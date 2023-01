Maldini: "El Barcelona fue claramente muy superior a un Real Madrid que cometió errores y no está bien"

Julio Maldonado, 'Maldini', especialista de fútbol internacional de la Cadena COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' de la Supercopa de España que este domingo ganó el Barcelona contra el Real Madrid. Maldini analiza el primer título de la era Xavi como entrenador del equipo azulgrana y el mal momento que atraviesa el equipo blanco dirigido por Carlo Ancelotti.

"Triunfo del Barcelona en un partido que dominó de principio a fin, con varios detalles que quiero comentar rápidamente. Lo primero, por supuesto, el Barça tenía necesidad de ganar esta final, de ganar el primer título de la era Xavi porque, evidentemente, para el equipo azulgrana es un proyecto que debería ser a largo plazo. Y para ello necesitaba empezar a cumplir objetivos y con este título de la Supercopa cumple uno ya. Y a partir de ahora el equipo crecerá más todavía.

Lo segundo y muy imporante para los azulgranas es el dibujo. Xavi salió con cuatro centrocampistas, con un doble pivote formado por De Jong y Busquets para tener mucho el control y escoltado por Pedri y Gavi, que hicieron un partido espectacular. Especialmente Gavi, pero Pedri también estuvo fantástico. Y en tercer lugar hay que destacar la defensa, donde Ter Stegen ha vuelto a estar bien cunado ha sido exigido y también han estado muy bien tanto Araujo, en el lateral derecho, como Koundé en un Barcelona que ha arriesgado bastante menos de lo que lo hacía en otros partidos. No ha salido a tumba abierta como en otras ocasiones, Xavi Hernández no ha sido tan optimista como decía yo muchas veces.

Mientras que el Real Madrid ha perdido con claridad y además de no jugar bien, ha cometido errores impropios de un equipo de este nivel. Errores defensivos en los que Rudiger falla en los dos primeros goles; Carvajal, en el segundo y Ceballos, en el tercer gol. Evidentemente el partido ha sido claramente para el Barcelona porque ha sido muy superior, ha dominado el partido y ha tenido el control mientras que el Real Madrid estaba replegado porque no tenía más remedio y porque le gusta mucho habitulamente a Ancelotti y ademáss ha cometido errores puntuales tan graves.

Es el primer título para Xavi y una derrota dura para el Real Madrid que sobre todo queda claro que hay jugadores muy bajos de forma. Camavinga, Kroos que es importantísimo y fundamentalmente Luka Modric, los tres son jugadores que no están ni mucho menos en su máximo nivel. Especialmente el croata que estuvo bastante fatigado. Tampoco está bien Rodrygo, que fue suplente, tampoco está bien Valverde y el problema del Madrid es que los jugadores que vienen por detrás tampoco están dando la tallla. Por lo tanto el futuro inmediato para el Real Madrid es complicado"

Valverde, crítico con la actitud del equipo

Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, reconoció que a su equipo le "faltó actitud" en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, en la que dijo salieron "a un 80 por ciento".





"Nos faltó esa actitud, esas ganas. Cuando quieres ser campeón, tienes que salir a ganarlo todo dar más del cien por cien. Y nos faltó", reconoció Valverde a Movistar.



"Salimos a un 80 o 90 por ciento contra un rival así y en una final no puede ser. Tenemos que dar la cara todos y seguir adelante porque nos queda mucho por delante", añadió.

Butragueño: "No fue una noche de felicidad, el Madrid también pierde finales"

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, lamentó la derrota (1-3) ante el FC Barcelona este domingo en la final de la Supercopa de España, al tiempo que confió en levantar el ánimo y el juego de cara a un calendario exigente.

"El partido no ha salido como queríamos. El Barça ha aprovechado sus momentos. Hasta el 0-1 el partido iba parejo. Se han ido 0-2 al descanso, el equipo lo ha intentado en la segunda parte. El equipo ha luchado hasta el final, pero no ha podido ser. Hay que aceptarlo", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

'El Buitre' apuntó que el Madrid debe pensar ya en el Villarreal y no dejar de trabajar en una temporada en la que defienden también los títulos de Liga y Champions. "No es una noche de felicidad pero hay que superarlo juntos. El fútbol no para. El Madrid también pierde partidos y pierde finales, tenemos que estar juntos y trabajar", afirmó.

"Nos vienen semanas muy exigentes. Hay que recuperar bien y preparar el partido del jueves, es lo más importante", terminó, pensando ya en el duelo de Copa del Rey ante un 'Submarino' que superó a los blancos antes de la Supercopa.