Joseba Larrañaga: "Cristiano no ha perdido la vanidad y querer ser el número 1 en el ocaso de su carrera"

Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' del mal gesto de Cristiano Ronaldo en el partido del Manchester United de este miércoles. Los 'reds' ganaban 2-0 al Tottenham en la 12ª jornada de la Premier League y el portugués se marchó al vestuario en el minuto 90, antes de que el árbitro pitara el final del partido. Este jueves se ha conocido que el entrenador Ten Haag le ha castigado con la no convocatoria ante el Chelsea.

"He sido fiel seguidor y admirado de Cristiano Ronaldo en su faceta como futbolista. Ahora ha sido apartado del United después de que se marchara cuando todavía estaba el partido en juego al descubrir que no iba a jugar. Ha llegado un momento en el que Cristiano ha perdido todo; fuerza, regate, gol, protagonismo, en lo social y en lo deportivo; aunque sigue siendo el foco de admiración para miles y miles de niños en todo el mundo. Lo que no ha perdido es la vanidad. Lo que no ha perdido es la intención de ser el número 1 con 37 años y ya el ocaso de su carrera está llamando a su puerta y, en vez de hacer como otros jugadores, como Iniesta que se fue a Japón, Xavi a Arabia Saudí u otros a EEUU, él sigue reivindicando su posición de número 1 y de ser la gran estrella sobre la que tiene que girar un equipo como el Manchester United, donde ha sido un ídolo y donde parece que va a salir por la puerta de atrás. Hay que asumir el papel de cada uno y que el fútbol también se acaba y que el tiempo pasa y él no lo está haciendo; es un grave error que vaa provocar que su carrera acabe de mala manera. Es una lástima porque ha estado y seguirá estando en el Olimpo de los grandes jugadores".

La polémica de Cristiano en el último partido

La prensa portuguesa destaca hoy el nuevo "desencuentro" de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, dedicándole espacios en portadas de periódicos, portadas de sitios web y editoriales, e incluso es una de las más discutidas por los portugueses en la red social Twitter. Pese a la proximidad del derbi portugués entre el Oporto y el Benfica de este viernes, la retirada de Cristiano al vestuario antes del final del partido entre los "Diablos Rojos" y el Tottenham (triunfo 2-0) consiguió espacio en la portada del diario deportivo luso 'A Bola', que destaca un "nueva regañina con CR7 en Manchester".



El también deportivo "Récord", por su parte, destaca en primera que "Ronaldo se va del juego", pero también el gol de Bruno Fernandes en el partido. El portal 'Maisfutebol' también lleva el tema en su portada, destacando que el astro portugués "da la espalda al juego" y se pregunta si es ahora cuando el técnico del Manchester United, el holandés Ten Hag, "pierde la paciencia con Ronaldo de una vez por todas" ya que la "cuerda parece estar muy, muy tensa". La misma publicación, en un editorial, destaca el "autosabotaje" de Cristiano, alguien que "no aguanta el rechazo".

Cristiano Ronaldo se marcha a vestuarios sin que llegase a terminar el Manchester United - Tottenham



El tema sigue siendo uno de los más debatidos en la red social Twitter entre los internautas portugueses, y hoy "Ronaldo" ocupó el tercer puesto de los temas más comentados, mientras que "Ten Hag" quedó en el cuarto.



Este es el segundo partido consecutivo del United en el que Cristiano es noticia, ya que en el anterior, ante el Newcastle, se mostró visiblemente molesto por haber sido sustituido.

Responde la hermana de Cristiano Ronaldo

Elma Aveiro, una de las hermanas de Cristiano Ronaldo, comentó el difícil momento que atraviesa el astro luso en el Manchester United y criticó la "falta de respeto" con su hermano en Old Trafford.



Cristiano está nuevamente bajo los focos por haberse ido al vestuario antes del final del encuentro entre el Manchester United y el Tottenham (2-0), después de que el entrenador, el neerlandés Erik Ten Hag, le tuviera calentando desde la primera parte sin sacarle al campo.

Cristiano Ronaldo abandona Old Trafford antes de que acabe el partido ante el Tottenham.



En su perfil de Instagram, Elma dejó una amenaza velada al equipo de su hermano, alude al "desprecio" que vive Cristiano en Manchester y dice que "la ley del retorno existe".



"Mi gran héroe y amor de mi vida, estaré contigo hasta que la muerte nos separe. La ley del retorno existe. Y veré mucho. Principalmente faltas de respeto”, afirmó.



Esta no es la primera vez que Elma, una de las hermanas mayores de Cristiano, sale en su defensa, ya que recientemente se mostró en las redes a favor de la destitución de Ten Hag al frente de los "Diablos Rojos".

El castigo al portugués

Erik Ten Hag, técnico del Manchester United, ha dejado a Cristiano Ronaldo fuera del partido contra el Chelsea, del próximo sábado, por su desplante contra el Tottenham Hotspur, cuando abandonó el campo antes de que terminara el partido.



El astro portugués, que forzó su salida en verano, alterna las titularidades con el banquillo, pero explotó al no disputar ni un minuto en la victoria por 2-0 contra el Tottenham de este miércoles. Cristiano, que se había pasado buena parte del encuentro calentando, se marchó a falta de un minuto para el descuento al ver que no iba a saltar al terreno de juego.



Ten Hag dijo en rueda de prensa que hablaría con Cristiano este jueves y el resultado, según un comunicado emitido por el United, es la baja del portugués este sábado: "Cristiano no formará parte de la plantilla del Manchester United para el partido de Premier League de este sábado contra el Chelsea", dijo el club inglés.