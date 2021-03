Miguel Ángel Díaz analiza la convocatoria de Luis Enrique

Este lunes, el seleccionador nacional Luis Enrique ha dado la lista de jugadores cara a los partidos de clasificación para el Mundial de Catar que la Selección Española disputará en los próximos días.

Miguel Ángel Díaz, responsable de la información de nuestra Selección en los Deportes de la Cadena COPE valora así la convocatoria del entrenador asturiano:

"Mucha tela que cortar en la convocatoria de Luis Enrique. La componen 24 futbolistas y es la penúltima antes de la Eurocopa.

Hay cuatro grandes novedades. La llamada de Robert Sánchez, el portero del Brighton, de Pedro Porro, lateral derecho del Sporting de Lisboa, de Pedri, centrocampista del Barcelona y de Bryan Gil extremo del Eibar. Además regresa Jordi Alba que no juega con España desde 2019 con Robert Moreno y también cuenta Luis Enrique con Diego Llorente y con Thiago Alcántara.

Línea por línea llama la atención la ausencia de Kepa en la portería, es habitual suplente en el Chelsea. En la defensa solo hay un lateral derecho, Pedro Porro. No llama a Navas. Están lesionados Carvajal y Sergi Roberto y tampoco cuenta con Bellerín. Ya está listo Sergio Ramos. Iñigo Martínez repite al igual que Eric García. El central del City no está entrando en los planes de Guardiola porque ha decidido no renovar, aun así entra en los planes de Luis Enrique que deja fuera a Reguilón, que venía entrando en las últimas convocatorias.

En el centro del campo la ausencia más destacada es la de Mikel Merino. Entra como digo Pedri. Y en punta de ataque…en los jugadores ofensivos se queda fuera Adama Traoré, habitual extremo en las últimas convocatorias y también Marco Asensio.

En total hay 18 clubes representados, hay 18 jugadores que estuvieron ya en la convocatoria anterior. Los equipos que más internacionales aportan son el Barça y el Manchester City con tres jugadores"

La llamada de los debutantes Pedri, Bryan Gil, Pedro Porro y Róber Sánchez conforman las principales novedades en la lista anunciada este lunes por el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, de cara a los tres primeros partidos clasificatorios para el Mundial de Catar.

LISTA DE CONVOCADOS

PORTEROS: David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic) y Róber Sánchez (Brighton).

DEFENSAS: Pedro Porro (Sporting Portugal), Eric García (Manchester City), Sergio Ramos (Real Madrid), Diego Llorente (Leeds United), Íñigo Martínez (Athletic), Jordi Alba (Barcelona) y José Luis Gayá (Valencia).

CENTROCAMPISTAS: Fabián Ruiz (Nápoles), Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo (Manchester City), Thiago Alcántara (Liverpool), Pedri (Barcelona), Koke (Alético), Marcos Llorente (Atlético) y Sergio Canales (Betis).

DELANTEROS: Álvaro Morata (Juventus), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Leipzig), Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City) y Bryan Gil (Eibar).

Penúltima lista antes de la Eurocopa

España disputará este verano la Eurocopa que se tuvo que aplazar el año pasado por la pandemia del coronavirus, pero antes, tendrá en los próximos días tres duelos de clasificación para el Mundial de Catar

El Estadio Nuevo Los Cármenes acogerá el próximo 25 de marzo el primer partido de clasificación para el Mundial de Catar de España, ante Grecia. Tres días después visitará a Georgia en Tiflis, y cerrará el mes el 31 midiéndose a Kosovo en La Cartuja de Sevilla.