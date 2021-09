Joseba Larrañaga: "El Barça no puede seguir así; es el momento de tomar decisiones"

El Barcelona se dejó otros dos puntos en LaLiga Santander, tras no pasar del empate a cero ante el Cádiz. El punto sumado en el Nuevo Mirandilla mantiene la luz de alarma encendida y el futuro del técnico Ronald Koeman, en el aire. El presentador de El Partidazo de COPE, Joseba Larrañaga, valoró en Tiempo de Análisis la situación más que delicada del conjunto azulgrana.

"Hola, ¿qué tal? Ha terminado el partido del Barça y ahora todos nos hacemos la misma pregunta: ¿Y ahora qué? La respuesta la tienen que tomar los dirigentes del Barcelona, pero el Barça ha tocado fondo absolutamente. Ha sumado solo dos puntos de los últimos seis. Ha terminado sin De Jong. Ha terminado con Ronald Koeman expulsado y más cerca de perder el partido que de ganarlo. Así la situación no puede seguir. Hay que tomar decisiones drásticas o un apoyo drástico a favor del entrenador. Ahora es Laporta el que tiene que decir si ya confía en Koeman pase lo que pase en adelante u opta por el relevo. Otra cosa es quién toma las riendas del Barcelona. Hay muchos jugadores que profesan su amor incondicional e interminable hacia un club que les ha dado todo. Pero este es el momento en el que hay que coger las riendas del equipo en una situación muy deteriorada. Es momento de preguntarse qué es lo que se quiere hacer y es el momento de tomar decisiones. El Barça, así, no puede seguir".

Un gris Barça empata en Cádiz y deja contra las cuerdas a Ronald Koeman El técnico terminó expulsado y no se sentará en el Metropolitano. Los azulgrana se quedan a siete puntos del Madrid con un partido menos. Frenkie De Jong, expulsado en el 65'. 23 sep 2021 - 21:00

Memphis DepayFC Barcelona





El Barça con Messi en 2020-21:

7 puntos en los 5 primeros partidos de Liga.



El Barça sin Messi en 2021-22:

9 puntos en los 5 primeros partidos de Liga. — Pedro Martin (@pedritonumeros) September 23, 2021





"No estoy aquí para ser segundo o tercero"

Gerard Piqué aseguró que está convencido que el Barcelona acabará luchando por los títulos esta temporada, que los jugadores están centrados en remar a favor y pidió que nadie busque "fricciones" ni "bandos" dentro del club.



Piqué, quien aseguró que el empate al Cádiz es "un mal menor" pero que a los componentes de la plantilla no les gusta "no ganar", comentó que estaba "orgulloso" de cómo había competido el equipo cuando se quedó en inferioridad por la expulsión de Frenkie de Jong y se quejó del calendario que les han marcado estas semanas, no como una queja, sino como una reflexión para los que elaboran los horarios, aseguró.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

???? @3gerardpique, en @MovistarFutbol



?? "Yo no estoy aquí vistiendo la camiseta del @FCBarcelona para quedar tercero o cuarto en @LaLiga"



?? "No sé quién hace los calendarios en @LaLiga. Después de jugarnos lo que nos jugamos, tenemos partido el domingo"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/MRctenVCWK — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 23, 2021





"Lo de buscar otro entrenador es para vosotros"

El técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, defendió a sus jugadores tras empatar con el Cádiz, además de subrayar la actitud y el esfuerzo de su plantilla para "intentar ganar el partido" en el Nuevo Mirandilla (0-0) y afirmó que "lo de buscar otro entrenador" lo deja para la prensa.







El técnico neerlandés del FC Barcelona, Ronald Koeman, durante el encuentro correspondiente a la sexta jornada de primera división que han disputado frente al Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla, en la capital gaditana.Román Ríos