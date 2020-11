Rubén Martín: "¡Honor y gloria a Real Sociedad y Villarreal, que además de jugar bien, son primero y tercero!"

"¡Honor y gloria" pide Rubén Martín a la Real Sociedad y al Villarreal desde Anoeta. El narrador de este partido en Tiempo de Juego dedicó este domingo un análisis al papel que desempeñan estos dos equipos que, quizás, con otro tipo de escenario, estarían por debajo de Real Madrid y Barcelona en la clasificación, pero las circunstancias y el trabajo de ambos les está llevando a darle otro brillo a la LaLiga en lo más alto de la clasificación.

Anoeta, escenario de ese partido de la 11ª jornada de LaLiga Santander, fue el lugar que Rubén Martín eligió para lanzar esta reflexión: "Esta es la casa del mejor equipo de LaLiga hasta la fecha: la Real Sociedad, que hoy sólo ha podido empatar ante el Villarreal. Quizá, son dos de los equipos más en forma de LaLiga; quizá, dos de los equipos que mejor juegan de LaLiga. Y por eso el partido de hoy, este Villarreal - Real Sociedad que ha terminado con empate a uno, debería servir por encima de todo, para honrar a dos equipos que hacen grande a LaLiga española".

Rubén Martín pide el reconocimiento que merecen tener estos equipos que no suelen estar entre los calificados como 'grandes': "El espectáculo de LaLiga, fuera de España, ese espectáculo gigantesco que hacen con eso que se llama ‘LaLiga’, son el Real Madrid, el Barcelona, y su transatlántico es el Clásico. Pero para los que vemos todas las semanas LaLiga española, los grandes partidos, los grandes equipos son los que terminan haciendo los grandes campeonatos. Y ahí es donde están el Villarreal, la Real Sociedad, el Sevilla… Los equipos que hacen competitivos a los dos grandes".

"Este año para mí -ya lo hemos dicho otras veces- el candidato al título de Liga es el Atlético de Madrid, pero el líder, el primero hoy es la Real Sociedad, que junto al Villarreal están haciendo el mejor fútbol".

Final Real-Villarreal 1-1.



La Real pone fin a su racha de victorias en Liga (6 seguidas), pero se mantiene como líder (6 jornadas seguidas).



El Villarreal no enlazaba 12 partidos sin perder desde 2014 (con Marcelino como entrenador). — Pedro Martin (@pedritonumeros) November 29, 2020

El narrador de Tiempo de Juego finalizó poniendo en relieve el nombre de dos protagonistas que brillan con luz propia a costa del gol: "Hoy no se ha visto un fútbol muy vistoso, seguramente mucho menos del que esperábamos. De hecho, los dos goles han sido de penalti: Gerard Moreno, del Villarreal; y Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, son los dos máximos goleadores españoles. Así que honor y gloria para estos dos equipos que juegan bien y además, son primero y tercero merecidamente de la Liga española".

La Real Sociedad se mantiene líder ante el Villarreal

El partido correspondiente a la 11ª jornada de LaLiga Santander quedó resuelto en la primera mitad, con los dos goles marcados desde el punto de penalti.

Sergio Asenjo, en la portería del Villarreal en el partido de LaLiga Santander ante la Real Sociedad. EFE

Gerard Moreno no desaprovechó su oportunidad desde los once metros, como después replicó Oyarzabal. La igualdad fue la nota predominante en dos equipos que midieron bien fuerzas hasta el tramo final y que no llegó hasta el pitido final hasta que el VAR revisó una entrada de Monreal en el área.

Con once partidos disputados, la Real Sociedad es líder, con 24 puntos, tras sumar siete triunfos y tres empates. El Villarreal, por su parte, también con once partidos jugados, suma 20 puntos que ha conseguido con cinco victorias y cinco empates. Entre ellos está el Atlético de Madrid, con 23 puntos y dos partidos todavía por disputar. El equipo de Diego Simeone es, además, el unico equipo que todavía no conoce la derrota.