El Real Madrid comienza la defensa del título con victoria, aunque queda pendiente de Benzema

ANÁLISIS DE LOS COMENTARISTAS

MANOLO LAMA: "Buena primera parte de Courtois y también buen partido de Valverde, Vinicius y buena segunda parte de Hazard".

"El colegiado sin problemas", según PEDRO MARTÍN.

MANOLO SANCHÍS: "Me sorprende la fiabilidad del equipo en este comienzo de temporada, más allá del partido de hoy y se me ocurre que es por Ancelotti. Es un especialista de sacar lo mejor de lo que tiene. Es capaz de mantener una armonía fantástica en el vestuario. Admiro cada vez más a Ancelotti".

POLI RINCÓN: "Estoy de acuerdo con Sanchís. No mete ruido, no dice cosas raras y las cosas se notan. Un equipo que no ha fichado. No tiene delanteros, no se queja, pero pasan las fechas...y demuestra una contundencia extraordinaria. El segundo tiempo ha sido más tranquilo y a partir de los goles se acabó todo. Ancelotti es un entrenador como la copa de un pino".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

90+2'. FINAAAAAAL. El Real Madrid consigue de Glasgow los primeros tres puntos de la Champions gracias a los goles de Vinicius, Modric y Hazard.

90'. Cerca estuvo Rodrygo de hacer el cuarto tras una salida a la contra y el brasileño lo intentó desde la frontal del área y el balón se fue pegada al palo.

85'. Paradón de Courtois en el primer palo al disparo de Haksabanovic.

82'. Cambio en el Celtic. Se va Jota y entra Haksabanovic.

80'. Doble cambio en el Real Madrid. Se retira Vinicius y entra Rodrygo y también se va Modric, aplaudido, por Asensio.

78'. La tuvo Furuhashi que remató de rodilla un centro de Jota desde la izquierda.

77'. GOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID. GOOOOOOOL DE HAZARD. Balón colgado de Kroos para Carvajal pegado en línea de fondo que pasó atrás para Hazard que anotó casi a puerta vacía.

MANOLO LAMA: "Yo creo que de falso 9 sí que puede jugar".

POLI RINCÓN: "Es el que más se parece a Benzema".

MANOLO SANCHÍS: "El Madrid, ahora, sí quieren no la pierden".

70'. Cambio en el Real Madrid. Se retira Tchouameni y entra Camavinga y triple cambio en el Celtic. Se van Mooy, Turnbull, Furuhashi y entra O' Riley, Hatate y Giokounakis.

60'. GOOOOOOL DEL REAL MADRID. GOOOOOOL DE MODRIC. Rompió por el medio Hazard, se fue de los rivales, se la cedió a Modric, se fue hacia dentro y con el exterior hizo el segundo.

POLI RINCÓN: "El Madrid es incomparable a nada".

SANCHÍS: "El Madrid ha ido eliminando el fuelle del Celtic".

56'. GOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID. GOOOOOOL DE VINICIUS. Jugada desde atrás del Real Madrid que acabó con un centro de Valverde desde la derecha al segundo palo para Vinicius.

SANCHÍS: "El Madrid es ahora Valverde y 10 más"

POLI RINCÓN: "Valverde es un espectáculo".

POLI RINCÓN: "Podremos ganar el partido, pero sin 9 no hay paraíso".

47'. Perdonó Maeda en el área pequeña. Centro desde la derecha y remató Maeda en semifallo que fue flojo a las manos de Courtois.

Thibaut Courtois evita una ocasión de peligro del CelticEFE

46'. Comienza la segunda parte con cambios en ambos equipos. Abada se retira y entra Maeda en el Celtic y en el Real Madrid entra Rudiguer por Militao.

ANÁLISIS DEL DESCANSO

SANCHÍS: "El cambio que se podría hacer ya lo ha hecho en la primera parte con el control más del balón con un mediapunta. Intentaría dar más circulación al balón".

Manolo Lama eligió a Courtois y Vinicius como los mejores en el Madrid. McGregor y el japonés Hatate para el conjunto escocés.

Pedro Martín, sobre el colegiado Scharer: "Ha estado un poco casero".

45+1'. Final de la primera parte. El Madrid sufrió la lesión de Benzema por la que tuvo que entrar Hazard. McGregor disparó al palo, en un comienzo muy peligroso del Celtic.

45'. Nuevo intento de Vinicius desde fuera del área, pero flojo a las manos de Hart.

42'. Perdonó Vinicius ante Hart. Balón en largo de Hazard para el brasileño que acabó con un mano a mano ante el guardameta del Celtic, pero este último se quedó con el balón.

PACO GONZÁLEZ: "Ante una mala primera parte del Real Madrid, ha tenido dos ocasiones muy claras. Que Vinicius la empujara bien y la Hazard".

MANOLO LAMA: "Creo que el Madrid ha hecho bien permutar Vinicius y Hazard".

POLI RINCÓN: "Hazard ha mandado a Vinicius de delantero centro, y eso no me gusta, para eso que salga Rodrygo.

41'. La tuvo Hazard. Jugada por la derecha, Modric dentro del área la cedió a Carvajal que centró al área al segundo palo donde estaba Hazard y en medio semi fallo disparó mal.

Matthew O'Riley y Luka Modric, durante el encuentro de la 1ª jornada de la Champions League.EFE

MANOLO SANCHÍS: "Por mucho que le duela un golpe, este chico no se va por un golpe".

30'. Cambio en el Real Madrid. Benzema se retira lesionado de la rodilla derecha y entra Hazard.

29'. Primera ocasión de peligro para el Real Madrid. Se dio la vuelta Valverde dentro del área y el balón se fue pegado al palo.

28'. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ: "Benzema no puede continuar y tendrá que salir Hazard".

27'. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ: "Benzema cojea, lo está intentando, pero no tiene buena pinta. El banquillo mira preocupado".

25'. Casi se marca en propia puerta Militao al despejar un balón tras una pared dentro del área que acabó con un pase de la muerte del japonés Reo, pero el central brasileño envió el balón a córner.

POLI RINCÓN: "O mete el Madrid un plus o estos te llegan con claridad".

MANOLO SANCHÍS: "Ellos de medio campo para arriba lo hacen muy bien, lo tienen muy claro".

Carvajal pelea por el balón junto a JotaEFE

21'. ¡Al palooooooooo el Celtic! Disparo de McGregor desde fuera del área que se fue al palo derecho de la portería de Courtois.

20'. Doble parada de Courtois tras un saque de esquina desde la izquierda.

PACO GONZÁLEZ: "No hay una persona más feliz en el mundo cuando juega Valverde".

16'. El Celtic Park pidió penalti por una acción de Militao sobre Giakoumakis, pero no hubo nada.

MANOLO LAMA: "A ellos les gusta correr y salir a la contra"

12'. Combinación de Benzema y Vinicius al borde del área y cuando el brasileño se la devolvía al francés, la defensa escocesa envió el balón a córner, pero sin peligro para Hart e incluso el Celtic salió a la contra que acabó con un mano a mano de Abada que paró Courtois tras un fallo de Mendy.

11'. Buena triangulación del Celtic al borde del área, pero corrigió Alaba para evitar el peligro para la portería de Courtois.

5'. Falta a favor del Real Madrid desde el costado derecho que puso en juego Kroos, pero la defensa del Celtic despejó el balón.

3'. Primer intento del Real Madrid a través de Valverde por la banda derecha, pero al llegar al área, centró en busca de Benzema, pero la defensa local despejó el peligro.

2'. Nueva llegada del Celtic por la banda izquierda que volvió a despejar la defensa blanca a córner.

1'. Primera ocasión de peligro del Celtic a los 27 segundos de juego que despejó Militao a córner.

1'. Comienza el encuentro en Glasgow y es el Madrid quien pone el balón en juego.

LOS DATOS DE PEDRO MARTÍN

EL EQUIPO DE TIEMPO DE JUEGO EN CELTIC PARK

El equipo de Tiempo de Juego en Celtic Park: Miguel Ángel Díaz, Manolo Lama y Sergio Jiménez





ONCE DEL CELTIC

ONCE DEL REAL MADRID: LOS DE PARÍS, CON TCHOUAMENI EN EL MEDIO