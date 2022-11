Miguel Ángel Díaz: "Es una lista continuista y previsible, no hay ningún bombazo ni grandes sorpresas"

Luis Enrique dio a conocer este viernes la lista de 26 jugadores que representarán a España en el Mundial de Catar 2022 que arranca el próximo 20 de noviembre y que podrá seguirse íntegramente en la Cadena COPE. Se trata de una lista sin grandes bombas en la que destacan los nombres de Hugo Guillamón y Ansu Fati.

Miguel Ángel Díaz, inalámbrico de la Selección Española en Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, ha pasado por el Tiempo de Análisis para darnos su parecer sobre la convocatoria de Luis Enrique y cómo cree que jugará La Roja en el Mundial.

"Es una lista continuista y previsible, no hay ningún bombazo ni grandes sorpresas. Quizás, lo que más llama la atención es la presencia de Hugo Guillamón como cuarto central y la de Ansu Fati, que futbolísticamente no había dudas, pero si había alguna incógnita por despejar porque en la última ventana no estuvo porque para Xavi todavía no es titular indiscutible.

Se lleva 8 defensas, 7 centrocampistas y 8 delanteros. Llama la atención que en cuanto a los atacantes solo se lleve a un delantero centro, Álvaro Morata, pero Luis Enrique cree mucho en ese ramillete de futbolistas que también pueden actuar como falso nueve, el caso de Ansu Fati, de Asensio, de Dani Olmo, de Sarabia, de Ferran Torres…

Esa es la idea de Luis Enrique. Va a seguir apostando por el 4-3-3 y desde luego, se que hay mucha gente que no entiende alguna ausencia como la de Ramos o la de Iago Aspas, pero sinceramente en la cabeza de Luis Enrique llevan tiempo fuera de la selección.

También hay dos jugadores ahí que pueden actuar bien de centrocampistas o bien de centrales, el caso de Hugo Guillamón y de Rodri Hernández, jugador del City, y con esa polivalencia también juega Luis Enrique".

Ansu Fati y Hugo Guillamón, novedades en la lista

El delantero del FC Barcelona Ansu Fati, el defensa del Valencia Hugo Guillamón y el ariete del Athletic Club Nico Williams son las presencias más destacadas entre los 26 futbolistas de la selección española convocados por Luis Enrique para el Mundial de Catar 2022, una lista de la que se han caído hombres como Diego Llorente o Borja Iglesias.





El jugador azulgrana, que se perdió la Eurocopa 2020 por una grave lesión de rodilla, ahora tendrá la oportunidad de resarcirse en una cita en la que hasta 20 futbolistas se estrenarán en un Mundial, pero en la que repiten 17 respecto al pasado torneo continental, donde 'la Roja' alcanzó las semifinales.

No estarán en Catar el defensa del Leeds United Diego Llorente ni el delantero del Real Betis Borja Iglesias, ambos incluidos en la convocatoria de septiembre, la última antes de la cita mundialista. Tampoco entran hombres en forma como Brais Méndez (Real Sociedad), Iago Aspas (Celta) o Sergio Canales (Real Betis) ni el veterano Sergio Ramos (PSG).

En una lista en la que sí repiten respecto a aquella lista todos los porteros y centrocampistas, entra el defensa del Manchester City Aymeric Laporte por Diego Llorente y los delanteros Dani Olmo (Leipzig) y Ansu Fati (FC Barcelona) por Borja Iglesias.

Lista de convocados

Porteros: Unai Simón (Athletic), Robert Sánchez (Brighton) y David Raya (Brentford).

Defensas: Dani Carvajal (Real Madrid), César Azpilicueta (Chelsea), Eric García (FC Barcelona), Hugo Guillamón (Valencia), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Jordi Alba (FC Barcelona) y José Luis Gayà (Valencia).

Centrocampistas: Sergio Busquets (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Gavi (FC Barcelona), Carlos Soler (PSG), Marcos Llorente (Atlético), Pedri (FC Barcelona) y Koke (Atlético).

Delanteros: Ferran Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic), Yéremi Pino (Villarreal), Álvaro Morata (Atlético), Marco Asensio (Real Madrid), Pablo Sarabia (PSG), Dani Olmo (Leipzig) y Ansu Fati (FC Barcelona).