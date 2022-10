El desplante de Cristiano Ronaldo ante el Tottenham ya tiene castigo: apartado del partido frente al Chelsea

El gesto que tuvo Cristiano Ronaldo este pasado miércoles durante el último partido que disputó el Manchester United frente al Tottenham ya tiene consecuencias: Ten Hag le deja fuera de sus planes para el duelo del próximo fin de semana de la Premier League Frente al Chelsea.

Cristiano Ronaldo, que fue suplente, decidió retirarse del banquillo al túnel de vestuarios en el minuto 89, con el partido en juego y con la posibilidad para el Manchester United de realizar cambios.

Cristiano Ronaldo went down the tunnel at Old Trafford before final whistle. ???? #MUFC



Erik ten Hag: “I will deal with that tomorrow, not today. We are now celebrating this victory”. pic.twitter.com/Ll4raQovL8