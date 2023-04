Joseba Larrañaga: "Para mí, Mateu Lahoz no es el mejor árbitro español"

Joseba Larrañaga, director de El Partidazo de COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' de la noticia de esta semana que anunciaba la retirada del árbitro Mateu Lahoz a final de esta temporada. Según adelantó Isaac Fouto, Mateu no estará tampoco en el VAR al haber rechazado la oferta del Comité Técnico de Árbitros para hacer este trabajo.

"En los últimos días nos adelantó Fouto que Mateu Lahoz va a dejar el arbitraje la temporada que viene y que no va a ser parte del VAR. Se va el mejor árbitro español para muchos, entre los que no me incluyo porque nunca he sido un fiel defensor de su forma de actuar. Ha tenido unas condiciones extraordinarias, su filosofía del fútbol era muy atractiva en primera instancia pero con el paso del tiempo, cuando adquirió protagonismo, esa filosofía fue modificándose y a peor. Llegó a tener un reglamento propio y cometió algunas acciones que no me gustaron porque era muy dialogante con algunos jugadores y muy implacable con otros y eso no puede ser porque la justicia hay que repatirla igualmente para todos, seas un jugador conocido o no y últimamente hemos tenido episodios muy difíciles de entender, como la expulsión de Canales. Ese tipo de detalles me provocaban que no me convenciera la forma de actuar de Mateu Lahoz, para mí no es el mejor árbitro español. Suerte en el futuro"

Última temporada de Mateu Lahoz

Según informó este lunes Isaac Fouto en El Partidazo de COPE, el Comité Técnico de Árbitros le comunicó al árbitro valenciano que no seguirá como árbitro del fútbol espaol. Existía la opción de renovarle una temporada más, como sucedió con Carlos Del Cerro Grande, pero consideran que el ciclo de Mateu en el campo ya se ha terminado.





Y tampoco seguirá como árbitro de VAR. A los árbitros, cuando llega el momento de retirarse como árbitros de campo, les ofrecen la posibilidad de seguir un año en el VAR. Del Cerro Grande ha aceptado la propuesta, pero Antonio Mateu Lahoz asegura que no estará ni tan siquiera detrás del monitor. No se ve en esa función, no cree en el proyecto en torno al video arbitraje, la herramienta que prometió revolucionar la forma de arbitrar el fútbol en el mundo.