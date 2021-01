DIRECTO | Cornellá 0 - 0 Barcelona; Debut de Ilaix y primera titularidad de Riqui Puig

ESCUCHA EN TIEMPO DE JUEGO LA RETRANSMISIÓN DEL CORNELLÁ - BARCELONA

Minguella: "Es lo que tocaba. No podía salir con muchos chavales porque el partido es complicado".

Dani Senabre: "Salvo Ilaix y Riqui Puig no hay sorpresas, lo demás son gente del primer equipo. Tengo ganas de ver a estos dos".

COMIENZA EL PARTIDO: Rueda el cuero en el Municipal de Cornellá con saque de centro para Griezmann. Los locales, de verde, han salido con una camiseta con el mensaje "Mucho ánimo Rubio" y forman con un 4-4-2. El Barcelona con un 4-3-3 y su tradicional uniforme azulgrana. Arbitra el encuentro Soto Grado. No hay presencia de público por el Covid-19. El campo hay que recordar que

Hay un cambio de última hora, parece que por lesión, en la alineación del conjunto local. No va a ser de la partida Borja García y en su lugar va a jugar Gerard. Lo acaban de anunciar en sus redes sociales.

⚠️�� Canvi a la nostra alineació:



⤴️ Gerard

⤵️ Borja García ❌#CornellàBarçahttps://t.co/Djk1SXHR9d — UE Cornellà (@ue_cornella) January 21, 2021

El partido va a suponer el estreno de la última perla de La Masia con el primer equipo. A sus 18 años, cumplidos el martes, el joven centrocampista español de origuen guineano Ilaix Moriba va a debutar con la camiseta azulgrana y lo va a hacer como titular.

El Barcelona debuta en el Municipal de Cornellá en esta edición 2020/2021 de la Copa del Rey. Los de Koeman vienen de perder el domingo en la prórroga ante el Athletic en la final de la Supercopa de España. El Cornellá, por su parte, ya hizo la machada en la ronda anterior y eliminó al Atlético de Madrid, actual líder de LaLiga Santander, en un partido en el que fueron mucho mejores.

ONCE DEL CORNELLÁ: Estos son los once jugadores del Cornellá que van a intentar una nueva heroicidad en la Copa del Rey y se van a medir al Barcelona. No está Adrián Jiménez, el hombre que con su gol metió al equipo catalán en estos dieciseisavos de final. Muchas bajas, varias de ellas por Covid-19, en un equipo que ha tenido que echar mano de cuatro jugadores del filial para completar la lista.

ONCE DEL BARCELONA: En el Barça Ronald Koeman de descanso a algunos hombres importantes como Ter Stegen, Jordi Alba, Messi, Pedri, De Jong o Busquets, pero avisado por lo que le pasó al Real Madrid en Alcoyano en el día de ayer, saca un once muy competitivo con gente como Araujo, Lenglet, Pjanic o Griezmann. Las dos principales novedades son Riqui Puig que será por primera vez titular con Koeman y el joven de 18 años Ilaix Moriba en el que será su debut con el primer equipo.