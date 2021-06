Rubén Martín: "Si Italia tiene acierto en la delantera, es una de las selecciones que puede ganar la Eurocopa"

Rubén Martín, narrador de Tiempo de Juego, habla en 'Tiempo de Análisis' de la goleada (0-3) de Italia a la selección turca en el partido del grupo A que abría la Eurocopa 2020.

“Acaba de terminar el partido inaugural y ha ganado Italia 3-0. Prácticamente con esta victoria, ya que se clasifican en la fase de grupos los dos primeros y los mejores terceros, Italia ha certificado su pase a octavos de final. Hay muy buenos jugadores, pero hoy ha destacado el lateral izquierdo, Spinazzola; Chiellini y Bonucci, que entre los dos tienen casi 80 años, han cumplido como lo hacen siempre; y el centro del campo es una incógnita pero por la parte buena: hoy ha jugado Locatelli por la baja de Verratti y Jorginho ha descansado pero ha sido titular. En este buen equipo falta por saber si hay gente en la delantera con acierto, como han tenido hoy Inmobile e Insigne, si tiene eso tienen casi de todo para ser una de las cinco selecciones que, por detrás de Francia, están para pelear la Eurocopa... siempre que Griezmann, Benzema y Mbappé no consigan hacer lo que todo el mundo piensa que pueden hacer”.

La selección de Italia se estrenó este viernes en la Eurocopa con un contundente triunfo por 3-0 contra la de Turquía en el estadio Olímpico romano, con una prestación autoritaria decidida por un gol en propia meta de Merih Demiral y dianas de Ciro Immobile y Lorenzo Insigne. El equipo de Roberto Mancini, que regresaba a una gran cita internacional tras su ausencia en el Mundial de Rusia 2018, se regaló un triunfo por goleada y una prestación de gran solidez defensiva.



Los hombres de Roberto Mancini arrancaron con contundencia en el grupo A, en el que están encuadrados junto a Suiza y a Gales, y celebraron su noveno triunfo consecutivo, todos sin recibir gol alguno. Terminó triunfando la técnica de Italia frente al poderío defensivo turco, aunque los hombres de Senol Gunes fueron capaces de cerrar bien los espacios y dificultar el trabajo de los "azzurri", que llegaban a esta Eurocopa tras actuaciones de alto nivel y una fase de clasificación inmaculada, con diez victorias de diez.



Ya van nueve victorias consecutivas para el seleccionado azzurro, todas sin recibir gol alguno. Un empuje importante para llegar a la cita con Suiza del próximo 16 de junio con el pleno de confianza.

Emocionante ceremonia de inauguración

El tenor italiano Andrea Bocelli emocionó este viernes a los 16.000 espectadores presentes en el estadio Olímpico de Roma al cantar el aria "Nessun Dorma", acompañado por un espectáculo pirotécnico y una coreografía con 24 globos fluctuantes, en la ceremonia de apertura de la Eurocopa. El Olímpico romano albergó una ceremonia que duró cerca de quince minutos que tuvo a Bocelli como invitado especial, antes de que las selecciones de Italia y Turquía se enfrentaran en la primera jornada del grupo A.

Señoras y señores, va a rodar la pelota en el Campeonato de Europa de selecciones. pic.twitter.com/di8R6GZJDG — ?? Ruben Martin (@rubenmartinweb) June 11, 2021









A falta de 25 minutos para el comienzo del encuentro, la banda musical de la Policía italiana saltó al campo, acompañada por seis caballeros, al tiempo que en las pantallas del Olímpico se proyectaban algunas imágenes que marcaron la historia de la Eurocopa en su sesenta aniversario. Fueron dos símbolos del fútbol italiano como Francesco Totti, histórico capitán del Roma, y Alessandro Nesta, bandera del Lazio y del Milan, quienes dieron la bienvenida. "Ciao Roma", dijo Nesta, seguido por un "Ciao Europa" pronunciado por Totti.

La banda musical de la Policía tocó a continuación el Guillermo Tell de Gioacchino Rossini, mientras empezaba una brillante coreografía realizada con unos globos que simbolizaban las 24 selecciones participantes en la Eurocopa. Un sistema de alta tecnología permitió moverlos al ritmo de la música hasta unirlos en el centro del campo para enviar un mensaje de unión, acompañado por un notable espectáculo pirotécnico a pie de campo y en el techo del estadio.

Llegó entonces el momento de Andrea Bocelli, que interpretó el aria de Giacomo Puccini "Nessun Dorma", emocionando a los 16.000 espectadores presentes en las gradas del Olímpico. El tenor italiano fue protagonista de otro gran evento deportivo, después de que ya cantara en ocasión de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 2006 o en la apertura de la final de la Liga de Campeones de 2016 ganada por el Real Madrid contra el Atlético Madrid.

Andrea Bocelli, en la ceremonia de inauguración (EFE)









La ceremonia concluyó con la canción "We are the people" de Martin Garrix, Bono e The Edge, en un espectáculo virtual proyectado en las pantallas del estadio.

Pocos minutos después saltaron al campo las dos selecciones, ovacionadas por sus respectivas hinchadas, para los himnos nacionales.