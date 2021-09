Maldini: "La frase 'es lo que hay' no me parece demasiado adecuada para el momento que vive el Barça"

Julio Maldonado, 'Maldini', comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE y especialista en fútbol internacional, habla en Tiempo de Análisis del irregular inicio de temporada del Barcelona y de la frase que dejó el central azulgrana, Gerard Piqué, tras caer 0-3 en el estreno en Champions ante el Bayern de Múnich: "Es lo que hay".

"Se está poniendo una frase de moda con el Barça. La de 'es lo que hay'. El Barça empató ante el Granada, empate agónico, in extremis, con ese gol de Araujo jugando con Piqué y Luuk de Jong de delanteros centro los dos. Salió Piqué directamente para jugar de '9' y, además, Araujo entrando permanentemente al remate. El Barça sacó ese punto que es un mal resultado con el Granada. Venía de perder 0-3 ante el Bayern y aquel día Piqué dijo “es lo que hay”. Koeman dijo anoche “es lo que hay”. No estoy muy de acuerdo con esa frase. La sensación es de falta de confianza en la plantilla. Estoy convencido que cuando recupere a Ansu Fati y Dembélé, el Barça va a mejorar y va a jugar al estilo más tradicional. Creo que es una frase que deja en evidencia la falta de confianza en la plantilla. Vamos a analizar ese 'es lo que hay'. Por ejemplo ante el Granada fue: Ter Stegen, Araujo, Eric García... todos los jugadores internacionales con sus países. Busquets, De Jong, Memphis, Coutinho – fichaje muy caro en su momento por parte del Barça – es un equipo de bastantes garantías para jugar bastante mejor. Con el futuro de Koeman no se puede ser muy optimista. Tiene tres partidos importantes: Cádiz, Levante y Benfica. No puede permitirse muchos más pinchazos en los próximos partidos. El problema para Koeman es recuperar rápidamente a Ansu Fati y Dembélé. Esa frase 'es lo que hay' no me parece demasiada adecuada para el momento que vive el Barça que, es evidente, muy difícil".





Para los que hablan del Cruyffismo en el Barcelona como única seña de identidad con el pase corto, la circulación y protegerse con el balón les recordaré que Cruyff como técnico del Barça en el Dream Team hubo partidos que ordenó marcajes al hombre. — Julio Maldonado (@MundoMaldini) September 21, 2021









Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, durante el entrenamiento previo al partido ante el Granada. EFE





"Tranquilos, sabemos lo que hay que hacer y lo arreglaremos"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, envió un mensaje a los aficionados blaugranas este martes, tras los resultados recientes del equipo, y pidió tranquilidad porque su junta directiva sabe "lo que hay que hacer", además de asegurar que serán capaces de "arreglar" la delicada situación económica de la entidad.

"Hola culés, os pido que sigáis animando al equipo como estáis haciendo. El equipo os necesita y os lo agradece. Sabéis que estamos viviendo momentos difíciles y son momentos en los que se tiene que estar", indicó Laporta en un vídeo publicado en sus redes sociales.





Gracias por animar al equipo, culers. Os pido que continuéis haciéndolo como hasta ahora. Sabemos lo que se tiene que hacer para arreglar la situación. Somos el Barça. pic.twitter.com/Z9GvWGaBaY — Joan Laporta Estruch?? (@JoanLaportaFCB) September 21, 2021





Iniesta: "Xavi tiene la confianza para afrontar el reto de entrenar al Barça"

El exjugador del Barcelona Andrés Iniesta ha apuntado que su excompañero Xavi Hernández "tiene la confianza para afrontar el reto" de entrenar al Barcelona, misión para la que está "capacitado", aunque antes le ha deseado a Ronald Koeman que "tenga suerte y el equipo encuentre esa línea y buenas sensaciones".