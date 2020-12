Paco González: "Florentino Pérez debería decir todos los días que Zidane es una bendición para el Madrid"

Paco González, director de Tiempo de Juego, comentó este domingo la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en un partido en el que Zidane se jugaba el futuro de su equipo en LaLiga.

"En el pelotón de fusilamiento de Zidane había una escopeta que ponía "tácticamente es un desastre comparado con entrenadores como Simeone", otra que ponía "la flor de Zidane", otra que ponía "confía en jugadores que están ya acabados como Modric". Había tantas escopetas apuntándole... y esto pasó hace ocho días. Alguna de esas escopetas le amenazaban desde el propio club y me gustaría que de una vez por todas se dieran cuenta de que Zidane es el mejor entrenador de la historia del Real Madrid por títulos, por comportamiento en la sala de prensa, por el comportamiento en la banda y por juego. Florentino Pérez dijo una vez que Zidane era una bendición para el Real Madrid, pero tendría que decirlo todos los días, también cuando pierde".

Victoria clara del Real Madrid

El Real Madrid puso freno a la dinámica positiva del Atlético de Madrid, exhibió firmeza en un derbi en el que fue superior para cerrar su semana fantástica tras endosar al equipo de Diego Simeone su primera derrota del curso con los mismos goles encajados en un partido, marcados por Casemiro y Carvajal con ayuda del meta Jan Oblak, que solo había encajado dos en todo el campeonato. Un derbi sin la pasión de la afición es menos derbi. Al duelo le faltó la tensión que se traslada al césped y se impuso la necesidad. La defensa de la corona madridista pasaba por un choque con tintes decisivos pese a llegar en diciembre. Lo provocó la buena línea atlética y la inesperada regularidad del equipo de Zidane, endeble en duelos menores y nuevamente ganador ante rivales de altura.

Solamente desde la máxima concentración y la intensidad se explica el cambio radical en una semana clave. Del abismo a la resurrección para sentirse nuevamente aspirante a todo. Un nuevo arranque dominador ante un Atlético que interpretó de inicio que se sentiría cómodo regalando el balón a su gran rival. El plan del estudioso Diego Simeone en esta ocasión no surtió efecto. El 1-5-3-2 ni eliminó espacios ni igualó la batalla en la medular, donde Herrera sentaba a Saúl en el banco para aspirar a ganar la batalla desde el punto de vista físico. La realidad fue distinta. El Real Madrid no sintió nunca peligro y cómodo con el balón, encontró el camino para crear peligro. Inició sus intentos con un lanzamiento lejano cruzado de Modric. Y apareció Oblak, siempre decisivo. Su manopla salvadora al latigazo de Benzema que repelió posteriormente la madera. Segundos después el francés no enganchaba en el segundo palo un centro de Lucas Vázquez ante el que medía mal Felipe.

El aviso madridista estaba lanzado. En el respeto que se respiraba entre los dos firmes candidatos al título, sin presión alta y poca intención de arriesgar, Casemiro premió el mayor ímpetu madridista.Al cuarto de hora aprovechaba un resbalón de su marca, Herrera, y cabeceaba en el primer palo a placer el saque de esquina de Kroos. Era el castigo a un Atlético desdibujado el día que tenía en su mano dar un paso al frente y asestar un golpe a la Liga. Le faltó velocidad en el primer acto. Y fe. Un nuevo derbi de Joao Félix en la intrascendencia, incapaz de cambiar el ritmo lento de su equipo y sustituido, con nuevo cabreo, cuando en la segunda mitad adelantaba líneas tras el planteamiento fallido. Lo intentaba desde el físico Marcos Llorente en un duelo especial para él. Intocable en los cambios de Simeone, al que gustaba tan poco lo que veía que realizó hasta tres al descanso para modificar la cara de su equipo.

El riesgo que correspondía al Real Madrid de inicio se trasladó al Atlético cuando buscó sacar algo positivo. La entrada de Lodi, Lemar y Correa favorecía el equilibrio táctico. Tras un error de los que cuestan caros, en cesión atrás de Lodi que encontró a Benzema y a Kroos, derribado al límite del área en una acción que el colegiado vio fuera, llegó el momento clave del derbi. Encontró espacio Llorente a la espalda de Mendy y su centro perfecto, tenso, acabó con Lemar perdonando al segundo palo con todo para marcar. Siete minutos después llegaba la sentencia. Una nueva acción a balón parado con despeje de la zaga y un latigazo repleto de potencia de Carvajal que repelía el poste y la espalda de Oblak mandaba dentro de su portería. El portero esloveno había encajado dos goles en toda la Liga, los mismos que asestaba un Real Madrid falto de pegada que cura sus males a base de intensidad y criterio con el balón. Era el momento de enfriar el derbi por Zidane, el gran vencedor de la semana, y sostener los intentos atléticos. No surtieron efecto porque Courtois apareció a un testarazo de Saúl a centro de Lodi.

El fin de la racha atlética llegaba ante el último equipo frente al que había perdido. 26 jornadas invicto desde que se midió a un Real Madrid nuevamente superior que pudo firmar el tercero, con Lucas Vázquez dejando otra exhibición física, pero topándose con Oblak. Los de Zidane se enganchan a una Liga a la que el Atlético pudo asestar un golpe con tintes definitivos.

Simeone reconoce su error

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció un "mal partido" de su equipo este sábado ante el Real Madrid, sobre todo en la primera parte, pero explicó que el equipo viene de un gran desgaste y que puede pasar "un mal partido".

"El partido no lo iniciamos bien, no pudimos controlarlo. Ellos empezaron mejor desde el control de juego, tuvieron más la pelota, sin crear muchas ocasiones, pero como muestra de estar mejor posicionados. Nosotros no pudimos tener la circulación que habíamos tenido. Aparece un gol importante para ellos por lo que les acomoda, nosotros quisimos mejorar un poco, nos costó bastante", dijo.

Simeone, durante el partido del pasado martes entre el Lokomotiv de Moscú y el Atlético de Madrid.EFE

El preparador rojiblanco apuntó que la segunda parte fue distinta pero de nuevo sin lograr el gol que cambiara el partido. "En el segundo arrancamos de otro manera, tuvimos la ocasión de Lemar para empatar el partido, no lo logramos. Ya había una intención mejor y encontramos otra vez ese gol que nos saca del partido. Insistimos con la posibilidad de gol de Saúl pero fue un partido que no nos fue de cara para poder llevarlo adelante", afirmó.

Zidane elogia a sus jugadores

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, destacó el buen juego de su equipo en la victoria ante el Atlético de Madrid (2-0) en la jornada 13 de la Liga Santander y explicó que su equipo "sabe jugar" y así "lo ha demostrado" este sábado en el derbi disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano.

"El equipo ha mejorado muchas cosas. Empezamos en Sevilla, pasamos la ronda ante el Borussia, y hoy lo hemos confirmado con un buen partido. Competimos muy bien desde el minuto uno y hasta el final. No hay nada que celebrar, pero podemos estar muy contentos. Hay que estar satisfechos del trabajo bien hecho", manifestó.

"Es una buena semana, con tres patidos muy buenos, me alegro por mis jugadores porque son los que luchan y están en el campo, siempre creen en lo que hacen y al final -cuando lo consigues- es muy gratificante. Ahora hay que seguir. Jugamos ya el martes y no tenemos tiempo casi para disfrutarlo. Hay que recuperarse bien y pensar en la Copa", agregó.

Zinedine Zidane, durante un encuentro de Champions con Marco Asensio de fondoCordon Press

Preguntado por las rotaciones y por cómo han llegado estas tres victorias, sin apenas cambios, el francés dijo que va a "seguir pensando siempre lo mismo". "Creo en mis jugadores, esto ha sido una situación puntual porque no hice casi cambios, pero es verdad que algunos jugadores juegan menos, pero todos pelean y entrenan. Cuento con todos porque se gana con todos. Los jugadores también lo saben", indicó Zidane.

"No sé si los jugadores estaban dolidos (por las críticas de la prensa), lo importante es creer en lo que hacemos y eso siempre ocurre. Hay momentos complicados en una temporada, pero mis jugadores creen en lo que hacen. Sabemos que juntos podemos hacer muchas cosas buenas como conjunto y hoy lo demostramos a todos. El Madrid sabe jugar y hoy lo hemos demostrado", aseveró.

"Me alegro mucho por los jugadores. Hay cosas que duelen pero también te hacen más fuerte. La crítica también es parte del fútbol, hay que aguantar esto, pero los jugadores tienen carácter para sacar esto adelante", finalizó Zidane, que ve a Kroos y Modric "al nivel de cuando ganaron tres Champions consecutivas".