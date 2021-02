Manolo Oliveros: "Otro día muy triste del Barça de Ronald Koeman"

El Fútbol Club Barcelona ha perdido este domingo la posibilidad de colocarse en la tabla a seis puntos del Atlético de Madrid tras pinchar en su partido contra el Cádiz y no pasar del empate (1-1) ante los de Álvaro Cervera. Y eso que los azulgranas se adelantaron en el marcador en la primera parte tras transformar Messi un penalti cometido sobre Pedri, pero se conformaron con el tanto, no fueron a buscar a los andaluces y acabaron pagándolo muy caro. En el minuto 89 llegó el gol del empate del Cádiz, también desde los once metros, Álex Fernández transformó una pena máxima infantil de Lenglet sobre Sobrino y le dio un punto a su equipo en el Camp Nou.

Contando el partido para Tiempo de Juego estuvo Manolo Oliveros. El narrador del Barcelona en la Cadena COPE ha analizado el pinchazo azulgrana que le hace desaprovechar la derrota del Atlético de Madrid en casa con el Levante y le impide recortar tres puntos con los rojiblancos en la pelea por el liderato.

"Otro día triste. Han pasado, nada, tres o cuatro días de lo que pasó ante el París Saint Germain y también ha sido triste en el día de hoy con un juego cansino, lento. Han jugado los mismos que perdieron 1-4 frente al PSG. Ronald Koeman ha querido que sean los mismos, los que perdieron. Yo no sé si es una medida acertada o no, pero no han sabido. 1-0, gracias y de penalti.

En la segunda parte se veía venir que podía marcar el Cádiz. El Cádiz que no había lanzado a puerta nunca, jamás, en todo el partido, que llevaba muchísimos goles en contra en los últimos partidos: cuatro goles, cuatro goles, tres goles... Hoy el Barcelona ha sido incapaz, solamente ese gol de penalti y de penalti también ha empatado el Cádiz. Una falta de Lenglet dentro del área, tonta, una falta tonta, ha significado el gol del empate del Cádiz en una tarde muy triste aquí en el Camp Nou, otra más del Barça de Ronald Koeman.

Espera el Elche el próximo miércoles a partir de las 19:00 de la tarde en esta Liga que se la vamos a contar, aquí naturalmente en la Cadena COPE en el Tiempo de Juego".

El FC Barcelona ha culminado su semana 'horribilis' al dejarse dos puntos este domingo en el Camp Nou ante el Cádiz (1-1), en un partido que Leo Messi abrió desde el punto de penalti y que Álex Fernández, desde la misma distancia, igualó, impidiendo a los azulgranas recortar la distancia con el líder Atlético.

El argentino, que se convirtió en el jugador culé con más partidos en LaLiga Santander (506) superando a Xavi Hernández, se cobró su 38ª víctima distinta en la máxima categoría del fútbol español al anotar desde los once metros superada la media hora, pero un error de Lenglet en el minuto 89 permitió a los de Álvaro Cervera rescatar un punto y golpear de nuevo a un rival al que ya ganó en el Carranza.

De esta manera, el Barça pierde su oportunidad de recortar puntos a los de Diego Pablo Simeone, que cayeron el sábado ante el Levante (0-2), y de recuperarse anímicamente de la dura derrota ante el Paris Saint-Germain (1-4) que les deja con un pie fuera de la Liga de Campeones.

Con el mismo once que hincó la rodilla ante el conjunto parisino, los de Ronald Koeman dominaron ante un Cádiz volcado atrás con hasta nueve hombres en la frontal, que les impidió llegar con peligro al área en el primer tramo del encuentro. Aun así, Messi avisó antes de la media hora en un disparo con rosca que desvió Ledesma.

Los dos argentinos volvieron a citarse solo unos minutos más tarde, en el 32, después de que Salvi derribase a Pedri dentro del área cuando consiguió zafarse de la zaga andaluza. 'La Pulga' se plantó frente al punto de penalti y engañó al portero cadista con un tranquilo lanzamiento raso.

Los de Álvaro Cervera respondieron pronto en un centro de Salvi que Sobrino no pudo rematar con acierto, pero el cuadro culé recuperó inmediatamente el control. Aunque conseguía llegar asiduamente al área rival, su falta de acierto en los últimos metros le impidió incrementar su renta antes del descanso; a pesar de todo, logró ver puerta en dos ocasiones en dos acciones de Pedri y De Jong anuladas por fuera de juego.

El preparador cadista buscó la reacción con un triple cambio al poco de la reanudación -entre ellos José Mari, que no jugaba desde la jornada 8-, y la lesión de Salvi un par de minutos después le obligó a ejecutar el cuarto, pero el equipo siguió sin poder acercarse al área de Ter Stegen. Los azulgranas, en cambio, no conseguían matar el partido, y la sombra de la duda pululaba por el recinto culé.

Dembélé, antes de marcharse sustituido por Riqui Puig, estuvo a punto de sorprender en un remate cruzado que se fue fuera por muy poco, y también lo intentó Messi, primero en una volea alta y después con un disparo desde la frontal que rozó la escuadra.

Cuando el partido ya se encaminaba hacia el descuento, Lenglet golpeó a Sobrino en el área en un balón dividido y el árbitro no dudó en decretar la pena máxima, y Álex Fernández no titubeó para materializarla e igualar la contienda (min.89).

Ahora, el Barça interrumpe una racha de siete victorias consecutivas y se queda tercero en la clasificación a siete puntos del líder Atlético. El miércoles le espera el Elche y el próximo fin de semana, el Sevilla, también su rival en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, en la que tratará de remontar el 2-0 de la ida.

Piqué: "Es un golpe duro, duele muchísimo"

"Duele muchísimo, porque la derrota del Atlético de Madrid nos daba una oportunidad para meternos ahí", declaró Piqué a Movistar LaLiga. "Perder dos puntos con un penaltis en el 90 es difícil de asimilar. Viniendo de donde veníamos, era importante sumar los tres puntos para meternos cerca de la cabeza", añadió.

Aun así, el central azulgrana no cree que LaLiga esté perdida, a pesar de que se encuentran a siete puntos de los rojiblancos. "En cada partido que no ganas, tus opciones se reducen un poquito. Creo que LaLiga va para largo. Hay una distancia importante, pero no inasumible. Dependerá de cómo afrontemos los próximos partidos. Ellos están adelante, pero van a perder puntos", manifestó.

"Si nosotros cogemos una buena dinámica de juego ligada a los resultados, podemos tener opciones. Está difícil, pero lo tenemos que intentar. Hoy no se ha dado y es un golpe duro. Toca levantarse, el miércoles tenemos otro partido en casa contra el Elche, intentaremos sumar los tres. Lo de hoy no lo esperábamos", reconoció.