Manolo Oliveros: “Ha sido una noche triste; al final el Barça ha pedido la hora, como siempre”

Manolo Oliveros,narrador del Barcelona en Tiempo de Juego, habla en 'Tiempo de Análisis' de la victoria de los azulgranas ante el Huesca, colista del campeonato, por 0-1 con un gol de De Jong. Oliveros reconoce que el Barça volvió a ganar sufriendo en los minutos finales y pidiendo la hora, pese a la gran cantidad de ocasiones en la primera parte pero que no culminaron:

"Ha sido una noche triste. Lo mejor para el Barça, los tres puntos, pero ha sido triste porque daba la impresión que en la primera parte había una avalancha de juego, que dominaban Pedri y De Jong, pero no había delantero centro. Braithwaite no estaba, Griezmann solo ha jugado unos minutos en la segunda parte... en la segunda mitad el Barça se ha venido abajo. El Huesca se lo ha creído un poco, ha hecho cambios muy bien Michel y ha podido incluso empatar con un taconazo de Rafa Mir que ha parado Ter Stegen. Lo único bueno, los tres puntos. Daba la impresión de que iban a marcar más porque en la primera mitad el Huesca miraba y no ha hecho ni faltas, pero al final se ha sufrido pidiendo una vez más la hora y mirando el reloj, como siempre".

El Barça, pidiendo la hora ante el colista

El F.C. Barcelona, tras el fiasco que supuso el empate frente al Eibar, reaccionó en El Alcoraz, ya con Leo Messi en el once titular, y se llevó una victoria obligada contra el Huesca aunque lo hizo por la mínima y exponiéndose a que su rival pudiera darle un susto en los últimos minutos.

Dos tropiezos seguidos contra rivales teóricamente menores para un equipo de la entidad del conjunto catalán parecían demasiados y así lo evidenció en terreno aragonés donde se impuso, aunque dejó dudas en su capacidad goleadora, para intentar mantener sus escasas opciones al título tal y como comentó su entrenador, Ronald Koeman.

El equipo barcelonés, con la pírrica victoria, no hizo más que confirmar su favoritismo ante el farolillo rojo de la categoría, que solo ha sido capaz de ganar un partido y cuya Liga está contra otros equipos, si bien, antes de jugar, la errática trayectoria de los catalanes esta campaña le hacía soñar con que una victoria era posible.

Y esa trayectoria se reflejó en las dos partes del encuentro, una primera siendo el equipo brillante que superó de cabo a rabo a su rival y una segunda en la que se conformó con el resultado y pudo salir escaldado.

Ter Stegen: "Ganar este tipo de partidos hacen que se decidan ligas"

El cancerbero de F.C. Barcelona, Marc André Ter Stegen, destacó tras el triunfo de su equipo en el campo del Huesca (0-1) que ganar este tipo de partidos sirve para decidir ligas.

"Son tres puntos súper importantes para empezar bien el año aunque ha sido un triunfo muy sufrido porque no hemos sido capaces de cerrar el partido con un segundo gol", ha analizado. "Nos pasó en la primera parte y también en la segunda en que no hemos sabido cerrar el partido. Tenemos que mejorar eso. Aparte creo que hemos jugado muy concentrados, sobre todo los primeros 35 minutos en los que el equipo me gustó mucho", ha resaltado.

♥️�� Primera victoria del 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ pic.twitter.com/VpgSF69LNE — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 3, 2021

El meta alemán ha insistido en que tenían que haber cerrado el partido porque había sido un encuentro "muy sufrido" y en el que hacía "mucho frío". Preguntado por si el Barça tiene opciones de ganar la Liga ante el empuje que están demostrando el Atlético de Madrid y el Real Madrid, ha indicado que si son capaces de seguir ganando partidos fuera tendrán oportunidades de lograrlo.

��️ @mterstegen1:"Es una victoria muy importante para empezar bien el año" pic.twitter.com/Ka3SPK3f6f — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 3, 2021

Sin embargo, ha explicado que el pensamiento de la plantilla no es pensar a largo plazo sino en recuperar la mejor versión del equipo y ganar el siguiente partido.