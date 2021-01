Manolo Oliveros: "El Barça, tonteando, tiene a Messi como pichichi y es máximo goleador de LaLiga"

Manolo Oliveros, narrador del Barcelona en Tiempo de Juego, ha analizado la goleada del equipo de Ronald Koeman en Los Cármenes ante el Granada por cuatro goles a cero. Una victoria que sitúa a los azulgrana terceros en la tabla y dando síntomas de clara mejoría en su juego.

“Gran victoria del Barça y, además, con dos goles de Griezmann y dos de Leo Messi y una historia muy importante también para Leo Messi, quien ha marcado de libre directo 68 faltas después. Hoy, uno de esos dos goles de Messi ha sido de falta directa. Por otra parte, también ha sido noticia que Ronald Koeman ha sido capaz de sustituir a Leo Messi, es decir, darle descanso. No estaba lesionado, había marcados dos goles, es ‘pichichi’ ya de LaLiga y ha sido sustituido ya en la segunda parte por Braithwaite. Muy bien el Barcelona que ahora tiene 34 puntos, 36 tiene el Real Madrid y 38 el Atlético. El Barcelona, tonteando, tiene a Messi como pichichi, es máximo goleador de LaLiga con 37 goles. Nos espera la Supercopa, el próximo miércoles juega el Barcelona en Córdoba”.

Griezmann y Messi, una conexión que empieza a funcionar

Si hay dos claros protagonistas en la victoria del Barça en Granada esos son Antoine Griezmann y Leo Messi. Los dos, con dos goles cada uno, lideraron a un equipo muy superior que dormió el partido de principio a fin y que no sufrió en ningún momento del partido.

El francés hizo dos tantos y dio una asistencia para Leo en un partido donde se le vio muy cómodo y participativo. Con sus dos goles, el ‘Principito’ ha roto una racha de ocho partidos sin ver portería.

Por su parte, Messi ya es pichichi en solitario con 11 goles y sonríe como en él era habitual hasta este verano. Su deseo frustrado de irse del club azulgrana y una agria disputa con la ex Junta Directiva dejó una estrella apagada, que deambulaba por el campo. La elección de Koeman no le desagradó, tampoco la salida de Bartomeu y la buena conexión con Griezmann vislumbra otro panorama.

Griezmann: "Antes no me entraban y ahora parece que va bien"

El atacante francés del Barcelona Antoine Griezmann destacó "el trabajo" y la "confianza" de su equipo tras el triunfo por 0-4 logrado este sábado ante el Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes.

"Necesitábamos los tres puntos, coger la racha buena y estoy muy contento por el trabajo del equipo y por sumar de tres en tres", dijo Griezmann en Movistar tras el partido."Sabíamos que era un campo difícil y un equipo difícil. Hemos empezado muy bien el partido y en el segundo tiempo pudieron descansar algunos de nuestros jugadores", añadió el galo.

"Griezmann, en @MovistarFutbol :"



"No me entraban y ahora parece que va bien"



"Yo creo que no estaba en fuera de juego, por eso la jugué"

— Tiempo de Juego (@tjcope) January 9, 2021

El delantero se mostró satisfecho por los dos goles anotados y aclaró que cree que no estaba en fuera de juego en el 0-1."Antes no me entraban y ahora parece que va bien, espero seguir así", comentó sobre su racha anotadora. "Tenemos que seguir sumando puntos de tres en tres y seguir con esta imagen y la de Bilbao, donde hicimos un gran partido", agregó Griezmann.