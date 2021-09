Piqué: "Es lo que hay, somos lo que somos"

El central del Barcelona Gerard Piqué explicó que está "convencido de que" su equipo va a "acabar compitiendo" a pesar de perder este martes por 0-3 ante el Bayern de Múnich en el estreno de la Liga de Campeones.



"Es un mal resultado, no nos vamos a engañar. Ha sido un partido competido hasta el primer gol y el 0-2 nos ha hecho daño. Al final de temporada veremos. Ahora hay una diferencia, está claro, pero Ousmane y Ansu Fati nos pueden dar más", añadió Piqué en declaraciones a Movistar+.





????@3gerardpique con @ricardorosety:



???"Es lo que hay. Ahora somos lo que somos".



???"Me duelen muchísimo los pitos a Sergi Roberto, quiere a este club como nadie. Me gustaría recordar que no es lateral, es interior de toda la vida y hace el sacrificio de jugar ahí". #UCLpic.twitter.com/Dap6qrIrxz — Tiempo de Juego (@tjcope) September 14, 2021





De todas maneras, admitió la evidencia: "Hay que ser franco: no estamos entre los favoritos. Pero no pasa nada por no serlo. Muchas veces lo hemos sido y no lo hemos conseguido. Las cosas pueden cambiar mucho. No me quiero excusar. Somos el Barça".



Piqué quiso ver la parte positiva del partido en el hecho de que hayan jugado "muchos chavales de 18 años" y que el público se haya "portado de 10, ayudando al equipo desde el primer al último minuto".