iñaki Williams, en una recuperación de Óscar de Marcos en campo contrario cuando Lunin sacaba la pelota. Presión intensa de los rojiblancos. Fuera de juego claro.

SANCHÍS: "Le pongo un 6,5 al Madrid ahora mismo"

14' | Fuera de juego de Vinicius tras un pase de Fran García a la espalda de Vivian. Protesta el brasileño porque era una acción de peligro.

13' | ¡FUERA VALVERDE! Remató desde la frontal del área pero su disparo se fue lejos del larguero de la portería de Unai Simón. El primer disparo del Real Madrid.

MIGUELITO: "Ancelotti está inquieto, dando instrucciones en el área, ya ha protestado varias acciones"

POLI RINCÓN: "Este centro del campo del Madrid no está para tener el balón, sino para ser intenso"

12' | Detalle curioso: va a sacar Alaba el córner. Tarda en sacarse por un encontronazo de Carvajal. El centro de Alaba lo saca Unai Gómez a otro córner.

11' | Contragolpe del Real Madrid que acaba en córner a favor de los blancos. Centro de Valverde que golpeó en Lekue.

10' | Se instala el Athletic en campo del Real Madrid. Pase de Unai Gómez para Iñaki Williams en el semicírculo del área, pero se tiene que esquinar y no consigue armar una jugada de peligro.

POLI RINCÓN: "Me está gustando mucho el ritmo del partido"





8' | Le gana Vivian una acción dividida a Vinicius por la banda izquierda. No está consiguiendo ganar balones el brasileño.

7' | Despeja Vivian un balón que iba al espacio de Fede Valverde en el área del Athletic.

6' | Muy combinativo el Real Madrid en estos minutos. Pase largo de Bellingham que sacó la defensa del Athletic. Falta a favor del Athletic en una acción de Vinicius.

MIGUELITO: "Ancelotti quiere que los laterales sean más ofensivos este año"

4' | Pase en profundidad de Carvajal al que no llega Bellingham desde atrás. Empieza a acercarse el Real Madrid al área del Athletic.

3' | Amarilla para Muniain por un pisotón a Carvajal, al que le pitan especialmente por una acción ante Yuri en el último partido de LALIGA pasada. Antes, el Real Madrid tuvo su primera llegada, muy tímida.

CAÑIZARES: "La cantidad de amarillas que habría antes si se sacasen como la que han sacado a Muniain"

SANCHÍS: "El Madrid está saliendo con personalidad, pero el Athletic en su campo es complicado"

2' | Entrada durísima de Bellingham por la banda derecha a Nico Williams que el árbitro no señala como falta. Mucho empuje del Athletic en este inicio de LALIGA.





1' | Saca de puños Lunin y el Madrid empieza jugada. Pitada tremenda a los jugadores blancos cuando sacan la pelota.

1' | Centro por la banda izquierda del Athletic que intenta rematar Iñaki Williams y se va a córner. Inicio fulgurante de los bilbaínos.





¡¡COMIENZA EL PARTIDO EN SAN MAMÉS!! Mueve la pelota el Athletic.

El mosaico en San Mamés. No falla la afición del Athletic.





Mosaico en San Mamés. Vaya ambientazo para empezar LALIGA en el templo rojiblanco.

Solo 10 minutos para que empiece el partido en San Mamés. Se viene un partidazo en Tiempo de Juego.

SANCHÍS: "Merece la pena traer a Mbappé y, digamos, educarle en esos problemas de actitud que tiene"

POLI RINCÓN: "Tiene tanto detrás de él, la familia, el padre, la madre... que es peligroso"

CAÑIZARES: "No habría que volverse loco con Mbappé. Lo que me da miedo es su personalidad. El Real Madrid está por encima de cualquier jugador"

Hay que recordar que el Real Madrid saltará al campo de San Mamés con camisetas de apoyo a Thibaut Courtois, por su lesión este jueves.

ONCE DEL ATHLETIC CLUB: La gran novedad en el once rojiblanco es la de Unai Gómez, que ha firmado una tremenda pretemporada en los Leones. No está Yeray, lesionado, ni tampoco Sancet.





INFORMA MIGUEL ÁNGEL DÍAZ: Kepa está a punto de firmar el Real Madrid. Además, el club blanco, según ha informado Hugo Ballester, el Real Madrid solicitó ayer la cesión de Mamardashvili, del Valencia, con un pago de 5 millones con opción de compra de 25. El club ché lo rechazó.

ONCE DEL REAL MADRID: Fran García y Bellingham debutan como fichajes de este año, con Lunin comandando la portería debido a la lesión de Courtois. El rombo de Ancelotti.

¡HOLA, HOLA! ¡BIENVENIDOS DE NUEVO A LA EMOCIÓN DEL FÚTBOL EN TIEMPO DE JUEGO! Un nuevo año empieza para el Real Madrid en San Mamés, ante un Athletic que quiere comenzar el curso de la mejor manera posible ante su gente tras quedarse sin Europa. El cuadro de Carlo Ancelotti estrena el famoso rombo en LALIGA que tantas dudas ha dejado en pretemporada, y envuelto en la búsqueda de un portero que tiene pinta que será Kepa. Sin Courtois, pero con Bellingham. Se viene un partidazo que viviremos a partir de las 21.30 horas con la narración de Manolo Lama y los comentarios de Paco González, Pepe Domingo Castaño, Poli Rincón, Pedro Martín, Maldini y todo el equipo de TJ. ¡ESTO EMPIEZA!