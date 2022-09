Manolo Lama: "La vida sigue igual para el Real Madrid"

El Real Madrid se ha estrenado en esta nueva edición de la Liga de Campeones goleando a domicilio al Celtic de Glasgow por 0-3 gracias a los goles de Vinicius, Modric y Hazard. Desde Glasgow, Manolo Lama ha querido hacer su particular valoración del triunfo de los de Ancelotti en Glasgow.

"La vida sigue igual. El Real Madrid se proclamó campeón de Europa y hoy ha iniciado de una manera espectacular aquí en Celtic Park su intención de conquistar la decimoquinta Champions. Ha sufrido, entre comillas, en la primera parte, donde Courtois ha tenido buenas intervenciones, donde ha habido un palo... Pero al Real Madrid se le veía muy superior. En el momento en el que el equipo escocés ha bajado su ritmo físico, el Real Madrid a base de calidad, de balón, ha puesto la diferencia que existe actualmente entre los dos equipos. Me quedo con cuatro nombres: bien Courtois, muy bien Valverde, excepcional Vinicius y gran segunda parte de Hazard, que ha vuelto a demostrar que jugando de espaldas es el más parecido a Benzema. Habrá que ver qué tiene Benzema, aunque ha habido nervios y temblor parece que todo se quedará en un susto, pero en el Real Madrid nada cambia. Todo sigue igual".



El Real Madrid comienza la defensa del título con victoria, aunque queda pendiente de Benzema

El Real Madrid tiró de su conocida 'pegada' para sacar adelante este martes el estreno de la defensa de su título de la Liga de Campeones, solventado por un claro 0-3 ante el Celtic, un rival que puso en más complicaciones de las que refleja el marcador a un conjunto madridista que también una mala noticia en la preocupante lesión de Karim Benzema.

El conjunto escocés se llevó un castigo severo, quizá demasiado para lo que ofreció a sus aficionados. Fue ambicioso y valiente desde el pitido inicial y gozó de buenas ocasiones para haberse puesto por delante, pero el actual campeón aguantó y esperó su oportunidad para sumar sus tres primeros puntos.





Los goles de Vinicius y Luka Modric en apenas cuatro minutos del segundo tiempo le dieron el aire que necesitaba y Eden Hazard, elegido para relevar al capitán, sentenció un partido que terminó siendo más plácido y que le sirvió para aumentar su confianza en este positivo inicio de temporada.

Ancelotti: "Lo de Benzema no parece nada preocupante"

El entrenador del Real Madrid, CarloAncelotti, confesó que la lesión de Karim Benzema "no parece nada preocupante", aunque deben hacerle pruebas para conocer el verdadero alcance, y celebró la victoria conseguida este martes en Celtic Park gracias a "un recital" de su equipo en la segunda parte.

"Lo de Karim no parece nada preocupante, pero tenemos que esperar a las pruebas de mañana. En la primera exploración no parece nada serio, todavía no se sabe si es muscular, pero necesitamos esperar", confirmó Ancelotti en rueda de prensa donde también indicó que quiso "evitar problemas" al cambio a Eder Militao al descanso porque tenía "una sobrecarga en el isquio".

Carlo Ancelotti, en una rueda de prensaEFE





Sobre el partido, aclaró que no estaba enfadado por el inicio. "No me puedo enfadar con este equipo, hemos sufrido porque aquí se sufre, sobre todo en la primera parte. En la segunda hemos jugado muy, muy bien, estoy muy satisfecho, pero también por el primer tiempo porque a veces no puede salir todo como quieres y a veces hay que sufrir y este equipo es capaz de sufrir sin perder la cabeza. La segunda parte ha sido un recital", admitió.

"Hemos dejado la portería a cero, pero me quedo con el juego de la segunda parte, hemos manejado bien los tiempos y la posesión y cuando teníamos espacio para poner velocidad", añadió el entrenador del conjunto madridista.

El de Reggiolo alabó a Eden Hazard por su partido. "Está motivado y lo está haciendo bien, no era fácil entrar porque le ha costado un poco en la primera parte, pero en la segunda ha sido determinante con la asistencia a Modric y marcando el tercero. Es importante para nosotros y ojalá pueda seguir así", afirmó, puntualizando que el belga "no puede jugar como delantero centro", pero sí ayudarles "en la posesión" y en no tener "posición fija" para los centrales rivales.

"Tchouameni ha hecho un buen partido. Kroos bajaba a manejar la posesión y él se podía adelantar un poco más, son mecanismos que tenemos que arreglar poco a poco, necesitamos un poco de tiempo porque no está acostumbrado a jugar juntos. No ha hecho un partido espectacular, pero ha sido bueno y ha gestionado bien el mediocampo junto a Modric y Kroos", sentenció sobre el mediocentro francés.

Benzema se retira del partido ante el Celtic con problemas en la rodilla derecha



El delantero francés Karim Benzema se retiró a la media hora del estreno del Real Madrid en la Liga de Campeones en el estadio Celtic Park, tras sufrir un fuerte dolor en la rodilla derecha que le impidió seguir en el partido y le obligó a dejar su sitio al belga Eden Hazard.

Con el Real Madrid sufriendo en la primera media hora del partido en casa del Celtic, la peor noticia que podía recibir Carlo Ancelotti se produjo con Benzema. En una acción, se quejó de la rodilla derecha, se probó durante minutos con malas sensaciones y tuvo que ser sustituido.

La directiva madridista descartó acudir al mercado para fichar a un '9' y Ancelotti no tiene un sustituto natural en la plantilla por su falta de confianza en Mariano Díaz. El lugar del delantero francés lo ocupó Eden Hazard, sin ritmo competitivo tras no tener minutos en los dos últimos partidos de Liga del Real Madrid.