Pilar Casado: "No hubiera sido una sorpresa, hubiera sido un señor bombazo"

Pilar Casado, especialista del mundo del baloncesto de Deportes COPE, habla en Tiempo de Análisis del pase a las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto del Baskonia y del Barcelona.



"Si tuviéramos que calificar la segunda jornada de cuartos de final como la de las sorpresas… tampoco ha sido esta noche la de las sorpresas. Y eso que Unicaja ha estado rozando, prácticamente, con la punta de los dedos la opción de eliminar al Barça. No hubiera sido una sorpresa, hubiera sido un señor bombazo. Bien es cierto que el Barça no ha entrado bien en el partido. Unicaja ha hecho un primer cuarto excepcional, pero las fuerzas luego han ido flaqueando. Creen en Málaga que no tenían que haber llegado a la prórroga. Evidentemente, en la prórroga era muy difícil ganar a un equipo que tiene talento, que tiene físico y que le ha remontado a Unicaja muchísimos puntos a lo largo del partido. Así que nos quedamos sin sorpresas en esta Copa de Madrid porque en el primer partido de la tarde tampoco las ha habido. El Joventut, quizá, necesitaba ser un poquito más duro atrás para frenar a un Baskonia que tiene casi la misma pinta, por no decir igual, que cuando ganó la Liga el pasado mes de junio. Las semifinales están servidas. No sé si habrá sorpresas. Lo veremos mañana sábado. La primera a las 16:00 horas entre el Real Madrid y el Tenerife; y una que será realmente complicada, muy dura pues, probablemente, son los dos equipos más físicos de esta Copa del Rey. A las 19:00 horas será la segunda semifinal entre el Baskonia y el Barça".



"Jugando así no podemos ganar al Baskonia"

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, se mostró crítico pese a la victoria ante Unicaja en cuartos de final de la Copa del Rey (103-93), certificada en la prórroga, y aseguró que "jugando así" no podrán ganar al TD Systems Baskonia este sábado en la segunda semifinal del torneo copero.



"Felicito a mis jugadores por haber sacado el partido adelante. Como entrenador tengo que ser responsable porque he tenido cinco días para preparar a mi equipo mentalmente y no he hecho buen trabajo. Hemos salido muy precipitados, sin defensa, sin fuerzas, sin contacto y creo que Unicaja no tenía nada que perder y empezó el partido muy bien", analizó.







Brizuela logra la mejor anotación nacional en los últimos 30 años

Dario Brizuela, escolta del Unicaja de Málaga, logró la mejor anotación de un jugador español en Copa del Rey desde 1991 al sumar 33 puntos frente al Barça en el último cruce de cuartos de final. En aquel año, Jordi Villacampa, del Joventut de Badalona, sumó 35 tantos en el partido por el tercer puesto ante el Real Madrid.