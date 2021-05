Manolo Oliveros: "Para mí, Koeman merecería la confianza de Laporta para cumplir el año que le queda"

Manolo Oliveros, el narrador del FC Barcelona, ha valorado en Tiempo de Análisis la derrota del club culé ante el Celta en el Camp Nou (1-2) a falta de una jornada para el final de LaLiga y que pone en duda la continuidad de Ronald Koeman.

"Ayer vivimos el último partido de Koeman en el Camp Nou y Koeman no se merece ser cuestionado. Se perdió contra el Granada, se empató en el campo de Levante, se perdió contra el Celta… pero tiene un año de contrato, ha hecho una digna temporada, ha ganado una Copa del Rey, ha luchado en contra de los elementos, sin presidente, sin Junta Directiva, con mociones de censura, con un burofax de Messi, sacando a chavales de la cantera... y se merece tener ese año de contrato. Es normal que se sienta desamparado y que no quiera hablar más de su futuro. Para mí, Koeman se merece continuar, ha estado luchando hasta la penúltima jornada de Liga por ser campeón de Liga y tener el doblete. Koeman merecería la confianza de Laporta y la directiva para cumplir el año que le queda de contrato.

Xavi Hernández, exjugador del Barcelona y actual entrenador del Al-Saad, ha llegado a primera hora de la tarde a la ciudad condal para pasar las vacaciones.

Xavi ha evitado a hablar de su futuro y solo ha dicho que él no sabía nada y que "yo vengo de vacaciones".

����Ya está Xavi y su familia en Barcelona:



��¿Muchas maletas, no?

Mira cuantos somos

��¿Llevas 22?

No tantas

��¿Hay opciones de que seas el entrenador del Barça?

Yo no sé nada

��¿Vas a reunirte con Laporta?

Yo vengo de vacaciones



��@deportescope@ESPORTSCOPEpic.twitter.com/Ta4zlneubF