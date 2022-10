La relación de Cristiano y Ten Hag toca fondo: Se marcha al vestuario en el 89' tras no jugar ni un minuto

La temporada de Cristiano Ronaldo en el Manchester United no está siendo fácil. Relegado a la suplencia por Ten Hag. Por primera vez en su carrera el portugués ha perdido su estatus de gran estrella algo que no ha asumido demasiado bien. Tras saltarse la pretemporada pendiente de su salida del club, finalmente se quedó en Old Trafford y acabó en el banquillo.

Cerca de cumplir los 38 años acumula esta campaña 12 partidos en los que solo ha marcado 2 goles. En la Europa League es titular habitual, pero en la Premier solo ha jugado de inicio tres de los 10 duelos disputados por su equipo y ante Manchester City y Tottenham se quedó sin saltar al campo.

Precisamente ante los Spurs este miércoles se ha producido la gran polémica entre el luso y su entrenador. Tras calentar buena parte de la segunda mitad y viendo que ya no iba a saltar al césped, Cristiano Ronaldo abandonó el estadio y se marchó a vestuarios, mientras el partido aún seguía en juego, entre aspavientos y murmullos.

Una imagen que habla por sí sola ??



El Manchester United vencía 2-0 al Tottenham y Cristiano Ronaldo se marchaba al vestuario sin jugar ni un minuto ??#PremierLeagueDAZN ? ?????????????? pic.twitter.com/EAugfPYuqQ — DAZN España (@DAZN_ES) October 19, 2022

En la imagen recogida por las cámaras se aprecia el gran enfado de un Cristiano Ronaldo al que en un primer momento Ten Hag aseguró que no jugaba por su mal estado físico. La relación entre ambos parece totalmente rota. Y eso se ejemplificó en un partido que su equipo ganaba 2-0 y cuando al neerlandés le quedaban aún dos cambios por hacer.

¿Habrá medida disciplinaria para Cristiano?

Tras el partido le preguntaron a Ten Hag por el desplante y este no quiso entrar a valorarlo, pero si dejo entrever que habría consecuencias disciplinarias: "Me ocuparé de eso mañana", aseguró. Cristiano podría no solo ser multado si no también ser castigado deportivamente en el próximo choque ante el Chelsea con una nueva suplencia o directamente quedándose fuera de la convocatoria.