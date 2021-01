Manolo Oliveros: "Un chaval de 21 años admirador de Casillas ha sido el héroe de la noche en Cornellá"

Manolo Oliveros fue testigo, en Tiempo de Juego, del pase por parte del Barça a los octavos de final de la Copa del Rey en el campo de un Segunda B: "El Barça ha pasado a la siguiente fase de Copa del Rey tras ganar 0-2 en Cornellá con goles de Dembélé y Braithwaite, este último prácticamente en el último suspiro de partido".

Un 0-2 que llegó en la prórroga, tras un empate sin goles en los primeros noventa minutos. Victoria con sufrimiento de más: "Ha sufrido el Barça en Cornellá, donde su guardameta Ramón ha sido la gran figura del partido. Es un chaval de 21 años que admira a Casillas cuando triunfaba en el Real Madrid y la Selección Española. Ha recibido como regalo la camiseta de Ter Stegen. Ha detenido dos penaltis y ha hecho un paradón sensacional a tirazo del propio Pjanic. No ha podido evitar los dos goles del Barça, pero ha sido el auténtico héroe", analizó Oliveros.

En definitiva, un Barça que "ha sufrido más de la cuenta, casi en los penaltis. Pero ha pasado a los octavos de final de la Copa del Rey".

Ramón Juan, protagonista también en El Partidazo de COPE

El portero charló con Juanma Castaño este jueves en El Partidazo de COPE. Comentó cómo fue el penalti que tiró Dembélé: "He dicho en alto, me quedo en medio en el penalti de Dembélé, pero creo que no me ha escuchado. Ha sido para convencerme". Luego, detuvo un segundo penalti: "Después de parar dos penaltis me estaba haciendo pájaras mentales", bromeó.

Han sido inevitables las comparaciones, por el casco que llevaba, con el mítico Petr Cech: "Tuve una pequeña fractura craneal, por eso lo llevo. Me han dicho que me lo deje, que tiene poderes".

Koeman, muy enfadado por fallar dos penaltis

❝Hay que tener más responsabilidad en este tipo de partidos.❞

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador del Barça Ronald Koeman, fue contundente al respecto de los dos penaltis fallados en Cornellá: "Está claro que nos falta efectividad y esto no se lo puede permitir un equipo como el Barça. Tenemos la responsabilidad de ganar estas eliminatoria mucho antes de lo que lo hemos hecho".

"Tampoco lo entiendo. Normalmente tenemos suficientes que pueden marcar de penalti, puede ser miedo, pero no lo sé. Últimamente han tirado varios jugadores pero hemos fallado igualmente. No se puede fallar dos penaltis siendo jugadores del Barça porque no es serio", sentenció.