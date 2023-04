El CTA le comunica a Mateu Lahoz que este es su último año en activo; el árbitro declina formar parte del VAR

Mateu Lahoz dejará de ser árbitro de LaLiga a la conclusión de la presente temporada.

Según informó este lunes Isaac Fouto en El Partidazo de COPE, el Comité Técnico de Árbitros le comunicó al árbitro valenciano que no seguirá como árbitro del fútbol espaol. Existía la opción de renovarle una temporada más, como sucedió con Carlos Del Cerro Grande, pero consideran que el ciclo de Mateu en el campo ya se ha terminado.

Y tampoco seguirá como árbitro de VAR. A los árbitros, cuando llega el momento de retirarse como árbitros de campo, les ofrecen la posibilidad de seguir un año en el VAR. Del Cerro Grande ha aceptado la propuesta, pero Antonio Mateu Lahoz asegura que no estará ni tan siquiera detrás del monitor. No se ve en esa función, no cree en el proyecto en torno al video arbitraje, la herramienta que prometió revolucionar la forma de arbitrar el fútbol en el mundo.

Noticia



Informa @isaacfouto



El Comité Técnico de Árbitros ya le ha comunicado a Mateu Lahoz que este será su último año en activo



El colegiado internacional ha declinado formar parte del cuerpo específico de VAR a partir de la próxima temporada



— El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 24, 2023





Queda ver cuál será su futuro. A buen seguro, no le van a faltar ofertas de otras competiciones extranjeras. Sin ir más lejos, le pidieron arbitrar la final de la Copa Dubai pero no tuvo los permisos necesarios.

Podría despedirse en la final de la Copa del Rey, pero ahora mismo el favorito para arbitrar el duelo copero entre Real Madrid y Osasuna es José María Sánchez Martínez.